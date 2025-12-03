  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 港股悶市難尋題材 比特幣震盪未平惟系統性風險不高

03/12/2025

　　美股周二回升，然而港股開市即低開過百點穿兩萬六，其後在10天線（約25837）上下徘徊，恒指半日報25843，跌252點或1%，主板成交近861億元。恒生中國企業指數報9067，跌115點或1.3%。恒生科技指數報5551，跌72點或1.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股悶市難尋題材 比特幣震盪未平惟系統性風險不高

（Shutterstock圖片）

 

溫鋼城：悶市唯有吼收息股，美國減息抵銷日本加息利淡

 

　　港股陷入橫行格局，恒指在上星期開始至今，都主要維持在25800至26200的400點窄幅上落，恒指今早在連升兩日後跌約200點，剛好回吐兩日升幅。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》坦言，悶市格局的確無甚可炒，有空餘資金不如多跟進收息股，雖然收息股行情持續逾月後不少股份水位較高，但減息周期下股息率仍會高於銀行定期，有望吸引資金流入。

 

　　溫鋼城又提到近期科技股變得難炒，主要因為環球風險胃納下降。近日比特幣價格急上急落，他指與憂慮日本加息亦不無關係，但相對美國減息影響程度仍然較輕，料經歷短時間震盪後仍會受美國鴿派預期帶動回收回升。至於虛擬貨幣行情，他預期比特幣震盪行情仍未結束，短線再下穿80000美元機會仍然存在，未來走勢望要受槓桿市場操作波動，初步以78000美元為下方支持，若78000美元都失守便要再看70000美元，但他認為如比特幣跌至相關水平便應開始部署入手。他又認為，幣市雖然時有爆倉新聞出現，但目前大行對於虛幣投資覆蓋不算多，預料不會出現系統性風險。

 

　　京東(09618)日前獲得意大利當局批准後，最新公布己完成收購收購CECONOMY約59.8%的股本，總持股將達到85.2%，未來將推進CECONOMY退市進程，但京東今早股價表現平平，不上不下微跌不足1%。溫鋼城指市場明顯對京東收購行動不感興趣，始終仍限於零售業務，對於收購行動看法中性，作價不算貴，但前景不算特別大，故今日股價不跌已算有文代。他指，雖然京東動作多多，但都要看市場是否受落，否則市場只會認為是「阿茂整餅」。整體溫鋼城認同京東出海戰略，但至今並未看到特別大的協同效應，對市場而言亦無特別大的重估需要，料股價跟隨大市為主，反覆下試105元會有支持，反彈至130元會有波幅價差可賺。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股悶市難尋題材 比特幣震盪未平惟系統性風險不高

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02788

創新實業

18.120

異動股

00800

文遠知行－Ｗ

23.120

異動股

00204

資本界金控

0.375

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02788 創新實業
  • 18.120
  • 00800 文遠知行－Ｗ
  • 23.120
  • 00204 資本界金控
  • 0.375
  • 02110 天成控股
  • 0.249
  • 02800 盈富基金
  • 25.940
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 73.350
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 18.080
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.980
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.800
  • 目標︰$25.00
  • 00321 德永佳集團
  • 1.150
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 00763 中興通訊
  • 32.560
  • 01347 華虹半導體
  • 73.950
  • 00005 滙豐控股
  • 111.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.220
報章貼士
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.700
  • 目標︰$46.00
  • 02276 康耐特光學
  • 55.000
  • 目標︰--
  • 00590 六福集團
  • 26.100
  • 目標︰$27.80
熱炒概念股
即時重點新聞

03/12/2025 17:14  【宏福苑大火】死亡人數增至159人，年齡最少為1歲

03/12/2025 16:58  《盤後部署》成交萎縮恒指失守兩平均線，中電信現頭肩底可吼

03/12/2025 16:13  港股午後跌幅擴，恒指收跌334點報25760失守百天線，成交再收縮至1643億

03/12/2025 16:08  《新股掛牌》樂摩科技收高逾36%，先高後低每手帳面盈利縮至1450元

03/12/2025 16:08  《新股掛牌》金岩高嶺新材收高2%，每手帳面僅賺80元早段盈利幾乎全蒸發

03/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７９億元，買小米沽騰訊

03/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標價至138元，高盛升阿里健康目標一成

03/12/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７８３７，一周拆息較上日升至１﹒６…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 柬埔寨將對華試免簽，滬指連跌兩日，朱雀三號首飛回收失敗新文章
人氣文章

新聞>專訪

雷鼎鳴專訪｜中美爭鬥持續惟短期可控，GDP兩倍於美或逼華府退縮（有片）新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

宏福苑大火 | 保監局成立專責小組，目前找到約1100張產險保單及7600張壽險保單新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜三生製藥配股點算好？傳蘋果摺疊手機將明年面世 憧憬利好手機設備股？新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

幣弊與金金新文章
人氣文章

玩樂假期

聖誕好去處2025︱時代廣場《優獸大都會2》 角色打卡位＋電影場景＋互動體驗遊戲新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

太多禽獸大都會
人氣文章

Beauty Feature

開箱 Diptyque 聖誕倒數月曆：走進貓咪童話世界！冬日限定冷杉蠟燭、香氛護手霜，經典髮香噴霧！
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

燃點節日的性感魔法！Insider推介3款內衣配件，聖誕浪漫感瞬間Up！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？
人氣文章
食用安全｜用錯1種廚具惹禍　女子體內永久化學物PFAS超標慘患肝癌
人氣文章
患癌警號 │ 癌患者真實分享5大身體狀況，恐是癌症先兆新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 18:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事03/12/2025
神州經脈 | 柬埔寨將對華試免簽，滬指連跌兩日，朱雀三號首飛回收失敗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案爭議令英國施紀賢政府眾叛親離

03/12/2025 10:35

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區