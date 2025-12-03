  • 會員
盤前攻略 | 美股回穩比特幣重上九萬美元 恒指料低開二萬六關受考驗

03/12/2025

　　經合組織(OECD)報告指，即使在美國關稅措施下，環球經濟今年出乎意料表現強韌，不過預料全球經濟增長將由今年估計3.2%放緩到明年的2.9%，反映關稅的影響全面浮現。美股周二回升，比特幣反彈超過7%，一度升至92296美元。科技股回升，道指收升185點或0.4%至47474點；標普500指數升16點或0.3%至6829點；納指升137點或0.6%至23413點。

 

盤前攻略 | 美股回穩比特幣重上九萬美元 恒指料低開二萬六關受考驗

（Shutterstock圖片）

 

　　英偉達盤中曾升3.2%，收市升幅縮至0.9%；波音公司財務總監預料今年燒錢情況有改善，明年將錄得數以十億美元計的現金流，刺激股價攀升10.2%，為表現最強道指成份股。特斯拉11月中國製造的電動車銷量按年升約10%，為逾一年來最大升幅，不過消息對股價刺激不大，收市仍跌0.2%。

 

　　反映中概股表現的金龍指數下跌0.65%。阿里巴巴跌1.91%，報161.13美元；京東升0.54%，報30.05美元；百度跌0.60%，報118.99美元；理想升0.89%，報18.10美元；小鵬跌7.92%，報19.66美元；蔚來跌2.90%，報5.03美元；嗶哩嗶哩跌2.71%，報25.82美元。

 

夜期低水，港股ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌120點，報25965，低水130點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股低0.62%，折合95.9港元；長和(00001)ADR較港股低0.87%，折合56.4港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.13%，折合616.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.59%，折合40.5港元；港交所(00388)ADR較港股低0.47%，折合408.3港元；滙控(00005)ADR較港股高0.98%，折合112.1港元。


　
恒指高位乏承接，二萬六再受考驗

 

　　恒指昨日曾升逾200點，部分熊證被收回，但涉及數量不多。參考牛熊證街貨最新分布，熊證增加312張至總數7410張，重貨區維持於26500至26599區間，該區亦是最多新增區，總數1127張之中，有210張屬於新增。顯示淡友普遍認為恒指要突破26500阻力不易。而牛證新增300多張至總數11620張，新增數量主要集中於25800至25999兩個百點區間，該兩個組別合共新增543張，顯示部分好友較進取。其中25900至25999區間為發行商新開組別（新增199張），該區最距離恒指現價最少不足百點，在上落市格局中處於不利位置，隨時有被收回的風險。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌50點，報25997，低水98點，預料恒指低開數十點。昨日恒指盤中最多曾升逾230點，盤中一度倒跌，收市雖然回升，但升幅不足62點，而且主板成交不足1800億元，顯示大市高位支持力不足。預料恒指繼續在26000點附近上落，若A股弱勢不改，不排除恒指再度失守二萬六。

 

即時重點新聞

03/12/2025 17:14  【宏福苑大火】死亡人數增至159人，年齡最少為1歲

03/12/2025 16:58  《盤後部署》成交萎縮恒指失守兩平均線，中電信現頭肩底可吼

03/12/2025 16:13  港股午後跌幅擴，恒指收跌334點報25760失守百天線，成交再收縮至1643億

03/12/2025 16:08  《新股掛牌》樂摩科技收高逾36%，先高後低每手帳面盈利縮至1450元

03/12/2025 16:08  《新股掛牌》金岩高嶺新材收高2%，每手帳面僅賺80元早段盈利幾乎全蒸發

03/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７９億元，買小米沽騰訊

03/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標價至138元，高盛升阿里健康目標一成

03/12/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７８３７，一周拆息較上日升至１﹒６…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 柬埔寨將對華試免簽，滬指連跌兩日，朱雀三號首飛回收失敗新文章
人氣文章

新聞>專訪

雷鼎鳴專訪｜中美爭鬥持續惟短期可控，GDP兩倍於美或逼華府退縮（有片）新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

宏福苑大火 | 保監局成立專責小組，目前找到約1100張產險保單及7600張壽險保單新文章
