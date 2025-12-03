  • 會員
新股掛牌 | 樂摩科技首掛即飆62% 金岩高嶺新材同日首掛高開27%

03/12/2025

新股掛牌 | 樂摩科技首掛即飆62% 金岩高嶺新材同日首掛高開27%

 

 

樂摩科技首掛開報64.8元較招股價高近62%，每手賺2480元

 

　　樂摩科技(02539)今日首掛，開報64.8元，較招股價40元高出62%，以每手100股計，不計手續費，每手賺2480元。

 

　　在內地公共場所提供收費按摩椅服務的樂摩科技公布，最終發售價每股40元，為上限定價，香港公開發售部分共有約17.3萬人申請，超額認購約7323.29倍，認購一手100股的4.9萬人中有393人獲配股份，分配比率0.8%，無人穩獲一手。該股昨日（2日）輝立暗盤收報65元，比定價升62.5%，一手帳面賺2500元。

 

　　該集團指，「頂頭槌飛」涉27.78萬股，共有5493人申請，其中1507人獲發100股，分配比率0.01%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購5.78倍。該集團招股集資約2.2億元。鑒於股權高度集中於數目不多股東，即使小量股份成交，價格亦可能大幅波動。

 

　　該股公開發售獲超額認購7323.29倍，一手中籤率0.8%，以招股價27.00元至40.00元範圍之上限定價。

 

金岩高嶺新材首掛較招股價高27%，每手賺千元低於暗盤價

 

　　金岩高嶺新材(02693)今日首掛，開報9.3元，較招股價7.3元高出27.4%，以每手500股計，不計手續費，每手賺1000元。

 

　　金岩高嶺新材公布，最終發售價每股7.3元，香港公開發售部分共有約16.7萬人申請，超額認購約6875.17倍，認購一手500股的4.8萬人中有13人獲配股份，分配比率0.03%，無人穩獲一手。集團昨日輝立暗盤收報10.05元，比定價升37.7%，一手帳面賺1375元。

 

　　「頂頭槌飛」涉121.5萬股，其中1439人獲發500股，分配比率0.01%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購1.01倍。集團招股集資約1.8億元。鑒於股權高度集中於數目不多股東，即使小量股份成交，價格亦可能大幅波動。

撰文：經濟通市場組

 

即時重點新聞

03/12/2025 17:14  【宏福苑大火】死亡人數增至159人，年齡最少為1歲

03/12/2025 16:58  《盤後部署》成交萎縮恒指失守兩平均線，中電信現頭肩底可吼

03/12/2025 16:13  港股午後跌幅擴，恒指收跌334點報25760失守百天線，成交再收縮至1643億

03/12/2025 16:08  《新股掛牌》樂摩科技收高逾36%，先高後低每手帳面盈利縮至1450元

03/12/2025 16:08  《新股掛牌》金岩高嶺新材收高2%，每手帳面僅賺80元早段盈利幾乎全蒸發

03/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７９億元，買小米沽騰訊

03/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標價至138元，高盛升阿里健康目標一成

03/12/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７８３７，一周拆息較上日升至１﹒６…

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 18:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
