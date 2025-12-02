開市Go | 日央擬加息美股挫，傳內地停發房企銷售數據，車企銷量續跌

要聞盤點

1、美股經歷反覆震盪的11月後，踏入12月首個交易日即掉頭回落。受日本央行釋出鷹派訊號及科技股獲利回吐拖累，美股三大指數周一（1日）全線低收，並終止道指連續五個交易日的升勢。道指收市跌427點，跌幅為0.9%，報47289點；標普500指數跌36點，或0.53%，報6812點；納指跌89點，或0.38%，報23275點。中國金龍指數升67點。日經期貨截至上午7時44分上升95點。

2、ISM製造業指數顯示，美國11月工廠活動以四個月來最快速度萎縮，訂單下降，原物料支付價格回升。

3、烏克蘭總統澤連斯基稱新版和平計劃較初版有改進，將與美國總統特朗普討論關鍵問題。歐盟警告美國勿對烏克蘭施壓。

4、美國銀行全球研究部預測，因勞動力市場疲弱及降息預期，美聯儲12月或降息25基點，2026年6月和7月還將分別進行25個基點的降息，最終利率或降至3.00%至3.25%區間。

5、日本央行行長植田和男釋放貨幣政策收緊信號，市場預期12月18至19日的會議上或上調基準利率，以應對通脹及日圓疲弱。

6、據傳克而瑞和中指研究院應中國政府指示暫停發布月度房企銷售數據，付費金融機構仍可訪問但須保密。

7、中國拓展基礎設施REITs發行範圍，涵蓋消費及AI基礎設施等領域。

8、加密貨幣市場持續下跌，近10億美元槓桿倉位遭平倉，比特幣在紐約時段一度下跌8%。

9、中國外交部宣布，法國總統馬克龍將於12月3日至5日進行國事訪問。

10、英偉達斥資20億美元購入美國晶片設計軟件開發商Synopsys的普通股，收市股價上漲1.7%。

11、寶濟藥業-B(02659)今日至周五（5日）招股，計劃全球發售3791.17萬股，其中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價26.38元，最高集資額約達10億元，每手100股，入場費2664.6元。公司預期於下周三（10日）掛牌，聯席保薦人為中信證券及國泰海通。

