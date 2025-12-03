港股 | 午市前瞻 | 港股悶市難尋題材 比特幣震盪未平惟系統性風險不高

美股周二回升，然而港股開市即低開過百點穿兩萬六，其後在10天線（約25837）上下徘徊，恒指半日報25843，跌252點或1%，主板成交近861億元。恒生中國企業指數報9067，跌115點或1.3%。恒生科技指數報5551，跌72點或1.3%。

溫鋼城：悶市唯有吼收息股，美國減息抵銷日本加息利淡

港股陷入橫行格局，恒指在上星期開始至今，都主要維持在25800至26200的400點窄幅上落，恒指今早在連升兩日後跌約200點，剛好回吐兩日升幅。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》坦言，悶市格局的確無甚可炒，有空餘資金不如多跟進收息股，雖然收息股行情持續逾月後不少股份水位較高，但減息周期下股息率仍會高於銀行定期，有望吸引資金流入。

溫鋼城又提到近期科技股變得難炒，主要因為環球風險胃納下降。近日比特幣價格急上急落，他指與憂慮日本加息亦不無關係，但相對美國減息影響程度仍然較輕，料經歷短時間震盪後仍會受美國鴿派預期帶動回收回升。至於虛擬貨幣行情，他預期比特幣震盪行情仍未結束，短線再下穿80000美元機會仍然存在，未來走勢望要受槓桿市場操作波動，初步以78000美元為下方支持，若78000美元都失守便要再看70000美元，但他認為如比特幣跌至相關水平便應開始部署入手。他又認為，幣市雖然時有爆倉新聞出現，但目前大行對於虛幣投資覆蓋不算多，預料不會出現系統性風險。

京東(09618)日前獲得意大利當局批准後，最新公布己完成收購收購CECONOMY約59.8%的股本，總持股將達到85.2%，未來將推進CECONOMY退市進程，但京東今早股價表現平平，不上不下微跌不足1%。溫鋼城指市場明顯對京東收購行動不感興趣，始終仍限於零售業務，對於收購行動看法中性，作價不算貴，但前景不算特別大，故今日股價不跌已算有文代。他指，雖然京東動作多多，但都要看市場是否受落，否則市場只會認為是「阿茂整餅」。整體溫鋼城認同京東出海戰略，但至今並未看到特別大的協同效應，對市場而言亦無特別大的重估需要，料股價跟隨大市為主，反覆下試105元會有支持，反彈至130元會有波幅價差可賺。

