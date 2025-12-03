新股掛牌 | 樂摩科技首掛即飆62% 金岩高嶺新材同日首掛高開27%

樂摩科技首掛開報64.8元較招股價高近62%，每手賺2480元

樂摩科技(02539)今日首掛，開報64.8元，較招股價40元高出62%，以每手100股計，不計手續費，每手賺2480元。

在內地公共場所提供收費按摩椅服務的樂摩科技公布，最終發售價每股40元，為上限定價，香港公開發售部分共有約17.3萬人申請，超額認購約7323.29倍，認購一手100股的4.9萬人中有393人獲配股份，分配比率0.8%，無人穩獲一手。該股昨日（2日）輝立暗盤收報65元，比定價升62.5%，一手帳面賺2500元。

該集團指，「頂頭槌飛」涉27.78萬股，共有5493人申請，其中1507人獲發100股，分配比率0.01%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購5.78倍。該集團招股集資約2.2億元。鑒於股權高度集中於數目不多股東，即使小量股份成交，價格亦可能大幅波動。

該股公開發售獲超額認購7323.29倍，一手中籤率0.8%，以招股價27.00元至40.00元範圍之上限定價。

金岩高嶺新材首掛較招股價高27%，每手賺千元低於暗盤價

金岩高嶺新材(02693)今日首掛，開報9.3元，較招股價7.3元高出27.4%，以每手500股計，不計手續費，每手賺1000元。

金岩高嶺新材公布，最終發售價每股7.3元，香港公開發售部分共有約16.7萬人申請，超額認購約6875.17倍，認購一手500股的4.8萬人中有13人獲配股份，分配比率0.03%，無人穩獲一手。集團昨日輝立暗盤收報10.05元，比定價升37.7%，一手帳面賺1375元。

「頂頭槌飛」涉121.5萬股，其中1439人獲發500股，分配比率0.01%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購1.01倍。集團招股集資約1.8億元。鑒於股權高度集中於數目不多股東，即使小量股份成交，價格亦可能大幅波動。

撰文：經濟通市場組

