  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

手機相關｜蘋概股有憧憬？

02/12/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/l_y7z9620N0

 

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09880

優必選

111.800

異動股

02328

中國財險

17.750

異動股

08585

艾碩控股股權

0.017

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09880 優必選
  • 111.800
  • 02328 中國財險
  • 17.750
  • 08585 艾碩控股股權
  • 0.017
  • 02431 佑駕創新
  • 13.110
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.104
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 74.150
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 17.560
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.950
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.880
  • 目標︰$25.00
  • 00321 德永佳集團
  • 1.160
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 218.800
  • 02628 中國人壽
  • 27.300
  • 00763 中興通訊
  • 33.780
報章貼士
  • 01050 嘉利國際
  • 2.880
  • 目標︰$3.30
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 543.000
  • 目標︰$600.00
  • 03606 福耀玻璃
  • 68.550
  • 目標︰$86.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/12/2025 17:23  【宏福苑大火】死亡人數增至156人，30人失聯，宏志閣住戶可短暫返回單位

02/12/2025 17:48  【立法會選舉】陳國基：明日起復辦選舉論壇，選舉繽紛日、嘉年華取消

02/12/2025 17:00  《盤後部署》A股回吐恒指二萬六爭持，快手發布新一代可靈股價有憧憬

02/12/2025 16:12  恒指全日升61點收報26095，受制20天線，成交降至1782億元

02/12/2025 14:55  【宏福苑大火】標普：大埔宏福苑火災料加重財險業承保業績壓力

02/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒０１億元，買美團沽騰訊

02/12/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】車企銷量放榜比亞迪獲巴克萊微升目標，理想遭高…

02/12/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７８８４，一周拆息較上日微軟１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

立法會選舉 | 陳國基：明日起復辦選舉論壇，選舉繽紛日、嘉年華取消新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指失三千九，地方債發行破10萬億，A場新股民增3%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新能源車 | 比亞迪11月銷量按月回升，小鵬蔚來按月倒退，股價表現分化應如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

MAMA 2025香港站｜周潤發親自頒獎場面震撼 朴寶劍主持開場先默哀 ，GD權志龍橫掃三大獎成最大贏家新文章
人氣文章

玩樂假期

宏福苑大火｜迪士尼捐一千萬元，夜間匯演暫停至12.7＋指定門票半年內入園新文章
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

預防自殺︱人工智能洞悉精神健康狀況，評估心理狀態及早跟進，減低自殺傾向新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴
人氣文章

Art & Living Feature

故宮「古埃及文明大展」最深入導賞！與北大教授顏海英對談，看貓木乃伊的宗教啟示
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

米芝蓮三星法國餐廳回歸重現經典！奢華極致魚子醬龍蝦果凍、招牌慢煮法式頂級牛肉及鴨肝，聖誕華麗預告！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
致癌飲食警示｜5種常見早餐藏健康風險，女士食蛋過量患癌死亡率高3.2倍新文章
人氣文章
飲茶養生｜營養學專家推介1款「天然降血壓茶」　每天喝這份量有效防癌/抗老/降三高　新文章
人氣文章
胃癌警示｜90後女生無胃痛卻確診晚期，2個不起眼症狀竟是警號
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 21:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港政情02/12/2025
立法會選舉 | 陳國基：明日起復辦選舉論壇，選舉繽紛日、嘉年華取消
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區