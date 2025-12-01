  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

重估迷思 | 美股年底調整撞上AI泡沫論港股跟受壓 專家點名高危板塊另有其股

01/12/2025

　　美股三大指數年內走勢一浪高於一浪，道指11月12日高見48431，相較2009年金融海嘯時低位6440，十六年內累升最多6.5倍，但隨著美聯儲寬鬆政策見收斂，市場擔憂屢創新高的美股可能面臨價值重估風險。

 

重估迷思 | 美股年底調整撞上AI泡沫論港股跟受壓 專家點名高危板塊另有其股

（Shutterstock圖片）

 

　　早前國際貨幣基金組織(IMF)、英倫銀行、世界經濟論壇(WEF)和《經濟學人》都紛紛警告，指AI發展存在一定泡沫，一旦爆破將對全球金融體系帶來一定衝擊。而著名投資基金巴郡11月初披露，第三季現金儲備增至創記錄的3816億美元，被視為對目前美股高估值有戒心。華爾街著名對沖基金經理布瑞（Michael Burry）更大舉沽空英偉達，反對市場普遍認為的「科技巨頭獲利能力強，因此不存在泡沫」主流觀點，更直指目前英偉達就如千禧年科網股爆破前的思科(Cisco)一樣。究竟美股AI概念是否出現泡沫，一旦AI泡沫爆破，對美股，港股將會帶來什麼程度的衝擊？

 

曾永堅：美股估值偏高，高位回調10%至15%亦合理

 

　　香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，過去3年，美股升幅確實令人側目。龐大的升幅主要來自以英偉達、蘋果等「科技七雄」的貢獻，特別是圍繞AI、雲業務發展相關股價受追捧，股價節節上升。曾永堅表示，美國4月的「大解放日」，亦即是美國宣布對外國商品徵收入口關稅時，美股曾受震盪下挫，但目前三大指數已經遠遠高於4月跌市前的水平。在低位撈貨的投資者獲利甚豐，部分選擇鎖定利潤。由於美股近期累積升幅可觀，投資者態度不會太進取，預料美股年底前難再有大突破，指數主要圍繞消息上落。

 

　　早前12月減息預期降溫，美股下跌，而近日突然減息希望重燃，股市跟升。曾永堅指出，儘管最新減息行情看漲，惟一旦12月出乎意料不減息，不排除屆時美股再次下跌。由於道瓊斯指數PE目前為24倍，相對偏高，未來即使大市回調10%至15%，仍屬正常調整，不能說成股災。

 

重估迷思 | 美股年底調整撞上AI泡沫論港股跟受壓 專家點名高危板塊另有其股

（Shutterstock圖片）

 

譚朗蔚：美股尋底還看經濟基本面及企業盈利

 

　　富昌金融集團聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，千禧年的科網股泡沫爆破，主要是炒作概念，企業無實質的盈利支撐。然而，二十多年後的今天，很多科網產品如AI，量子電腦等等成為必需品。各大科企積極投入資金發展AI以應市場需求，期間有發展較快較成功，股價自然節節上升，進一步推動美股上漲。儘管科技股過去幾年升幅驚人，但目前看不到有爆破的風險，除非到了一個關節點，例如美國經濟轉差，企業盈利下跌等因素。他指出，美國聯邦政府早前出現停擺狀況，對就業和經濟造成負面影響，未來需密切注視美國第四季非農就業數據、GDP表現及企業盈利數據等。譚朗蔚認為，儘管美股短期內崩盤的機會不大，但畢竟過去幾年累積升幅大。若美國經濟轉差、美股龍頭企業在第四季盈利顯著下跌，不排除美股出現較大的調整，以今年高位計，回調幅度或達一成至兩成。

 

AI整體泡沫不明顯，個別企業發展跟不上股價或受壓

 

　　儘管美國科技股估值較高，但曾永堅認為，目前AI泡沫情況並不明顯。以英偉達、AMD為例，由於各大科企大量投入資金發展AI基礎設施，對高端晶片需求殷切。而且，不單止科企，就連美國政府部門，以至海外市場都在大力發展AI。因此，晶片仍有較大的發展空間，這亦反映在晶片股近期的業績上。可以說，只要科企和美國政府維持對AI投入的規模，暫時看不到這方面有明顯的泡沫，除非美國經濟轉差、AI發展拖慢、企業利潤跟不上投入的回報，AI發展或相關科企才會出現收縮趨勢。

 

重估迷思 | 美股年底調整撞上AI泡沫論港股跟受壓 專家點名高危板塊另有其股

（Shutterstock圖片）

 

　　譚朗蔚表示，個別AI概念股發展可能未如預期，單靠炒作概念，而無實質盈利，股價隨時出現泡沫，但不能因此斷定整個AI行業存在泡沫。最重要的是看企業盈利是否足夠支持資金的持續投入，以及未來的盈利是否能與資金投入成正比。由於AI研發可能需要較長時間，例如3年、5年方見成效，投入的資金可能要較長的時間才有回報，短期來說難言泡沫已經形成。譚朗蔚表示，企業發展AI過程速度自然有快有慢，發展較慢或預期回報跟不上資金投入的，投資者信心下降，擔心企業巨額投入，最終難以翻本，股價當然就會受壓。他以美股科技七雄之一的Meta為例，該股自高位795美元持續下跌，跌至近期低位581美元，高位累跌逾兩成。另外，Oracle股價自高位345美元，回落至近期低位185美元，累跌更逾四成。譚朗蔚認為，儘管科技股累升幅度確實不小，但只要美國經濟穩健，企業盈利仍維持，暫時仍不擔心泡沫問題，但股價高位回調亦屬正常。

 

曾永堅：港股難獨善其身，有色金屬高追風險大

 

　　於港股方面，曾永堅認為，港股近年累積升幅比美股小。即使美股出現較大調整，預料港股跌幅不會跟足。不過，由於美國經濟對全球牽一髮而動全身，美股一旦急跌，對環球股市多少帶來影響，港股自然難以獨善其身，只是跌幅現對會較溫和。美股過去一段時間的升幅很大程度上是由AI概念帶動，相關科技股升幅驚人，目前估值亦偏高，因此出現較大調整可以理解。而港股中的AI相關股目前估值較美股合理，PE相對較低，而且內地AI發展循序漸進，防守性較強。此外，龍頭AI各有主業及盈利支撐，在各自的領域市佔率高，有足夠的財力支持AI發展。即使股價下調，預料跌幅溫和。

 

　　曾永堅表示，反而港股中的金屬板塊年內升幅更驚人，一旦股市下調，風險或更高。金屬股年內升幅較大，除了來自貴金屬價格，特別是金價不斷攀升所帶動，亦少不了近年對沖基金的推波助瀾。一旦金價出現較大回調，或會出現連鎖性收縮反應，最終難免拖累金屬股下挫。因此，金屬板塊相比港股AI概念更有調整壓力。

 

重估迷思 | 美股年底調整撞上AI泡沫論港股跟受壓 專家點名高危板塊另有其股

（Shutterstock圖片）

 

譚朗蔚：即使港股跟隨美股跌，料仍穩守牛市升浪

 

　　譚朗蔚認為，港股近期走勢開始呈現疲弱，一旦美股出現較大回調，預料港股無可避免跟跌，惟下調幅度將較美股溫和。只要恒指穩守23500點，仍沒有破壞自2024年第四季以來展開的牛市。自年初以來，AI概念股熱炒，相關股分表現突出，但他認為AI相關港股由於之前估值處於窪地，儘管今年升幅不俗，但現時市盈率不算高，估值尚算合理，泡沫成份整體不大。

 

　　龍頭科企擁有龐大財力支撐研發，但並不表示前景一定光明。以科企龍頭阿里巴巴(09988)為例，現時主要盈利來源的電商業務，卻面對同行激烈的競爭，導致第二財季純利急跌，儘管AI+雲業務成為亮點，但暫時盈利尚未能成為集團的盈利核心。相反，另一科企巨頭騰訊(00700)則沒有電商業務的拖累，較能集中火力發展AI，相比之下，譚朗蔚較看好騰訊未來的AI發展。

 

撰文：經濟通通訊社記者佘詩偉

【你點睇？】大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，你認為是否涉及重大監管漏洞？全港仍有多幢舊樓及屋邨正進行維修，為防慘劇重演，你認為應當如何加強承建商防火責任及規管？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02339

京西國際

2.680

異動股

08223

紫元元

0.480

異動股

02562

獅騰控股

3.850

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,472.97
    -243.45 (-0.510%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,810.35
    -38.74 (-0.566%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,183.49
    -182.20 (-0.780%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升55.493
變動率︰+1.641%
較港股︰-0.73%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升619.575
變動率︰+0.645%
較港股︰+0.01%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌80.689
變動率︰-0.671%
較港股︰+0.23%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.640
變動率︰-1.096%
較港股︰-0.64%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升143.990
變動率︰+4.303%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升161.480
變動率︰+2.657%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升118.690
變動率︰+1.540%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升48.800
變動率︰+1.371%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌91.700
變動率︰-3.504%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌25.030
變動率︰-3.657%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌152.300
變動率︰-3.996%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌260.870
變動率︰-4.380%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/12/2025 09:52 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：01/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/12/2025 09:52 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.060
  • 01557 劍虹集團控股
  • 0.230
  • 00638 廣和通
  • 18.900
  • 00763 中興通訊
  • 35.800
  • 03160 華夏日股對沖
  • 25.840
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.420
  • 目標︰$25.00
  • 00321 德永佳集團
  • 1.160
  • 目標︰$2.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 94.800
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 23.320
  • 目標︰--
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 215.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.300
  • 00700 騰訊控股
  • 619.500
  • 01050 嘉利國際
  • 2.940
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 目標︰$192.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 115.600
  • 目標︰--
  • 09658 特海國際
  • 14.280
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

01/12/2025 17:13  【宏福苑大火】死亡人數新增至151人，其中部分遺體已燒成灰燼

01/12/2025 16:51  《盤後部署》恒指收市重上二萬六，雲+千問獲看好阿里股價有力上

01/12/2025 16:14  【宏福苑大火】鄧炳強：懷疑有人將不合阻燃標準保護網混入工程使用，至今共拘捕14名人士

01/12/2025 16:12  恒指時隔半月收盤站上兩萬六，收升174點報26033，惟成交僅過兩千億

01/12/2025 18:05  小鵬汽車(09868)11月智能電動汽車交付量按年增19%，首11月增1.56倍

01/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒４８億元，買阿里沽中芯

01/12/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】美團績後被多行降目標，中信里昂急削泡泡瑪特目…

01/12/2025 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７９，一周拆息較上日跌至１﹒６…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

宏福苑大火 | 陳國基：7個棚網樣本未達阻燃標準，警方及廉署成立聯合工作小組作全方位刑事調查新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

宏福苑大火 | 大埔宏福苑五級火增至151人死亡，不排除最終未能尋回所有失聯人士新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 俄國對華臨時免簽，RD製造業PMI收縮，人幣創14個月高新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

牛市終結的四大關鍵訊號新文章
人氣文章

熱話 Feature

AI研究報告︱85%香港企業職位變動＋99%採用人工智能轉型＋初級職位減少新文章
人氣文章

搵食地圖

聖誕蛋糕2025︱美心 x Sanrio聖誕蛋糕系列＋超可愛角色斜揹袋＋早鳥85折新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

已婚單身：當婚姻名存實亡，就能美化出軌事實？
人氣文章

Beauty Feature

開箱 Diptyque 聖誕倒數月曆：走進貓咪童話世界！冬日限定冷杉蠟燭、香氛護手霜，經典髮香噴霧！ 新文章
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix《科學怪人》：久違的黑暗童話
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胰臟癌｜1症狀易與糖尿病混淆，錯過黃金治療時間，醫生揭胰臟癌8大徵兆
人氣文章
肝癌 │ 女子不飲酒仍患肝癌擴散肺部，醫生揭常吃1款早餐暗藏致癌物
人氣文章
認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 22:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞01/12/2025
宏福苑大火 | 陳國基：7個棚網樣本未達阻燃標準，警方及廉署成立聯合工作小組作全方位刑事調查
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區