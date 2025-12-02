  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

開市Go | 日央擬加息美股挫，傳內地停發房企銷售數據，車企銷量續跌

02/12/2025

要聞盤點

 

1、美股經歷反覆震盪的11月後，踏入12月首個交易日即掉頭回落。受日本央行釋出鷹派訊號及科技股獲利回吐拖累，美股三大指數周一（1日）全線低收，並終止道指連續五個交易日的升勢。道指收市跌427點，跌幅為0.9%，報47289點；標普500指數跌36點，或0.53%，報6812點；納指跌89點，或0.38%，報23275點。中國金龍指數升67點。日經期貨截至上午7時44分上升95點。

 

2、ISM製造業指數顯示，美國11月工廠活動以四個月來最快速度萎縮，訂單下降，原物料支付價格回升。

 

3、烏克蘭總統澤連斯基稱新版和平計劃較初版有改進，將與美國總統特朗普討論關鍵問題。歐盟警告美國勿對烏克蘭施壓。

 

4、美國銀行全球研究部預測，因勞動力市場疲弱及降息預期，美聯儲12月或降息25基點，2026年6月和7月還將分別進行25個基點的降息，最終利率或降至3.00%至3.25%區間。

 

5、日本央行行長植田和男釋放貨幣政策收緊信號，市場預期12月18至19日的會議上或上調基準利率，以應對通脹及日圓疲弱。

 

6、據傳克而瑞和中指研究院應中國政府指示暫停發布月度房企銷售數據，付費金融機構仍可訪問但須保密。

 

7、中國拓展基礎設施REITs發行範圍，涵蓋消費及AI基礎設施等領域。

 

8、加密貨幣市場持續下跌，近10億美元槓桿倉位遭平倉，比特幣在紐約時段一度下跌8%。

 

9、中國外交部宣布，法國總統馬克龍將於12月3日至5日進行國事訪問。

 

10、英偉達斥資20億美元購入美國晶片設計軟件開發商Synopsys的普通股，收市股價上漲1.7%。

 

11、寶濟藥業-B(02659)今日至周五（5日）招股，計劃全球發售3791.17萬股，其中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價26.38元，最高集資額約達10億元，每手100股，入場費2664.6元。公司預期於下周三（10日）掛牌，聯席保薦人為中信證券及國泰海通。

 

開市Go | 日央擬加息美股挫，傳內地停發房企銷售數據，車企銷量續跌

 

開市Go | 日央擬加息美股挫，傳內地停發房企銷售數據，車企銷量續跌

 

開市Go | 日央擬加息美股挫，傳內地停發房企銷售數據，車企銷量續跌

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02980

中國汽車內飾股權

0.017

異動股

83690

美團－ＷＲ

88.650

異動股

08223

紫元元

0.455

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02980 中國汽車內飾股權
  • 0.017
  • 83690 美團－ＷＲ
  • 88.700
  • 08223 紫元元
  • 0.460
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 79.250
  • 02685 量化派
  • 23.500
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.840
  • 目標︰$25.00
  • 00321 德永佳集團
  • 1.170
  • 目標︰$2.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.800
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 93.700
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 22.940
  • 目標︰--
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.820
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.000
  • 02628 中國人壽
  • 27.360
  • 00763 中興通訊
  • 33.660
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.800
報章貼士
  • 01050 嘉利國際
  • 2.920
  • 目標︰$3.30
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 543.500
  • 目標︰$600.00
  • 03606 福耀玻璃
  • 67.700
  • 目標︰$86.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/12/2025 09:31  《異動股》三生製藥低開逾3%，擬折讓6.5%配股抽水31億元

02/12/2025 09:24  恒指高開155點報26188，阿里炒起升3%，華潤系兩藍籌低開

02/12/2025 09:01  《盤前攻略》債市驚雲美股受壓，阿里炒新品料帶動大市惟升幅有限

02/12/2025 08:31  【開市Ｇｏ】日央擬加息美股挫，傳內地停發房企銷售數據，三生製藥配股抽水31億元

02/12/2025 07:52  《國金頭條》12月開局不利，道指急吐427點，比特幣一度失守8.6萬美元

02/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒４８億元，買阿里沽中芯

02/12/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】車企銷量放榜比亞迪獲巴克萊微升目標，理想遭高盛削目標逾一成

02/12/2025 09:38  《財資快訊》美電升報７﹒７９１３，一個月拆息上日報２﹒９３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 蔚來瀉逾6%創近3個月新低，11月交付量按月跌一成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 三生製藥低開逾3%，擬折讓6.5%配股抽水31億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 比特幣在12月首交易日被拋售，失守8.6萬美元關口新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

預防自殺︱人工智能洞悉精神健康狀況，評估心理狀態及早跟進，減低自殺傾向新文章
人氣文章

熱話 Feature

宏福苑大火︱賽馬會捐1.7億元援助＋周日賽馬閉門賽事收益＋周六六合彩攪珠延期
人氣文章

快樂退休．曾智華

股市：貨多價不爽新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

感情被背叛，為何不選擇離婚？除了愛或不愛，原來還有很多現實考慮
人氣文章

Beauty Feature

開箱 Diptyque 聖誕倒數月曆：走進貓咪童話世界！冬日限定冷杉蠟燭、香氛護手霜，經典髮香噴霧！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

腰圍身高比：比BMI更準確衡量長遠健康的指標？簡單公式計算WHtR，測出隱性肥胖的可能性！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
山今老人分享補肝智慧！最佳養肝時機是夜晚OO點？下肢水腫或是肝病先兆？8大食物助養好肝臟新文章
人氣文章
宏福苑大火｜火災走佬袋必備8物件，寵物逃生6要訣
人氣文章
保暖底衫｜著錯HEATTECH愈著愈凍？UNIQLO官方公開正確保暖穿法
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 11:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 11:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 11:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/12/2025 11:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/12/2025
異動股 | 蔚來瀉逾6%創近3個月新低，11月交付量按月跌一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區