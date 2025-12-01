  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 美團季績重返虧損 專家料最壞情況已過惟仍存隱患

01/12/2025

　　上周美國感恩節假期後於黑色星期五(28日)復市，半日市下美股報升結束11月交易，港股今早高開86點，開市後半小時升幅擴大至超過300點，突破20天線（約26157）後現沽壓，瞬即跌穿該指標線，半日恒指升209點或0.8%，報26068，主板成交近1150億元。恒生中國企業指數報9188，升58點或0.6%。恒生科技指數報5654，升55點或1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 美團季績重返虧損 專家料最壞情況已過惟仍存隱患

（Shutterstock圖片）

 

麥嘉嘉：若新美聯儲主席上任，預期中線恒指上望26800點

 

　　恒指早盤突破兩萬六關，惟受制於廿天線。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，目前恒指觀望氣氛濃厚，預計在12月美聯儲議息會議（12月10日）之前，恒指維持25650點至廿天線上落格局。

 

　　有小道消息傳出，美聯儲主席鮑威爾將於美東時間12月1日晚上7點召開的緊急會議上宣布辭職。另有消息稱，美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特將接任美聯儲主席。麥嘉嘉表示，預計下一任美聯儲主席將傾向於特朗普陣營，即支持減息政策，憧憬減息步伐有望加快，有利於科技股，恒指中線可上望26800點。

 

短線料美團在100元附近震盪

 

　　美團(03690)公布，截至今年9月底止第三季轉蝕186.3億元人民幣，去年同期錄純利128.6億元人民幣；按非國際財務報告準則計，經調整虧損160.1億元人民幣，按年盈轉虧，虧損額亦高於預期的143.4億元人民幣，去年同期錄經調整溢利128.3億元人民幣。期內收入954.9億元人民幣，升2%，遜預期。按業務劃分，核心本地商業收入按年減少2.8%至674億元人民幣；新業務分部收入按年增長15.9%至280億元人民幣。

 

　　麥嘉嘉表示，外賣大戰之後美團的市佔率已從此前的七成下跌到目前的五成，但美團本身的訂單量較高，所以此次虧損幅度相比於競爭對手阿里(09988)、京東(09618)為小。她提到，9月美團每單外賣平均虧損1.8元人民幣，10月就已經收窄到了每單1.4元人民幣，預計11月會進一步改善，每單平均虧損將降至1.2元左右。

 

　　此前，阿里巴巴集團CFO徐宏在三季度財收報會上透露，公司對淘寶閃購的投入將在9月季度達到高點，預計本季的投入將顯著收縮。麥嘉嘉表示，預期行業內價格戰激烈程度會比之前略為減弱，美團最困難的時候可能已經過去，後續的補貼力度也會逐漸減弱，但美團始終還要面對阿里外賣及即時零售業務穩固，及高德掃街榜的挑戰，美團始終都面臨成本結構上升的壓力。

 

　　美團稱，近期市場競爭持續白熱化，因此預計於第四季，核心本地商業板塊及公司整體層面經營虧損趨勢延續。麥嘉嘉表示，暫時難以預期美團扭虧的時間，但至少還需要幾個季度。

 

　　股價方面，美團今日於100元附近上落，麥嘉嘉認為，雖然美團價格戰最壞的情況可能已經過去，而且每單虧損也在收窄，但始終還沒有達到盈利改善的階段，所以股價的反彈力度相對會比較弱，建議投資者採取觀望策略，預期短期股價會在100元水平附近震盪。

 

港股 | 午市前瞻 | 美團季績重返虧損 專家料最壞情況已過惟仍存隱患

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02339

京西國際

2.680

異動股

08223

紫元元

0.480

異動股

02562

獅騰控股

3.850

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,449.16
    -267.26 (-0.560%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,809.55
    -39.54 (-0.577%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,187.35
    -178.34 (-0.763%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升55.493
變動率︰+1.641%
較港股︰-0.73%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升619.965
變動率︰+0.709%
較港股︰+0.08%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌80.689
變動率︰-0.671%
較港股︰+0.23%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.640
變動率︰-1.096%
較港股︰-0.64%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升144.000
變動率︰+4.310%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升161.360
變動率︰+2.581%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升118.753
變動率︰+1.593%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升48.778
變動率︰+1.325%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌91.920
變動率︰-3.273%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌24.980
變動率︰-3.849%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌152.295
變動率︰-4.000%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌259.364
變動率︰-4.932%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/12/2025 09:51 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：01/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/12/2025 09:51 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02339 京西國際
  • 2.680
  • 08223 紫元元
  • 0.480
  • 02562 獅騰控股
  • 3.850
  • 00205 財訊傳媒
  • 0.680
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.060
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.420
  • 目標︰$25.00
  • 00321 德永佳集團
  • 1.160
  • 目標︰$2.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 94.800
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 23.320
  • 目標︰--
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 215.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.300
  • 00700 騰訊控股
  • 619.500
  • 01050 嘉利國際
  • 2.940
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 目標︰$192.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 115.600
  • 目標︰--
  • 09658 特海國際
  • 14.280
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

01/12/2025 17:13  【宏福苑大火】死亡人數新增至151人，其中部分遺體已燒成灰燼

01/12/2025 16:51  《盤後部署》恒指收市重上二萬六，雲+千問獲看好阿里股價有力上

01/12/2025 16:14  【宏福苑大火】鄧炳強：懷疑有人將不合阻燃標準保護網混入工程使用，至今共拘捕14名人士

01/12/2025 16:12  恒指時隔半月收盤站上兩萬六，收升174點報26033，惟成交僅過兩千億

01/12/2025 18:05  小鵬汽車(09868)11月智能電動汽車交付量按年增19%，首11月增1.56倍

01/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒４８億元，買阿里沽中芯

01/12/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】美團績後被多行降目標，中信里昂急削泡泡瑪特目…

01/12/2025 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７９，一周拆息較上日跌至１﹒６…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

宏福苑大火 | 陳國基：7個棚網樣本未達阻燃標準，警方及廉署成立聯合工作小組作全方位刑事調查新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

宏福苑大火 | 大埔宏福苑五級火增至151人死亡，不排除最終未能尋回所有失聯人士新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 俄國對華臨時免簽，RD製造業PMI收縮，人幣創14個月高新文章
品味生活
生活
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

中山、順德大食遊：初嘗「軍魚刺身」，肉質紮實！印象最深香港吃不到「朝鮮蚌拼頭菜蒸沙蟲」新文章
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場慰問英語｜如何寫出真誠的慰問電郵？附英文範本新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

冠軍前哨戰︱槍手七場對陣，未曾一敗；車路士氣勢強，主場求勝新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日圓失守五算！72 折入手 CELINE、 CHANEL 25 迷你包減 $4,100！LOEWE 新款 Draped tote 最划算
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

當奢侈品成為藝術品：12.1億美元的金廁所，是藝術還是荒誕？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

唇膏幻化成雕刻藝術！Dries Van Noten聯乘本地藝術家May Sum，跨界美妝新體驗！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！
人氣文章
宏福苑大火｜火災走佬袋必備8物件，寵物逃生6要訣 新文章
人氣文章
40歲婦患子宮內膜癌，女兒小三突來經、兒子遲發育，揭全家飲食習慣惹禍新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 22:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞01/12/2025
宏福苑大火 | 陳國基：7個棚網樣本未達阻燃標準，警方及廉署成立聯合工作小組作全方位刑事調查
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區