新股上市 | 「非洲手機王」傳音控股在港遞交上市申請，傳籌10億美元

有「非洲手機之王」之稱的Tecno母公司傳音控股(滬:688036)向港交所提交上市申請，中信証券為獨家保薦人。

早前有消息指，公司計劃集資約10億美元、相當於約78億港元。傳音控股的A股在科創板上市，目前市值約875.8億元人民幣。

根據上市文件顯示，於2022年、2023年及2024年以及截至2025年6月30日止六個月，公司收入分別為465.96億、622.95億、687.15億及290.77億元人民幣，而除稅前利潤分別是29.93億、67.14億、66.78億及15.31億元。

集資所得，公司將用作研發AI相關技術以加快產品迭代，重點加強公司的技術能力、擴充公司的產品組合及鞏固我們的競爭優勢；市場推廣及品牌建設以提升公司的品牌知名度、改善用戶參與度及支持持續業務擴展；加強公司的移動互聯網服務及物聯網產品；營運資金及一般企業用途。

據初步上市文件顯示，集團手機產品在全球新興市場排名第一，市場份額兩成四；在非洲排名第一，市場份額達到六成一。

撰文：經濟通採訪組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情