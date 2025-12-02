  • 會員
貨幣攻略
港股 | 午市前瞻 | 日央加息震盪望提前消化 車股忌偏安一隅應尋業務突破

02/12/2025

　　日央行擬強硬加息，美股一波未平一波又起再度下挫，不過未影響亞太股市及港股表現。恒生指數早段最多曾升231點，阿里(09988)早段炒高後回落，累升幅大幅收窄甚至轉跌，幸兩萬六有支持，恒指半日報26061，升28點或0.1%，主板成交近990億元。恒生中國企業指數報9171，跌1點或不足0.1%。恒生科技指數報5614，跌29點或0.5%。

 

（Shutterstock圖片）

 

李偉傑：不排除消息面刺激港股上兩萬七

 

　　日本加息預期上升，昨日日本上演股債雙殺，觸發全球債市波動，美債同步受壓，拖累美股表現。受惠阿里(09988)炒作夸克AI眼鏡，恒指今早高開過百點，早盤高見26264，但午間休市大市氣氛轉淡，更一度轉跌。天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港股目前的確正在觀望各國央行議息變化，其中美國聯儲局方面目前仍相信有較大機會於本月減息，但當中的利好因素已提前反映在市況之中，目前市場更為觀望來年的減息路向，結合年尾審慎氣氛，恒指短線第一站阻力會位於26200。不過他認為，至今港股第三季業績期塵埃落定，不少重要科技股上表現其實不錯，預料可以支捧港股市況，只是要再有升幅就一定要等有新消息出現，不排除仍有望在本月內帶動恒指試上27000水平。

 

　　回顧去年日本央行立場轉鷹，歷史性加息結束八年負利率政策，但在8月突然觸發大規模日圓套息交易拆倉潮，日股急跌引發亞太小股災。李偉傑解釋昨日日股急跌，以至債市集體受壓都因為對套息交易拆倉潮重演的憂慮，假如日本央行加息，的確有可能會對環球市況造成一度程度衝擊。但現時距離日本央行議息仍有逾兩星期時間，因此他認為昨日的金融波動正為日本方面開始向市場放風，望盡早消化套息交易拆倉壓力，到實際加息後對市況的影響減低。不過他提醒，此期間內環球市況都有可能會比較震盪。

 

車企交付按月變化更關鍵，有新業務才有新估值

 

　　又到月頭車企集體公布月度交付量，整體偏向個別發展，普遍按年仍錄得增幅，但按月則稍為減緩，甚至如蔚來(09866)及小鵬(09868)一樣出現按月跌幅。李偉傑指車企月度銷售錄得按年增幅當然好，但市場更為關注月度變化，如比亞迪(01211)一樣雖然11月交付量按年減少5%，但按月增近9%，一樣能帶動今日股價表現。

 

　　不過李偉傑坦言，按月度表現來看的確不少車企正面臨營運壓力，未來交付量增幅的確難以大幅擴大。但他不認為國內汽車市場已達致飽和，整體國內市場會以緩慢擴張為主，如車企要重拾高增長，就要寄望海外市場拓展能快速提升銷量，但海外市場亦會受個別國家政策影響，整體較為被動。另外他亦提到，如車企有新發展概念亦有望帶旺，如廣汽(02238)在宣布與京東(09618)及寧德時代(03750)合研新車後即時帶動股價上升，認為車企一定要有新業務或新概念，才能帶來估值突破。

 

蔚來股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

小鵬股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組


