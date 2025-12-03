美股 | AI板塊帶動美股反彈，三大指數同步上揚

美股經歷12月開局的短暫疲軟後，周二（2日）迎來反彈。隨著買盤湧入科技股，三大指數中後段走勢穩步上揚。

道指收市升185.13點，或0.39%，報47474.46點；標普500指數升16.74點，或0.25%，報6829.37點；納指升137.75點，或0.59%，報23413.67點。

AI板塊繼續成為中流砥柱，英偉達(US.NVDA)收市升0.8%。蘋果(US.AAPL)升1.1%，Meta(US.META)升約1%。波音(US.BA)大升10.2%。

比特幣突破9000美元

加密貨幣市場亦成為焦點。比特幣價格在經歷早前調整後強勁回升，日內大漲約7%，成功突破90000美元心理關口，修復前一交易日的大部分跌幅。​

Strategy(US.MSTR)雖然早段受美元儲備相關消息影響出現波動，但隨後跟隨幣價回穩，收市升5.8%。​Robinhood(US.HOOD)作為散戶交易重鎮，其股價亦隨加密市場氣氛好轉而上揚，日內升2.2%。

美元兌日圓升0.3%

美匯指數在99.4水平附近窄幅震盪，日內微跌約0.05%，報99.36。​美元兌日圓升幅約0.3%，報約155.89。歐元兌美元走勢反覆，日內報 1.162左右，微升約0.1%。

國際金價穩守每盎司4200美元的心理關口。現貨黃金報4201美元，跌約0.7%。​紐約期金一度升至4269美元，日內報4237美元，下跌約0.8%。

國際原油市場表現疲軟，紐約期油未能守住升勢，再度失守每桶60美元心理關口，下跌約1.2%，報每桶58.59美元。布蘭特期油亦下跌約1.2%，報每桶62.41美元。

撰文：經濟通國金組

