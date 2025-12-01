港股 | 午市前瞻 | 美團季績重返虧損 專家料最壞情況已過惟仍存隱患

上周美國感恩節假期後於黑色星期五(28日)復市，半日市下美股報升結束11月交易，港股今早高開86點，開市後半小時升幅擴大至超過300點，突破20天線（約26157）後現沽壓，瞬即跌穿該指標線，半日恒指升209點或0.8%，報26068，主板成交近1150億元。恒生中國企業指數報9188，升58點或0.6%。恒生科技指數報5654，升55點或1%。

麥嘉嘉：若新美聯儲主席上任，預期中線恒指上望26800點

恒指早盤突破兩萬六關，惟受制於廿天線。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，目前恒指觀望氣氛濃厚，預計在12月美聯儲議息會議（12月10日）之前，恒指維持25650點至廿天線上落格局。

有小道消息傳出，美聯儲主席鮑威爾將於美東時間12月1日晚上7點召開的緊急會議上宣布辭職。另有消息稱，美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特將接任美聯儲主席。麥嘉嘉表示，預計下一任美聯儲主席將傾向於特朗普陣營，即支持減息政策，憧憬減息步伐有望加快，有利於科技股，恒指中線可上望26800點。

短線料美團在100元附近震盪

美團(03690)公布，截至今年9月底止第三季轉蝕186.3億元人民幣，去年同期錄純利128.6億元人民幣；按非國際財務報告準則計，經調整虧損160.1億元人民幣，按年盈轉虧，虧損額亦高於預期的143.4億元人民幣，去年同期錄經調整溢利128.3億元人民幣。期內收入954.9億元人民幣，升2%，遜預期。按業務劃分，核心本地商業收入按年減少2.8%至674億元人民幣；新業務分部收入按年增長15.9%至280億元人民幣。

麥嘉嘉表示，外賣大戰之後美團的市佔率已從此前的七成下跌到目前的五成，但美團本身的訂單量較高，所以此次虧損幅度相比於競爭對手阿里(09988)、京東(09618)為小。她提到，9月美團每單外賣平均虧損1.8元人民幣，10月就已經收窄到了每單1.4元人民幣，預計11月會進一步改善，每單平均虧損將降至1.2元左右。

此前，阿里巴巴集團CFO徐宏在三季度財收報會上透露，公司對淘寶閃購的投入將在9月季度達到高點，預計本季的投入將顯著收縮。麥嘉嘉表示，預期行業內價格戰激烈程度會比之前略為減弱，美團最困難的時候可能已經過去，後續的補貼力度也會逐漸減弱，但美團始終還要面對阿里外賣及即時零售業務穩固，及高德掃街榜的挑戰，美團始終都面臨成本結構上升的壓力。

美團稱，近期市場競爭持續白熱化，因此預計於第四季，核心本地商業板塊及公司整體層面經營虧損趨勢延續。麥嘉嘉表示，暫時難以預期美團扭虧的時間，但至少還需要幾個季度。

股價方面，美團今日於100元附近上落，麥嘉嘉認為，雖然美團價格戰最壞的情況可能已經過去，而且每單虧損也在收窄，但始終還沒有達到盈利改善的階段，所以股價的反彈力度相對會比較弱，建議投資者採取觀望策略，預期短期股價會在100元水平附近震盪。

