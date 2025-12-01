  • 會員
金價金股｜美減息預期升溫，金價獲大行唱好創半個月高，金礦股造好紫金飆半成仍可追入？

01/12/2025

　　受美聯儲12月減息預期急劇升溫推動，國際金價上周五(11月28日)升逾1%，全周累計升幅近4%，創半個月高位。紐約期金於今日(1日)亞洲交易時段再升0.6%至每盎司4281美元，現貨金則升0.4%報每盎司4246美元(1:00pm)。多間大行再大力唱好黃金，其中滙豐及摩通私銀料明年金價見5000美元或以上。金礦股今早全線上升，其中紫金礦業(02899)飆約半成，記得金價在10月達到每盎司逾4380美元的歷史新高後有所回落，金礦股之前也普遍調整不少；此間減息憧憬令金價再看高一線，現時或可乘勢再追入，當中可吼哪一隻？

 

美減息預期升溫，金價獲大行唱好創半個月高，金礦股造好紫金飆半成仍可追入？

（Shutterstock圖片）


美儲局本月減息概率達87%   現貨金上周累升3.8%

 

　　美國聯儲局本月減息預期上升，主因過去周末美國總統特朗普表示已定好聯儲局下任主席人選，早前盛傳將繼任聯儲局主席的白宮國家經濟委員會主任哈塞特指若獲提名將樂意接受。而根據芝商所的「美聯儲觀察」工具，市場預計本月減息概率高達87%，遠高於前一周的50%。一般而言，在低利率時期，無孳息資產的黃金往往具相對優勢。上周五紐約期金每盎司收報4254.9美元，升約1.3%；現貨黃金收盤上漲1.48%，報每盎司4219.29美元，上周漲幅達3.8%。

 

　　分析人士普遍認為，本輪行情的核心動力來自於政策預期的快速逆轉。近期，美聯儲理事沃勒和紐約聯儲主席威廉姆斯均釋放鴿派訊號，加之美國政府停擺後的經濟數據疲弱，使市場重新押注12月降息。FXStreet分析師Eren Sengezer指，受市場對美聯儲12月降息預期升溫的影響，上周黃金上漲勢頭強勁，技術面顯示，短期內黃金前景看漲。

 

美減息預期升溫，金價獲大行唱好創半個月高，金礦股造好紫金飆半成仍可追入？

（iStock圖片）

 

高盛調查：逾七成機構投資者看好明年金價　36%料升破5000美元

 

　　另高盛最新調查顯示，投資者普遍看好金價未來走勢。金價年初至今累升58.6%，並於10月首次升破4000美元，高盛於11月調查逾900名機構客戶，其中36%預期金價在2026年底升上每盎司5000美元以上，另有33%預計介乎4500至5000美元。

 

　　整體而言，逾七成受訪者看好明年金價。受訪者中，38%指央行買盤是推高金價的主因，其次為財政憂慮。全球投資者今年積極配置黃金，以對沖通脹、地緣政治緊張及美元走弱。


高盛將明年金價目標升至4900美元　滙豐料金價明年見5000美元

 

　　多間大行亦大力唱好黃金，其中高盛石油研究主管Daan Struyven日前表示，該行對黃金看好程度已達到前所未有的高度。2022年俄羅斯央行外匯存底遭凍結，令新興市場國家儲蓄管理者意識到傳統美元資產脆弱性，促使各國加速將儲蓄投資多元化，而黃金更被視為唯一安全資產。另外全球黃金ETF規模僅為美債市場七十分之一，即使少量資金由債券轉向黃金，亦足以引發價格非線性上漲。該行將2026年黃金目標價上調至每盎司4900美元。


　　滙豐認為地緣政治風險、經濟政策不確定性及公共債務增加，或令金價升勢延續至明年上半年。該行預計各國央行將持續多年成為黃金重大淨買家，聯儲局減息周期亦可能支持黃金，明年黃金目標價為每盎司5000美元。

 

摩通私銀料新興市場央行續增持　金價明年底或見5300美元


　　摩通私銀宏觀與固收策略全球主管Alex Wolf預計，到2026年底，金價可達每盎司5200至5300美元。該行看好黃金理由主要是黃金佔新興市場央行儲備佔比仍較小，認為央行將繼續增持。Alex Wolf指，新興市場經濟體有預算盈餘，擁有可以「再投資」現金流，雖然大部分會投入美元，但投入黃金佔比將會提高。另一利好因素是黃金在投資者佔比中仍相對較小，如有更大比例投資者將黃金配置提升至5%，便可以推動黃金需求及帶來金價進一步上行空間。

 

　　瑞銀全球財富管理策略師Sagar Khandelwal認為，聯儲局在通脹高企下減息，將削弱美元吸引力，加上實質利率下跌、政府債務上升及地緣政治動盪，將推升對黃金的需求。該行預期今年全球黃金需求將達4850噸，創2011後新高，料明年首季金價有望見每盎司4700美元。德銀亦認為，央行及ETF正吸收大量黃金供應，令總需求持續超過供應。預料ETF資金流入，將為明年金價提供底部支撐，預測明年金價處於每盎司3950至4950美元。

 

　　不過，花旗報告列出五項指標，均達到歷史新高，顯示黃金估值達到歷史性昂貴水平。五大指標為黃金佔GDP比重創55年新高、佔家庭財富比重創歷史新高、佔外匯比重達30年高位、與廣義貨幣比率逼近歷史高位、礦商利潤創50年新高。該行預期隨著美國經濟環境改善，市場減少對衰退憂慮，黃金避險吸引力將削弱，料基本情境(50%機率)預測金價將在2026年回落至每盎司3650美元。

 

陳景河卸任紫金董事長　花旗：影響有限仍為首選股


　　值得一提，紫金礦業最新公布，董事會通過提名第九屆董事會非獨立董事及獨立董事候選人的議案，同時董事長陳景河不再任董事後，擬聘任陳景河為終身榮譽董事長，有關提名須待股東批准。

 

　　花旗發表研究報告指，陳景河退任對公司的影響有限，因為公司已有成熟的管理團隊，而且大部分現任非獨立董事將留任第九屆董事會。公司建議委任陳景河為終身榮譽董事長及高級顧問，他將繼續在重大戰略決策和資源協調等方面提供指導和支持。該行維持紫金「買入」評級，目標價39元，認為若股價因此消息而出現負面反應，將視為更好的買入機會，維持紫金為首選股份。

 

蕭猷華：金價短線或上試4400美元　紫金山東黃金可吼

 

金價金股｜美減息預期升溫，金價獲大行唱好創半個月高，金礦股造好紫金飆半成仍可追入？

（蕭猷華）

 

　　信誠證券投資服務董事蕭猷華認為，金價走勢仍屬大型上落區間，介乎4100至4400美元，4400美元為之前創出的歷史高位，4100美元則有較大支持。金價短線有機會上試雙頂阻力位4400美元，原因有幾方面，首先，聯儲局12月減息機會相當高，因見美國近期經濟數據尤其就業數據(「小非農」ADP)，以及一些企業最近公布裁員消息， 預計勞工市場表現欠佳，另最近公布的生產物價指數等數據都反映通脹沒繼續上升。而最重要是，特朗普的關稅政策沒大家之前預期那麼嚴重，記得他於4月提出加徵對等關稅50%或以上，到頭來經過很多貿易談判後，很多國家都降至10至15%。特朗普最近又對巴西等國家減免食品關稅，可見他意識到通脹問題阻礙聯儲局減息，這亦對金價有利。

 

　　蕭猷華續指，金礦股之前確見回落，若看好金價可博其追落後，其中紫金礦業走勢較強，近期於約30至33元水平橫行，阻力位暫約處於34元，若能突破可上試歷史高位約36.9元。另山東黃金(01787)較為跟貼金價，之前股價調整較多，阻力位約處於36.5元，若能突破有機會挑戰約42元水平。

 

　　金礦股今早全線上升，紫金礦業升5.02%收報32.24元，招金礦業(01818)升4.34%報30.32元，山東黃金升1.97%報35.26元，紫金黃金國際(02259)升2.87%報143.2元，赤峰黃金(06693)升2.29%報31.28元，中國黃金國際(02099)升8.41%報161.1元，靈寶黃金(03330)升4.33%報17.09元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升2.09%報3036元，價值黃金ETF(03081)升1.55%報99.7元。

 

美減息預期升溫，金價獲大行唱好創半個月高，金礦股造好紫金飆半成仍可追入？

 

美減息預期升溫，金價獲大行唱好創半個月高，金礦股造好紫金飆半成仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

