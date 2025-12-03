  • 會員
新股上市 | 京東工業(07618)招股入場費3132元，M&G等7基投認購逾13億元

03/12/2025

新股上市 | 京東工業招股入場費3132元，M&G等7基投認購逾13億元

 

 

　　京東集團-SW(09618)旗下京東工業(07618)於今日至下周一(8日)招股，將成劉強東系內第六家上市公司。京東工業計劃發行約2.11億股，其中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎12.7元至15.5元，最高集資額約達32.74億元，每手200股，入場費3131.26元。公司預期於下周四(12月11日)掛牌，聯席保薦人為瑞銀、高盛、海通國際及美銀。

 

　　京東工業是次引入7家基石投資者，包括英國資產管理公司M&G(英卓投資管理)、CPE Investment、美對沖基金Schonfeld、晨曦投資管理、常春藤、剛睿及Burkehill，合共認購發售價總金額不超過約1.7億美元（約13.24億港元）股份。若以發售中位價14.1元計算，則可認購9387.18萬股股份，假設超額配股權未獲行使，則佔已發行股本的3.5%。

 

　　同樣以招股中位價計算，公司估計是次招股淨籌達28.27億元，當中約35%預計在未來48至60個月用於進一步增強公司的工業供應鏈能力；約25%預計在未來48至60個月用於跨地域的業務擴張；約30%將用於潛在戰略投資或收購；約10%用於一般公司用途及營運資金需要。

 

　　招股書顯示，京東工業是中國工業供應鏈技術與服務提供商。通過名為「太璞」的解決方案，提供工業品銷售與供應鏈服務，如商品、採購、履約及運營等一站式服務。截至2025年6月底，京東工業已提供約8110萬個SKU，涵蓋80類產品，商品供應源自於由約15.8萬家製造商、分　銷商及代理商組成的廣泛的且覆蓋全國的工業品供應網絡。同時亦為中國MRO採購服務市場的最大參與者。

 

　　財務數據方面，京東工業上半年收入為102.5億元人民幣，按年多19%；持續經營業務的股東應佔利潤為4.5億元人民幣，按年上升55%。是次京東工業上市將成為繼京東集團、京東健康(06618)、京東物流(02618)、達達集團、德邦股份(滬:603056)之後，劉強東系內第六家登陸資本市場的公司。    

撰文：經濟通市場組

