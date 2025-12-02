  • 會員
恒指全日升61點收報26095，受制20天線，成交降至1782億元

02/12/2025

恒指全日升61點收報26095，受制20天線，成交降至1782億元

 

　　日央行擬強硬加息，美股一波未平一波又起再度下挫，不過未影響亞太股市及港股表現。恒生指數早段最多曾升231點，阿里(09988)早段炒高後回落，累升幅大幅收窄，20天線（約26162）及50天線（約26228）得而復失，幸兩萬六有支持，恒生指數全日收報26095，升61點或0.2%，惟交投進一步收縮，主板成交僅1782億元。恒生中國企業指數收報9182，升9點或0.1%。恒生科技指數收報5624，跌20點或0.4%。

 

　　澳門政府昨日公布11月澳門博彩收入為210.9億澳門元，按年升14.4%，雖然按月跌12.4%，但已超出各家大行預期，濠賭股造好，銀娛(00027)升2.81%，報40.98元，為表現最佳藍籌，金沙(01928)升2.15%，報21.88元，連升7日累計升幅14.74%。

 

　　部分消費類藍籌走高，恒安國際(01044)升2.69%，報29.02元，百威亞太(01876)升2.35%，報8.29元，安踏體育(02020)揚2.26%，報86元。

 

　　比亞迪(01211)11月銷量約48萬輛，按年下跌約5.3%，但按月升8.84%，股價走高2.19%，報100.1元，險守百元關。新勢力品牌交付量見壓力，理想汽車(02015)今年11月交付新車33181輛，按年下跌31.92%，按月亦下跌約3%，股價軟0.78%，報69.75元；小鵬汽車(09868)上月交付量按月跌逾12%，股價跌5.52%，報78.75元，蔚來(09866)上月交付量跌一成，盈利前景存疑問，股價跌6.74%，報40.4元。

 

　　阿里(09988)後知後覺跟隨美股炒智能眼鏡新品，高開3%，惟盤中升幅收窄，全日股價升1.36%，報157元，小米(01810)持續回購，股價升0.99%，報40.7元，騰訊(00700)軟0.4%，報617元，網易(09999)新作《燕雲十六聲》海外市場受歡迎，將出手機端，股價升0.9%，報224.4元。

 

　　美團(03690)遭摩通下調今年第四季盈利預測31%，目標價被削至95港元，維持「中性」評級。美團股價跌3.06%，報96.5元；京東集團(09618)跌0.94%，報116元。

 

　　快手(01024)推出新一代文生影片AI大模型，股價曾漲後回軟，全日收升0.88%，報68.95元。

 

　　三生製藥(01530)大幅配股抽水超過31億元，股價跌4.61%，報30.22元，其他創新藥同業受影響，藥明康德(02359)跌3.13%，報99元，先聲藥業(02096)挫3.8%，報13.4元，金斯瑞生物科技(01548)跌3.16%，諾誠健華(09969)跌2.41%，百濟神州(06160)跌1.67%，報200.2元。

 

　　京東健康(06618)跌3.39%，報61.35元，為表現最差藍籌。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、美團及騰訊。

撰文：經濟通市場組

