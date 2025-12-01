財新：百度多部門裁員，比例15%到30%不等，員工稱AI使用是主因

據《財新》報道，百度開啟近年來最大一次人員調整。近日百度員工透露，公司內部不同業務線多個部門本周開始裁員，裁員比例從10-25%不等，個別部門裁員比例近30%，是近年來全公司範圍內的最大一次裁員。《財新》就此向百度查詢，但未獲回應。

一位百度內部人士向《財新》稱，該輪裁員是正常的年終調整，沒有確定的裁員比例目標，且裁員補償包括了年終獎等，相對豐厚。而多名員工指出，這一次裁員規模超過了往年的年終調整，加上簽字費，裁員補償可達N+3.5（工齡加3.5個月的工資）。

另一位百度員工則認為這一輪裁員傳統業務裁員更多，而AI大模型、自動駕駛相關業務的裁員比例更低。多名員工認為，公司內部AI工具的使用以及AI對於業務模式的改變是本輪裁員的原因。在百度內部，AI編碼工具的使用已經幫助公司產研提效，而通用生成式AI同樣幫助了職能部門提效；同時在AI輔助下，外部項目交付中定制化程度更低。

本輪裁員的同時，百度還調整了負責文心大模型研發的技術中台部門TPG。11月25日，百度設立基礎模型研發部、應用模型研發部兩個新部門，前者負責研發通用AI大模型，後者職責是業務應用場景需要的專精模型調優和探索。

撰文：經濟通中國組

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇