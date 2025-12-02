新能源車 | 比亞迪11月銷量按月回升，小鵬蔚來按月倒退，股價表現分化應如何部署？

內地新能源車企陸續公布11月銷售數據，其中比亞迪(01211)雖然按年仍跌5%至48萬輛，但按月回升近9%。「蔚小理」中，理想汽車(02015)表現持續低迷，11月交付量按年跌32%；小鵬汽車(09868)及蔚來(09866)11月交付雖分別按年增長19%及76%，但按月分別跌約13%及10%。小鵬及蔚來今日（2日）齊急挫逾半成，比亞迪卻最多升4%至101.9元，股價是否已見底？有大行指內地車市需求持續轉弱，料明年初的淡季銷情更疲弱，新能源車股應如何部署？

（比亞迪官網截圖）

比亞迪11月銷量按月升9% 理想11月交付按年跌32%

比亞迪今年11月銷量約48萬輛，按月升8.84%，但按年下跌約5.3%，主要是插電式混合動力新能源汽車銷量回落，純電動乘用車及商用車銷量分別升至約23.8萬及5265輛。至於11月出口新能源汽車合計13.2萬輛，按月升57.2%。而集團今年首11個月銷量約418.2萬輛，按年升約11.3%，插電式混合動力新能源汽車銷量回落5.45%，純電動乘用車及商用車銷量分別升約32.67%及2.1倍。另集團11月產量47.4萬輛，按年跌12%，今年首11個月產量411.7萬輛，升7.3%。

理想汽車今年11月交付新車33181輛，按年下跌31.92%，按月升4.5%。截至11月底歷史累計交付量為約150萬輛。理想預計，「理想i6」的月產能將在明年初提升至2萬輛，OTA 8.1預計於今年12月初推送。公司正從組織體系、產品布局和技術創新三方面構建面向下一個十年的競爭力，推動汽車向具身智能的蛻變。

小鵬11月交付按月跌13% 蔚來11月交付按月跌10%

小鵬汽車今年11月交付智能電動汽車36728輛，按年增長19%，按月跌12.6%，為5月份以來再次錄得按月跌幅。於今年首11個月，累計交付量約39.2萬輛，按年增長156%；同期海外交付量39773輛，按年增長95%。另公司稱，小鵬第二代視覺語言動作模型(XPENG VLA 2.0)、自動駕駛出租車(Robotaxi)和全新一代IRON人形機器人等AI應用預計將於2026年開始量產。另於今年11月，小鵬汽車智能導航輔助駕駛(XNGP)的城區智駕月度活躍用戶滲透率達84%；小鵬汽車將邀請中國用戶於今年12月下旬參與第二代視覺語言動作模型的試點計劃。

蔚來於今年11月交付36275輛汽車，按年增長76.3%，按月下降10.2%；年初至今交付約27.8萬輛汽車，按年增長45.6%。截至今年11月底，公司累計汽車交付量達約94.9萬輛。另零跑汽車(09863)11月份全系交付達70327台，按年增長75.1%，按月增長0.1%。

（蔚來汽車官網截圖）

小米(01810)旗下小米汽車今年11月交付量持續超過4萬輛；今年交付量已超過了年初設定的全年目標35萬輛，而自2024年4月3日至今日(12月2日)，小米汽車累計交付逾50萬輛。吉利汽車(00175)11月新能源銷量錄18.8萬輛，按年增53.4%，按月增5.6%。若區分品牌，吉利汽車旗下吉利銀河上月銷量達13.3萬輛，按年增76.3%；極氪2.9萬輛，按年升6.8%；領克銷量達3.5萬輛，按年增7.3%。

瑞銀：內地車市需求持續轉弱 料明年初淡季銷情更疲弱

瑞銀發表研究報告指，內地汽車市場需求持續轉弱，多家車企11月銷量按月下滑，令人擔憂2026年銷情或更差。小鵬汽車及蔚來11月銷量分別按月下跌13%及9%；長城汽車(02333)銷量按月下跌7%，內銷更按月下跌12%。吉利汽車及零跑汽車銷量則按月持平。比亞迪雖然總銷量按月增長9%，但主要受海外銷量增長所帶動，內地銷量實際按月下跌。



該行稱，所有跡象均顯示內地需求持續轉弱，考慮到2025年底仍有部分政策刺激效應，預計2026年初的淡季銷情或更加疲弱。另外，小米汽車的訂單積壓正在加速消化，投資者擔心限制因素可能從供應端轉向需求端。鑑於市場需求轉弱速度快於預期，對短期行業前景轉趨謹慎。長遠而言，仍看好中國車企的技術創新、成本競爭力及全球擴張，但近期內地需求確實令人擔憂。

麥嘉嘉：新能源車板塊出現結構分化 惟比亞迪100元以下可吸

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，整個新能源車板塊總量仍有上升，全國新能源乘用車批發同比仍有約4%增幅，儘管整體乘用車批發下跌8%，反映新能源車市場仍慢慢擴張，但出現結構分化，龍頭企業可穩住規模，如比亞迪及吉利此類量大多品牌車企，整體規模及渠道深度令其可在價格戰中較有議價能力，相反一些新勢力如理想汽車受累結構性下滑，因其去年基數較高，加上在新品及純電方面仍在爬坡，故連續6個月銷量出現同比負增長，11月更跌逾三成，此類屬結構性壓力，不單止季節性波動，投資操作上暫宜避開。

麥嘉嘉續指，比亞迪及吉利的行業佔比優勢仍較強，還可期望海外銷量創新高，股價相對硬淨，不過，即使龍頭企業明年仍會面對行業整合期，今年仍有些少汽車補貼，但到明年應會進一步減少，一些小型企業會慢慢被市場淘汰，行業競爭會持續，因此整個板塊或龍頭股即使短線有些反彈，反彈力度未必很大。現時屬行業存量競爭期，補貼退坡、價格戰及出口限制等都會擠壓車企明年利潤，就算賣多了車也相對賺少了，一些中端甚至較低端品牌會被市場慢慢淘汰。

麥嘉嘉又指，小鵬及蔚來銷量同比不算差，但環比都下跌，小鵬前期的強勁增長應已慢慢步入消化期，表明高基數及行業競爭令其持續高增長難度加大；蔚來雖藉高端及多品牌策略拉升表現，但需持續做好毛利及費用控制，否則規模未必可轉化為盈利。因此，小鵬及蔚來雖然之前升勢較強，但現時市場也偏向觀望及審慎，股價未必有很大反彈動力，整個板塊仍以比亞迪相對佔優，可作為龍頭企業分散組合其中一個部署，但仍要控制注碼，短期料於95至120元區間波動上落，最好於100元以下吸納。

比亞迪今日升2.2%收報100.1元，成交26.35億元。其他新能源車股普遍下跌，小鵬跌5.52%報78.75元，蔚來跌6.74%報40.4元，理想跌0.78%報69.75元，零跑跌1.22%報52.6元，小米則升0.99%報40.7元。傳統車股表現各異，吉利升0.59%報17.16元，廣汽(02238)升7.32%報4.25元，長汽(02333)跌0.07%報14.79元，東風(00489)跌0.55%報9.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此







其他新能源車股相關新聞：

阿里巴巴、小米、比亞迪及理想最新評級/目標價

港股 | 午市前瞻 | 日央加息震盪望提前消化 車股忌偏安一隅應尋業務突破

《車企血戰》瑞銀：明年內地乘用車銷售或現負增長

蔚來EC6上海撞路障車身斷成兩截，官方回應：電池未發生安全風險

《外資精點》瑞銀：內地車市需求轉弱速度快於預期，憂明年銷情更差

《異動股》比亞迪仍升3%收復百元關，11月銷量按月升9%惟按年跌半成

《異動股》蔚來瀉逾6%創近3個月新低，11月交付量按月跌一成





【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票