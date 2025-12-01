  • 會員
資源股｜白銀及銅價齊創新高獲券商唱好，資源股集體炒上可以點揀？

01/12/2025

　　以白銀、銅為代表的有色金屬成為大宗商品市場新焦點，其價格齊飆升至歷史新高。有市場人士預測，近期向美國大規模運送金屬的熱潮可能導致全球其他地區庫存迅速耗盡，銅價有望進一步攀升。倫敦金屬交易所(LME)3個月期銅價格上周五(28日)創新高，白銀亦大漲逾6%。銅、白銀連同鋁價繼續獲券商唱好，雖然江西銅業(00358)兩度提購倫敦上市公司SolGold均被拒絕，但今日(1日)仍照樣隨其他銅礦股炒上，收市升一成，其他資源股也普遍造好，當中哪些股份也可吼？

 

銅及白銀齊創新高獲券商唱好，資源股集體炒上可以點揀？

（江西銅業網頁截圖）


分析：宏觀幣策預期與供需結構共振驅動有色板塊走強

 

　　現貨白銀價格今日首次突破每盎司57.8美元，超越上周五暴漲近6%時創下的高點。今年以來，白銀價格漲勢都非常強勁，累計漲幅接近翻倍。與此同時，銅價同樣走高，在倫敦金屬交易所(LME)上周五創下每噸11210.5美元的歷史新高後，LME銅今日再創下每噸11294.5美元新高。


　　分析指，白銀、銅的突破性行情是整個有色金屬板塊走強的縮影，其核心驅動來自宏觀貨幣政策預期與基本面供需結構的共振。首先，在宏觀層面，目前市場對美聯儲12月減息25個基點的概率預期升溫，這種寬鬆預期推動美元指數走弱，既降低了白銀等貴金屬持有成本，又刺激資金大量流入貴金屬板塊。從產業端來看，供應緊張的主題持續發酵，不斷加劇銀、銅等金屬價格的波動。

 

澳新銀行料銅價維持上升趨勢　瑞銀上調白銀價格預測

 

　　目前銅的需求受到數據中心和電網投資的持續推動，而供應端則因礦山生產中斷和礦石品位下降而受到限制。銅供應緊張的核心邏輯正不斷推動著銅價的上漲。澳新銀行旗下Rabobank Financial分析師在最新研報中指，銅供應趨緊的市場敘事正獲得廣泛認同，不過銅價仍缺乏決定性催化劑推動突破性上漲，這使得銅價對增量看漲訊號高度敏感，包括下游需求改善和中小型礦山或冶煉廠的供應中斷。預計LME銅價將繼續對小幅上行衝擊保持敏感，並維持上升趨勢。

 

　　而白銀持續多年存在結構性供需缺口。今年是全球白銀連續第5年出現供應缺口，缺口規模估計達9500萬盎司。工業應用擴展為白銀需求注入韌性，如光伏裝機量維持高位、新能源汽車滲透率提升、電子領域擴張等都為銀價提供基本面支撐。瑞銀等機構上調白銀價格預測，預計2026年可達60美元/盎司，但強調持續性需觀察供需平衡。同時，白銀已於11月被美國地質調查局列入「關鍵礦物」名單，意味未來可能被納入關稅討論範圍。由於擔心潛在關稅導致成本上升，近期不少貿易商提前將白銀等商品從倫敦等倉庫運往紐約，以鎖定兩地價差。南華期貨表示，國内白銀及有色金屬交易在一定程度上會受到海外庫存向美國轉移的影響，且影響是雙向的，主要體現在價格和套利行為上。

 

國盛證券：銅板塊有望續受益業績及估值戴維斯雙擊


　　華源證券發表研報指，中長期看，銅礦供需格局或將由緊平衡轉向短缺，同時銅冶煉在「反內捲」背景下利潤周期有望見底，疊加美聯儲進入降息周期，銅價有望突破上行。國投證券認為，美聯儲降息預期升溫帶來貴金屬價格上漲，疊加工業需求(光伏、新能源車等佔總需求近60%)持續擴張與全球供應緊張，白銀價格後續仍具上行潛力。


　　國盛證券稱，回顧今年，持續不斷的礦端擾動超出市場預期，同時確立了2026年的短缺格局。根據該行梳理，不考慮意外干擾情形下，預計2026年銅礦增量僅63萬噸，難以填補需求增長帶來的缺口。2026年銅板塊有望繼續受益於業績和估值的戴維斯雙擊(Davis Double Play)，意指在股票市盈率(PE)較便宜時買入，再在PE較貴時沽出，賺取每股盈利和PE同時增長的倍數效應。該行建議關注紫金A股(滬:601899)、洛鉬(滬:603993)A股、藏格礦業(深:000408)、中國有色礦業(01258)、金誠信(滬:603979)、西部礦業(滬:601168)等。

 

摩通料鋁價明年首季逼近3000美元　滙研升宏橋中鋁目標價

 

　　另方面，摩根大通發表最新研報預計，由於銅價上漲帶來的吸引力作用，再加上市場總體仍處於平衡狀態且短期內存在供應下降的風險，鋁價有望在2026年第一季逼近每噸3000美元。

 

銅及白銀齊創新高獲券商唱好，資源股集體炒上可以點揀？

（中國宏橋網頁截圖）

 

　　滙豐研究則展望明年中國鋁行業基本面轉強，下游需求持續增長，潛在供應短缺會成為市場關注重點，預期中國產能維持4500萬噸上限，全球新增產能則依然有限，在電動車行業發展及電網投資的支持下，中國需求維持穩固，來自建築行業的拖累預期減弱，預料2026年鋁價將按年增長6%，並存在上行風險，繼續列鋁業股為中國材料板塊的首選。該行強調，鋁行業供應緊張與結構性需求穩定，將為產品價格及企業盈利能力提供支持，給予中國宏橋(01378)及中國鋁業(02600)「買入」評級，目標價分別由34.4元及11.4元，上調至37.4元及12.3元。

 

溫傑：商品市場回暖疊加板塊輪動　江西銅宏橋皆可吼

 

資源股｜白銀及銅價齊創新高獲券商唱好，資源股集體炒上可以點揀？

（溫傑）

 

　　香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，資源股集體上升，因商品市場回暖，疊加板塊輪動，始終科技股反覆，令其他板塊相對多人留意；再者，雖然市況淡靜，但一個月波幅也有逾千點，故很多投資者覺得仍有操作空間，例如中國宏橋因之前配股下跌，但相信大家對其仍非常樂觀，故又再慢慢回升；紫金(02899)之前於10月9日升至高位36.92元，現價仍低逾10%。商品主題股份很多都從高位回調逾10%，現再見資金青睞不太令人意外。其中銅與AI相關，其實已炒了一段時間，而江西銅於10月10日曾見過40元，上周卻低見29元，即個半月內已跌約25%。然而，江西銅質素好，且受惠第二大銅礦發生意外、去美元化及內地谷內需等，若有貨可繼續持有，始終今日才開始爆升，除非只打算短炒，否則優質股應博累積升兩至四成。

 

　　溫傑又指，中國宏橋也可買入，因大家對鋁非常看好，且公司亦具透明度，這對投資者取態屬好事，因透明度高，之前因配股已由35元跌至29元。不過，若不想臨近聖誕擔心市況，且市場情緒未完全回復，分注買貨會較妥當。

 

　　銅礦股今日集體炒上，江西銅升10.17%收報33.8元，紫金升5.28%報32.32元，五礦資源(01208)升12.88%報7.8元，中國有色礦業(01258)升10.37%報16.5元，洛鉬(03993)升7.05%報17.3元。其他資源股亦普遍造好，中國宏橋升2.98%報31.78元，中鋁升2.57%報10.76元，南山鋁業國際(02610)升7.94%報43.8元，中國白銀集團(00815)升5.63%報0.75元，馬鋼(00323)升1.6%2.54元，鞍鋼(00347)升2.54%報2.02元，新疆新鑫(03833)升4.37%報2.15元。

 

銅及白銀齊創新高獲券商唱好，資源股集體炒上江西銅飆一成可以點部署？

 

銅及白銀齊創新高獲券商唱好，資源股集體炒上江西銅飆一成可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


