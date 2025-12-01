恒指時隔半月收盤站上兩萬六，收升174點報26033，惟成交僅過兩千億

上周美國感恩節假期後於黑色星期五(28日)復市，半日市下美股報升，港股今早高開86點，開市後半小時升幅擴大至超過300點，突破20天線（約26157）後現沽壓，瞬即跌穿該指標線，午後更一度跌穿兩萬六，但其後逐漸修復，恒指收市則報26033，升174點或0.7%，是自11月17日以來首次收盤在兩萬六水平之上，不過主板成交僅過2009億元，未見大成交配合，兩萬六關口仍不穩陣。恒生中國企業指數收報9172，升42點或0.5%。恒生科技指數收報5644，升45點或0.8%。

消息稱蘋果首款摺疊屏手機進入EVT流程，有望在明年年底前發布，舜宇光學科技(02382)股價全日大升6.22%，報67.45元，為表現最佳藍籌，藍思科技(06613)升4.9%，報25.24元，瑞聲科技(02018)升3.43%，報37.96元，惟富智康集團(02038)跌1.26%，報18.76元。

美團(03690)第三季轉錄經調整虧損160億元人民幣，為2022年以來首次虧損，遜於市場預期，美團並料今季將繼續錄得虧損。美團全日跌2.88%，報99.55元。同業京東集團(09618)升0.52%，報117.1元。

阿里(09988)升2.24%，報154.9元，獲大摩評為中國「中國最佳AI賦能者」，推算三年內有望以37%的份額佔據榜首，超越DeepSeek、華為和字節跳動；中興(00763)推出搭載豆包手機助手的新款手機，股價飆13.94%，報35.8元。

有色金屬板塊今日炒高，藍籌股紫金(02899)升5.28%，報32.32元。五礦資源(01208)升12.88%，報7.8元，中國黃金國際(02099)升11.37%，報165.5元，江西銅業股份(00358)升10.17%，報33.8元，中國有色礦業(01258)升10.37%，報16.5元。

人行連同其他13個部委召開會議，會議認定穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無法有效滿足客戶身份識別、反洗錢等方面的要求，不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。穩定幣概念股捱沽，華檢醫療(01931)瀉15.01%，報5.55元，雲鋒金融(00376)跌11.05%，報3.38元，OSL集團(00863)跌6.23%，報15.66元，耀才(01428)跌4.92%，報7.54元，眾安在線(06060)跌0.39%，報15.31元。

泡泡瑪特(09992)回吐4.27%領跌藍籌，報215.2元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、美團及小米(01810)。小米收報40.3元，跌1.8%。

