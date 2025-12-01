新股上市 | 連鎖藥房龍豐向聯交所遞上市申請，2026財年首季多賺1.3倍

香港連鎖零售藥妝產品百貨營運商「龍豐」，向香港聯交所遞交上市申請，由星展擔任獨家保薦人。

（龍豐網頁截圖）

據初步招股文件顯示，龍豐售賣多種藥妝產品及其他消費者產品，包括家居日用品與食品，涵蓋中成藥、西藥、保健品、護膚品、化妝品、香水、個人護理品、母嬰產品、食品、寵物食品及家居日用品。據弗若斯特沙利文數據顯示，按2024年零售銷售額計，龍豐是香港最大的藥品零售商，市場份額為5.2%；按平均單店可供應的SKU計，是香港最大的藥妝產品零售商，平均單店可供應約6500個SKU。該公司目前在本港設有的29間零售店舖及各類線上銷售平台。

公司於2026財年第一季錄得收入6.97億元，按年增長42.48%；期內溢利4776.4萬元，按年上升約1.3倍。至於2025財年全年錄得收入24.6億元，按年增長21.76%；年內溢利1.7億元，按年上升17.92%。

公司計劃將集資所得淨額用於擴大、加強及優化實體及線上銷售網路；品牌管理及市場推廣，以提高集團大眾知名度及市場推廣活動成效；透過擴充及升級於日本及韓國的現有海外供應鏈辦事處，加強供應鏈能力；升級及改良資訊科技系統；償還未償還貸款；尋求選擇性策略投資及收購機會，以及進一步發展策略夥伴關係，以擴大業務規模及地域覆蓋範圍；以及用作集團一般營運資金。

撰文：經濟通採訪組

