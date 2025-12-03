盤前攻略 | 美股回穩比特幣重上九萬美元 恒指料低開二萬六關受考驗

經合組織(OECD)報告指，即使在美國關稅措施下，環球經濟今年出乎意料表現強韌，不過預料全球經濟增長將由今年估計3.2%放緩到明年的2.9%，反映關稅的影響全面浮現。美股周二回升，比特幣反彈超過7%，一度升至92296美元。科技股回升，道指收升185點或0.4%至47474點；標普500指數升16點或0.3%至6829點；納指升137點或0.6%至23413點。

（Shutterstock圖片）

英偉達盤中曾升3.2%，收市升幅縮至0.9%；波音公司財務總監預料今年燒錢情況有改善，明年將錄得數以十億美元計的現金流，刺激股價攀升10.2%，為表現最強道指成份股。特斯拉11月中國製造的電動車銷量按年升約10%，為逾一年來最大升幅，不過消息對股價刺激不大，收市仍跌0.2%。

反映中概股表現的金龍指數下跌0.65%。阿里巴巴跌1.91%，報161.13美元；京東升0.54%，報30.05美元；百度跌0.60%，報118.99美元；理想升0.89%，報18.10美元；小鵬跌7.92%，報19.66美元；蔚來跌2.90%，報5.03美元；嗶哩嗶哩跌2.71%，報25.82美元。

夜期低水，港股ADR普遍低走

恒指夜期跌120點，報25965，低水130點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股低0.62%，折合95.9港元；長和(00001)ADR較港股低0.87%，折合56.4港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.13%，折合616.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.59%，折合40.5港元；港交所(00388)ADR較港股低0.47%，折合408.3港元；滙控(00005)ADR較港股高0.98%，折合112.1港元。





恒指高位乏承接，二萬六再受考驗

恒指昨日曾升逾200點，部分熊證被收回，但涉及數量不多。參考牛熊證街貨最新分布，熊證增加312張至總數7410張，重貨區維持於26500至26599區間，該區亦是最多新增區，總數1127張之中，有210張屬於新增。顯示淡友普遍認為恒指要突破26500阻力不易。而牛證新增300多張至總數11620張，新增數量主要集中於25800至25999兩個百點區間，該兩個組別合共新增543張，顯示部分好友較進取。其中25900至25999區間為發行商新開組別（新增199張），該區最距離恒指現價最少不足百點，在上落市格局中處於不利位置，隨時有被收回的風險。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌50點，報25997，低水98點，預料恒指低開數十點。昨日恒指盤中最多曾升逾230點，盤中一度倒跌，收市雖然回升，但升幅不足62點，而且主板成交不足1800億元，顯示大市高位支持力不足。預料恒指繼續在26000點附近上落，若A股弱勢不改，不排除恒指再度失守二萬六。

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇