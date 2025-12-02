  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

新能源車 | 比亞迪11月銷量按月回升，小鵬蔚來按月倒退，股價表現分化應如何部署？

02/12/2025

　　內地新能源車企陸續公布11月銷售數據，其中比亞迪(01211)雖然按年仍跌5%至48萬輛，但按月回升近9%。「蔚小理」中，理想汽車(02015)表現持續低迷，11月交付量按年跌32%；小鵬汽車(09868)及蔚來(09866)11月交付雖分別按年增長19%及76%，但按月分別跌約13%及10%。小鵬及蔚來今日（2日）齊急挫逾半成，比亞迪卻最多升4%至101.9元，股價是否已見底？有大行指內地車市需求持續轉弱，料明年初的淡季銷情更疲弱，新能源車股應如何部署？

 

新能源車 | 比亞迪11月銷量按月回升，小鵬蔚來銷量按月倒退，股價表現分化應如何部署？

（比亞迪官網截圖）

 

比亞迪11月銷量按月升9%　理想11月交付按年跌32%

 

　　比亞迪今年11月銷量約48萬輛，按月升8.84%，但按年下跌約5.3%，主要是插電式混合動力新能源汽車銷量回落，純電動乘用車及商用車銷量分別升至約23.8萬及5265輛。至於11月出口新能源汽車合計13.2萬輛，按月升57.2%。而集團今年首11個月銷量約418.2萬輛，按年升約11.3%，插電式混合動力新能源汽車銷量回落5.45%，純電動乘用車及商用車銷量分別升約32.67%及2.1倍。另集團11月產量47.4萬輛，按年跌12%，今年首11個月產量411.7萬輛，升7.3%。

 

　　理想汽車今年11月交付新車33181輛，按年下跌31.92%，按月升4.5%。截至11月底歷史累計交付量為約150萬輛。理想預計，「理想i6」的月產能將在明年初提升至2萬輛，OTA 8.1預計於今年12月初推送。公司正從組織體系、產品布局和技術創新三方面構建面向下一個十年的競爭力，推動汽車向具身智能的蛻變。

 

小鵬11月交付按月跌13%　蔚來11月交付按月跌10%

 

　　小鵬汽車今年11月交付智能電動汽車36728輛，按年增長19%，按月跌12.6%，為5月份以來再次錄得按月跌幅。於今年首11個月，累計交付量約39.2萬輛，按年增長156%；同期海外交付量39773輛，按年增長95%。另公司稱，小鵬第二代視覺語言動作模型(XPENG VLA 2.0)、自動駕駛出租車(Robotaxi)和全新一代IRON人形機器人等AI應用預計將於2026年開始量產。另於今年11月，小鵬汽車智能導航輔助駕駛(XNGP)的城區智駕月度活躍用戶滲透率達84%；小鵬汽車將邀請中國用戶於今年12月下旬參與第二代視覺語言動作模型的試點計劃。

 

　　蔚來於今年11月交付36275輛汽車，按年增長76.3%，按月下降10.2%；年初至今交付約27.8萬輛汽車，按年增長45.6%。截至今年11月底，公司累計汽車交付量達約94.9萬輛。另零跑汽車(09863)11月份全系交付達70327台，按年增長75.1%，按月增長0.1%。

 

新能源車 | 比亞迪11月銷量按月回升，小鵬蔚來銷量按月倒退，股價表現分化應如何部署？

（蔚來汽車官網截圖）

 

　　小米(01810)旗下小米汽車今年11月交付量持續超過4萬輛；今年交付量已超過了年初設定的全年目標35萬輛，而自2024年4月3日至今日(12月2日)，小米汽車累計交付逾50萬輛。吉利汽車(00175)11月新能源銷量錄18.8萬輛，按年增53.4%，按月增5.6%。若區分品牌，吉利汽車旗下吉利銀河上月銷量達13.3萬輛，按年增76.3%；極氪2.9萬輛，按年升6.8%；領克銷量達3.5萬輛，按年增7.3%。

 

瑞銀：內地車市需求持續轉弱　料明年初淡季銷情更疲弱

 

　　瑞銀發表研究報告指，內地汽車市場需求持續轉弱，多家車企11月銷量按月下滑，令人擔憂2026年銷情或更差。小鵬汽車及蔚來11月銷量分別按月下跌13%及9%；長城汽車(02333)銷量按月下跌7%，內銷更按月下跌12%。吉利汽車及零跑汽車銷量則按月持平。比亞迪雖然總銷量按月增長9%，但主要受海外銷量增長所帶動，內地銷量實際按月下跌。


　　該行稱，所有跡象均顯示內地需求持續轉弱，考慮到2025年底仍有部分政策刺激效應，預計2026年初的淡季銷情或更加疲弱。另外，小米汽車的訂單積壓正在加速消化，投資者擔心限制因素可能從供應端轉向需求端。鑑於市場需求轉弱速度快於預期，對短期行業前景轉趨謹慎。長遠而言，仍看好中國車企的技術創新、成本競爭力及全球擴張，但近期內地需求確實令人擔憂。

 

麥嘉嘉：新能源車板塊出現結構分化　惟比亞迪100元以下可吸

 

新能源車 | 比亞迪11月銷量按月回升，小鵬蔚來按月倒退，股價表現分化應如何部署？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，整個新能源車板塊總量仍有上升，全國新能源乘用車批發同比仍有約4%增幅，儘管整體乘用車批發下跌8%，反映新能源車市場仍慢慢擴張，但出現結構分化，龍頭企業可穩住規模，如比亞迪及吉利此類量大多品牌車企，整體規模及渠道深度令其可在價格戰中較有議價能力，相反一些新勢力如理想汽車受累結構性下滑，因其去年基數較高，加上在新品及純電方面仍在爬坡，故連續6個月銷量出現同比負增長，11月更跌逾三成，此類屬結構性壓力，不單止季節性波動，投資操作上暫宜避開。

 

　　麥嘉嘉續指，比亞迪及吉利的行業佔比優勢仍較強，還可期望海外銷量創新高，股價相對硬淨，不過，即使龍頭企業明年仍會面對行業整合期，今年仍有些少汽車補貼，但到明年應會進一步減少，一些小型企業會慢慢被市場淘汰，行業競爭會持續，因此整個板塊或龍頭股即使短線有些反彈，反彈力度未必很大。現時屬行業存量競爭期，補貼退坡、價格戰及出口限制等都會擠壓車企明年利潤，就算賣多了車也相對賺少了，一些中端甚至較低端品牌會被市場慢慢淘汰。

 

　　麥嘉嘉又指，小鵬及蔚來銷量同比不算差，但環比都下跌，小鵬前期的強勁增長應已慢慢步入消化期，表明高基數及行業競爭令其持續高增長難度加大；蔚來雖藉高端及多品牌策略拉升表現，但需持續做好毛利及費用控制，否則規模未必可轉化為盈利。因此，小鵬及蔚來雖然之前升勢較強，但現時市場也偏向觀望及審慎，股價未必有很大反彈動力，整個板塊仍以比亞迪相對佔優，可作為龍頭企業分散組合其中一個部署，但仍要控制注碼，短期料於95至120元區間波動上落，最好於100元以下吸納。

 

　　比亞迪今日升2.2%收報100.1元，成交26.35億元。其他新能源車股普遍下跌，小鵬跌5.52%報78.75元，蔚來跌6.74%報40.4元，理想跌0.78%報69.75元，零跑跌1.22%報52.6元，小米則升0.99%報40.7元。傳統車股表現各異，吉利升0.59%報17.16元，廣汽(02238)升7.32%報4.25元，長汽(02333)跌0.07%報14.79元，東風(00489)跌0.55%報9.1元。

 

新能源車 | 比亞迪11月銷量按月回升，小鵬蔚來銷量按月倒退，股價表現分化應如何部署？

 

新能源車 | 比亞迪11月銷量按月回升，小鵬蔚來銷量按月倒退，股價表現分化應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


其他新能源車股相關新聞：
阿里巴巴、小米、比亞迪及理想最新評級/目標價
港股 | 午市前瞻 | 日央加息震盪望提前消化 車股忌偏安一隅應尋業務突破
《車企血戰》瑞銀：明年內地乘用車銷售或現負增長
蔚來EC6上海撞路障車身斷成兩截，官方回應：電池未發生安全風險
《外資精點》瑞銀：內地車市需求轉弱速度快於預期，憂明年銷情更差
《異動股》比亞迪仍升3%收復百元關，11月銷量按月升9%惟按年跌半成
《異動股》蔚來瀉逾6%創近3個月新低，11月交付量按月跌一成

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09880

優必選

111.800

異動股

02328

中國財險

17.750

異動股

08585

艾碩控股股權

0.017

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08455 禮建德集團
  • 0.051
  • 02685 量化派
  • 24.280
  • 02276 康耐特光學
  • 54.850
  • 01339 中國人民保險集團
  • 6.850
  • 01939 上善黃金
  • 1.580
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 74.150
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 17.560
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.950
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.880
  • 目標︰$25.00
  • 00321 德永佳集團
  • 1.160
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 218.800
  • 02628 中國人壽
  • 27.300
  • 00763 中興通訊
  • 33.780
報章貼士
  • 01050 嘉利國際
  • 2.880
  • 目標︰$3.30
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 543.000
  • 目標︰$600.00
  • 03606 福耀玻璃
  • 68.550
  • 目標︰$86.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/12/2025 17:23  【宏福苑大火】死亡人數增至156人，30人失聯，宏志閣住戶可短暫返回單位

02/12/2025 17:48  【立法會選舉】陳國基：明日起復辦選舉論壇，選舉繽紛日、嘉年華取消

02/12/2025 17:00  《盤後部署》A股回吐恒指二萬六爭持，快手發布新一代可靈股價有憧憬

02/12/2025 16:12  恒指全日升61點收報26095，受制20天線，成交降至1782億元

02/12/2025 14:55  【宏福苑大火】標普：大埔宏福苑火災料加重財險業承保業績壓力

02/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒０１億元，買美團沽騰訊

02/12/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】車企銷量放榜比亞迪獲巴克萊微升目標，理想遭高盛削目標逾一成

02/12/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７８８４，一周拆息較上日微軟１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

立法會選舉 | 陳國基：明日起復辦選舉論壇，選舉繽紛日、嘉年華取消新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指失三千九，地方債發行破10萬億，A場新股民增3%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新能源車 | 比亞迪11月銷量按月回升，小鵬蔚來按月倒退，股價表現分化應如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

「獅子山精神」是甚麼？ 新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

開門紅與開門黑新文章
人氣文章

娛樂

MAMA 2025香港站｜周潤發親自頒獎場面震撼 朴寶劍主持開場先默哀 ，GD權志龍橫掃三大獎成最大贏家新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix《科學怪人》：久違的黑暗童話
人氣文章

Beauty Feature

溫暖又好聞的秋冬香水！Byredo、Tom ford、Penhaligon's 等5大新作推薦，瞬間提升聖誕約會印象！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

米芝蓮三星法國餐廳回歸重現經典！奢華極致魚子醬龍蝦果凍、招牌慢煮法式頂級牛肉及鴨肝，聖誕華麗預告！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
宏福苑大火｜火災走佬袋必備8物件，寵物逃生6要訣
人氣文章
肝癌 │ 女子不飲酒仍患肝癌擴散肺部，醫生揭常吃1款早餐暗藏致癌物
人氣文章
山今老人分享補肝智慧！最佳養肝時機是夜晚OO點？下肢水腫或是肝病先兆？8大食物助養好肝臟新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 21:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港政情02/12/2025
立法會選舉 | 陳國基：明日起復辦選舉論壇，選舉繽紛日、嘉年華取消
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區