etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

新股上市 | 「非洲手機王」傳音控股在港遞交上市申請，傳籌10億美元

03/12/2025

　　有「非洲手機之王」之稱的Tecno母公司傳音控股(滬:688036)向港交所提交上市申請，中信証券為獨家保薦人。

 

新股上市 | 「非洲手機王」傳音控股在港遞交上市申請，傳籌10億美元

 

　　早前有消息指，公司計劃集資約10億美元、相當於約78億港元。傳音控股的A股在科創板上市，目前市值約875.8億元人民幣。

 

　　根據上市文件顯示，於2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個月，公司收入分別為465.96億、622.95億、687.15億及290.77億元人民幣，而除稅前利潤分別是29.93億、67.14億、66.78億及15.31億元。

 

　　集資所得，公司將用作研發AI相關技術以加快產品迭代，重點加強公司的技術能力、擴充公司的產品組合及鞏固我們的競爭優勢；市場推廣及品牌建設以提升公司的品牌知名度、改善用戶參與度及支持持續業務擴展；加強公司的移動互聯網服務及物聯網產品；營運資金及一般企業用途。

 

　　據初步上市文件顯示，集團手機產品在全球新興市場排名第一，市場份額兩成四；在非洲排名第一，市場份額達到六成一。

 

撰文：經濟通採訪組

 

財經熱話

延伸閱讀

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 18:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
