蘋概股｜蘋果首款摺疊機有望明年推出，相關概念股反彈可再吼？

據報蘋果(US.AAPL)首款摺疊iPhone成功解決螢幕折痕問題，預計最快明年正式推出，刺激港股蘋概股昨日（1日）由低位反彈，其中舜宇光學(02382)昨飆逾6%，今早（2日）蘋概股亦普遍造好，當中瑞聲科技(02018)曾飆7%。值得一提，有數據顯示，蘋果手機10月在華銷量同比激增37%，蘋概股可否再吼？

傳蘋果解決摺疊機螢幕折痕問題 iPhone Fold最快明年推出



據媒體引述消息指，蘋果在首款摺疊iPhone機型開發上取得關鍵突破。蘋果摺疊手機「iPhone Fold」成功解決了摺疊手機的螢幕折痕問題，將成為市場首款無摺痕摺疊手機。目前該原型產品已進入工程驗證(EVT)與預量產階段，由鴻海針對該產品建置專屬生產線，預計目前正在打造數百台原型機進行功能驗證與耐用測試。報道指，預計最快將於2026年正式推出。



業界人士透露，蘋果的摺疊屏手機項目已開發超過5年，之前一直沒有拍板定案，直到今年下半年才確認整機設計，並開始進入試產階段，如果一切準備就緒，明年年底前就可以進入量產上市階段。供應量方面，外界普遍預期摺疊iPhone的螢幕面板將由三星獨家供應，核心處理器部分則由台積電(US.TSM)代工，奇鋐代工VC均熱板，新日則負責出貨摺疊軸承，大立光供應鏡頭組件。

摩通料蘋果明年秋季推可摺疊iPhone 三項關鍵技術有望突破

摩根大通行業分析報告稱，蘋果正加速推進其首款可摺疊iPhone的研發，預計明年秋季正式發布，初步估算售價約2400美元，料成歷來最昂貴iPhone。報告指，摺疊iPhone有望在三項關鍵技術上實現突破，包括無摺痕內屏、2400萬像素屏下攝像頭以及高容量電池。

另蘋果知名分析師郭明錤曾透露，蘋果摺疊iPhone將採用高密度電池芯。韓國供應鏈消息更指，蘋果正在測試5400至5800mAh之間的電池容量。這將使其有望成為歷代iPhone中電池容量最大的機型，超越iPhone 17 Pro Max的5088mAh。作為對比，主流競品如三星Galaxy Z Fold 7配備4400mAh，Google Pixel Fold為4821mAh。

蘋果手機10月在華銷量同比增37% 市場份額升至25%

市場研究公司Counterpoint Research早前發布的監測數據顯示，10月蘋果在中國智能手機市場交出亮眼成績單。受iPhone 17系列熱銷拉動，當月蘋果在華手機銷量同比激增37%，市場份額一舉攀升至25%，這是自2022年以來蘋果單月市場份額首次突破四分之一關口。

產業鏈數據顯示，蘋果為iPhone 17系列規劃了充足產能，第三季度產量約為5400萬部，第四季度預計提升至7900萬部，全年總產量預計達1.33億部。市場分析人士認為，隨著年底消費旺季來臨，疊加產品供應的持續充足，iPhone 17系列在中國市場的銷量有望衝刺新高。

Counterpoint Research預期蘋果的強勁動能將延續至11月，市場走勢顯示其極有機會創下歷來最強的第四季銷售表現。不過，分析師也提醒，市場仍存在一定風險，特別是備受期待的華為Mate 80系列於11月25日發布，可能對Apple造成挑戰。

野村料明年全球智能手機出貨量跌最多7% 降舜宇丘鈦評級

另外，野村上周發表研究報告，預期2026年全球智能手機出貨量可能按年跌0%至7%，因記憶體成本上升可能推高手機零售價格，一定程度上壓抑市場需求。另外，由於終端需求疲弱，中國內地的手機補貼政策自2025年中起已失效。再者，部分手機廠商未能確保有足夠記憶體供應，最終或導致2026年出貨量縮減。

該行認為非核心手機零件、如光學零件的供應商可能面臨兩難困境，包括客戶對出貨預測趨向保守或持續推動旗艦及高階機種規格升級，但同時要求降低中低階機種的非關鍵零件成本。因此，將舜宇光學(02382)評級由「買入」降至「中性」，目標價由102元大削至60元，同時將丘鈦科技(01478)評級由「買入」一舉降至「減持」，目標價則由5元升至7.1元，預期兩間公司2026年盈利將按年下跌。

黃瑋傑：蘋果將推摺疊機刺激有限 果鏈股僅屬短線技術反彈

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，近期很多「鹹魚股」翻生，因股價超跌進入反彈期，最弱勢的股份也會有些反彈，其中舜宇及高偉電子(01415)從技術走勢看仍屬反彈，舜宇之前5條平均線全部跌穿，現時算是逐條線慢慢收復，但暫只升穿10天及20天線，上面還有多條線未收復。事實上，很多其他行業跌得多的股份近期也有反彈，再加上蘋果10月在中國銷量有37%同比增長，果鏈股也會受一定刺激。

至於蘋果將推出摺疊機，黃瑋傑認為，這對果鏈股的刺激未必太大。首先，消息指明年年底才進入量產上市階段，料2027年才推出，不會那麼快帶來生意上裨益；另外，暫時來看，供應鏈方面集中於韓國及台灣的代工廠，譬如螢幕面板由三星獨家供應，核心處理器由台積電代工等，沒怎麼提到香港上市的果鏈股。總之，果鏈股暫只可當作短線技術性反彈，中長線未可看好。

蘋果概念股今早普遍繼續造好，惟有部分先升後回軟，舜宇光學半日跌0.15%收報67.35元，瑞聲科技升4.58%報39.7元，比亞迪電子(00285)升1.78%報34.4元，丘鈦科技升1.15%報9.66元，藍思科技(06613)跌0.71%報25.06元，鴻騰(06088)升0.6%報5.01元，高偉電子升1.33%報34元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

