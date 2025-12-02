  • 會員
AI | 馬斯克：AI不斷提升生產力，20年內人類將不必工作

02/12/2025

AI | 馬斯克：AI不斷提升生產力，20年內人類將不必工作

 

 

　　全球首富、Tesla行政總裁馬斯克近日樂觀預測，未來20年內，AI將使人類不必工作，隨著生產力提升，工作將是一種自由選擇。

 

　　馬斯克周一（1日）在People by WTF播客中表示：「在不到20年的時間中，甚至可能只需10年或15年，人工智能和機器人技術的進步將使工作成為可選項。」

 

　　ChatGPT和Google Gemini等技術已經減輕了一些耗時工作的負擔，例如數據清洗、摘要和其他行政任務​​。路透社去年發布的《專業人士未來報告》發現，到2029年，AI每周將為工人節省最多12小時的工作時間。

 

　　播客主持人、印度企業家Nikil Kamath指出，部分地區已開始出現工作周縮短的趨勢。但馬斯克堅稱，可以不用再局限於每周四天工作制，隨著AI不斷提升生產力，工作將更像是一種個人選擇，就像愛好一樣。

 

　　僅數周前，馬斯克在華盛頓舉行的美沙投資論壇上，就曾將工作比喻為在家打理花園。在播客中，他也表達了同樣的觀點：「你可以在自家花園種菜，也可以去商店買菜，自己種菜要難得多。但有些人喜歡自己種菜，這無可厚非。不過，我的預測是，以後它會成為一種個人選擇。」

撰文：經濟通國金組

