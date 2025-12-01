重估迷思 | 美股年底調整撞上AI泡沫論港股跟受壓 專家點名高危板塊另有其股

美股三大指數年內走勢一浪高於一浪，道指11月12日高見48431，相較2009年金融海嘯時低位6440，十六年內累升最多6.5倍，但隨著美聯儲寬鬆政策見收斂，市場擔憂屢創新高的美股可能面臨價值重估風險。

（Shutterstock圖片）

早前國際貨幣基金組織(IMF)、英倫銀行、世界經濟論壇(WEF)和《經濟學人》都紛紛警告，指AI發展存在一定泡沫，一旦爆破將對全球金融體系帶來一定衝擊。而著名投資基金巴郡11月初披露，第三季現金儲備增至創記錄的3816億美元，被視為對目前美股高估值有戒心。華爾街著名對沖基金經理布瑞（Michael Burry）更大舉沽空英偉達，反對市場普遍認為的「科技巨頭獲利能力強，因此不存在泡沫」主流觀點，更直指目前英偉達就如千禧年科網股爆破前的思科(Cisco)一樣。究竟美股AI概念是否出現泡沫，一旦AI泡沫爆破，對美股，港股將會帶來什麼程度的衝擊？

曾永堅：美股估值偏高，高位回調10%至15%亦合理

香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，過去3年，美股升幅確實令人側目。龐大的升幅主要來自以英偉達、蘋果等「科技七雄」的貢獻，特別是圍繞AI、雲業務發展相關股價受追捧，股價節節上升。曾永堅表示，美國4月的「大解放日」，亦即是美國宣布對外國商品徵收入口關稅時，美股曾受震盪下挫，但目前三大指數已經遠遠高於4月跌市前的水平。在低位撈貨的投資者獲利甚豐，部分選擇鎖定利潤。由於美股近期累積升幅可觀，投資者態度不會太進取，預料美股年底前難再有大突破，指數主要圍繞消息上落。

早前12月減息預期降溫，美股下跌，而近日突然減息希望重燃，股市跟升。曾永堅指出，儘管最新減息行情看漲，惟一旦12月出乎意料不減息，不排除屆時美股再次下跌。由於道瓊斯指數PE目前為24倍，相對偏高，未來即使大市回調10%至15%，仍屬正常調整，不能說成股災。

（Shutterstock圖片）

譚朗蔚：美股尋底還看經濟基本面及企業盈利

富昌金融集團聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，千禧年的科網股泡沫爆破，主要是炒作概念，企業無實質的盈利支撐。然而，二十多年後的今天，很多科網產品如AI，量子電腦等等成為必需品。各大科企積極投入資金發展AI以應市場需求，期間有發展較快較成功，股價自然節節上升，進一步推動美股上漲。儘管科技股過去幾年升幅驚人，但目前看不到有爆破的風險，除非到了一個關節點，例如美國經濟轉差，企業盈利下跌等因素。他指出，美國聯邦政府早前出現停擺狀況，對就業和經濟造成負面影響，未來需密切注視美國第四季非農就業數據、GDP表現及企業盈利數據等。譚朗蔚認為，儘管美股短期內崩盤的機會不大，但畢竟過去幾年累積升幅大。若美國經濟轉差、美股龍頭企業在第四季盈利顯著下跌，不排除美股出現較大的調整，以今年高位計，回調幅度或達一成至兩成。

AI整體泡沫不明顯，個別企業發展跟不上股價或受壓

儘管美國科技股估值較高，但曾永堅認為，目前AI泡沫情況並不明顯。以英偉達、AMD為例，由於各大科企大量投入資金發展AI基礎設施，對高端晶片需求殷切。而且，不單止科企，就連美國政府部門，以至海外市場都在大力發展AI。因此，晶片仍有較大的發展空間，這亦反映在晶片股近期的業績上。可以說，只要科企和美國政府維持對AI投入的規模，暫時看不到這方面有明顯的泡沫，除非美國經濟轉差、AI發展拖慢、企業利潤跟不上投入的回報，AI發展或相關科企才會出現收縮趨勢。

（Shutterstock圖片）

譚朗蔚表示，個別AI概念股發展可能未如預期，單靠炒作概念，而無實質盈利，股價隨時出現泡沫，但不能因此斷定整個AI行業存在泡沫。最重要的是看企業盈利是否足夠支持資金的持續投入，以及未來的盈利是否能與資金投入成正比。由於AI研發可能需要較長時間，例如3年、5年方見成效，投入的資金可能要較長的時間才有回報，短期來說難言泡沫已經形成。譚朗蔚表示，企業發展AI過程速度自然有快有慢，發展較慢或預期回報跟不上資金投入的，投資者信心下降，擔心企業巨額投入，最終難以翻本，股價當然就會受壓。他以美股科技七雄之一的Meta為例，該股自高位795美元持續下跌，跌至近期低位581美元，高位累跌逾兩成。另外，Oracle股價自高位345美元，回落至近期低位185美元，累跌更逾四成。譚朗蔚認為，儘管科技股累升幅度確實不小，但只要美國經濟穩健，企業盈利仍維持，暫時仍不擔心泡沫問題，但股價高位回調亦屬正常。

曾永堅：港股難獨善其身，有色金屬高追風險大

於港股方面，曾永堅認為，港股近年累積升幅比美股小。即使美股出現較大調整，預料港股跌幅不會跟足。不過，由於美國經濟對全球牽一髮而動全身，美股一旦急跌，對環球股市多少帶來影響，港股自然難以獨善其身，只是跌幅現對會較溫和。美股過去一段時間的升幅很大程度上是由AI概念帶動，相關科技股升幅驚人，目前估值亦偏高，因此出現較大調整可以理解。而港股中的AI相關股目前估值較美股合理，PE相對較低，而且內地AI發展循序漸進，防守性較強。此外，龍頭AI各有主業及盈利支撐，在各自的領域市佔率高，有足夠的財力支持AI發展。即使股價下調，預料跌幅溫和。

曾永堅表示，反而港股中的金屬板塊年內升幅更驚人，一旦股市下調，風險或更高。金屬股年內升幅較大，除了來自貴金屬價格，特別是金價不斷攀升所帶動，亦少不了近年對沖基金的推波助瀾。一旦金價出現較大回調，或會出現連鎖性收縮反應，最終難免拖累金屬股下挫。因此，金屬板塊相比港股AI概念更有調整壓力。

（Shutterstock圖片）

譚朗蔚：即使港股跟隨美股跌，料仍穩守牛市升浪

譚朗蔚認為，港股近期走勢開始呈現疲弱，一旦美股出現較大回調，預料港股無可避免跟跌，惟下調幅度將較美股溫和。只要恒指穩守23500點，仍沒有破壞自2024年第四季以來展開的牛市。自年初以來，AI概念股熱炒，相關股分表現突出，但他認為AI相關港股由於之前估值處於窪地，儘管今年升幅不俗，但現時市盈率不算高，估值尚算合理，泡沫成份整體不大。

龍頭科企擁有龐大財力支撐研發，但並不表示前景一定光明。以科企龍頭阿里巴巴(09988)為例，現時主要盈利來源的電商業務，卻面對同行激烈的競爭，導致第二財季純利急跌，儘管AI+雲業務成為亮點，但暫時盈利尚未能成為集團的盈利核心。相反，另一科企巨頭騰訊(00700)則沒有電商業務的拖累，較能集中火力發展AI，相比之下，譚朗蔚較看好騰訊未來的AI發展。

撰文：經濟通通訊社記者佘詩偉

