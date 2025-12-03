  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

比特幣 | 急跌又急彈重上9萬美元，相關ETF回升可以點部署？

03/12/2025

　　比特幣(Bitcoin，BTC)近期走勢動盪，上月底跌近80000美元後開始有資金護盤流入，雖然本周一（1日）再度急跌，但昨晚（2日）起又見有資金跟進撈底，推動其自87000美元急升至92000美元水平，一晚升幅達5.7%，今早（3日）進一步升越93000美元。消息面上，美國總統特朗普暗示可能於明年初宣布提名哈塞特任聯儲局新主席，而哈塞特一向被視為加密貨幣友好派，不過有分析指投資者情緒仍謹慎，而比特幣自10月初創下紀錄高位12.6萬美元以來，已下跌近30%。在港上市的比特幣ETF今早普遍隨幣價彈逾半成，仍有多少反彈空間？應如何部署？

 

比特幣急跌又急彈重上9萬美元，相關ETF回升可以點部署？

（AP圖片）

 

加密貨幣友好派哈塞特或執掌美儲局　惟分析指投資者情緒仍謹慎


　　美國總統特朗普計劃於2026年初宣布聯儲局新主席人選，而且人選範圍已鎖定到一人，暗示可能提名國家經濟委員會主任哈塞特。哈塞特曾在Coinbase學術和監管諮詢委員會擔任職務，並於今年6月披露持有加密貨幣交易平台Coinbase(US.COIN)至少100萬美元的股份，其上任聯儲新主席被外界認為利好加密行業。

 

　　另《彭博》報道，在經歷了數周投資者需求疲軟之後，加密貨幣交易員列舉了大量積極跡象，其中包括美國證券交易委員會主席Paul Atkins的評論，他計劃公布針對數字資產公司的「創新豁免」具體措施。此外，Vanguard Group周一宣布，將允許主要持有加密貨幣的ETF和共同基金在其平台上進行交易。

 

比特幣急跌又急彈重上9萬美元，相關ETF回升可以點部署？

哈塞特及特朗普（AP圖片）


　　不過，市場觀察人士表示，多項指標表明反彈可能並不均衡。根據CryptoQuant的數據，比特幣資金費率(衡量加密貨幣市場情緒的關鍵指標)在過去幾天已轉為負值，意味著永續期貨市場對空頭頭寸的需求大於對多頭頭寸的需求。同時，USDT和USDC等穩定幣在加密貨幣交易所的餘額上升，亦間接表明投資者仍按穩錢包觀望幣價走勢。有指因應憂慮日本央行加息，市場對套利交易拆倉潮對高風險資產的波動有所戒備。

 

專家：幣圈正遭受多重逆風襲擊　V型反轉機率日益渺茫

 

　　另有專家分析，與過去單純由散戶投機驅動的崩盤不同，這次幣圈正遭受「殘酷的多重逆風」襲擊，讓V型反轉的機率日益渺茫。首先，加密貨幣與科技股同陷「估值過高」陰霾，投資者追高意願冷卻。同時市場仍在消化10月初高達190億美元的去槓桿衝擊。更糟的是，股幣賣壓形成惡性循環：投資者被迫拋售股票以填補比特幣虧損，股市的負面情緒也反過來拖累幣圈，加劇雙邊跌勢。另外，日本動向罕見衝擊美股與幣圈。關鍵在於「日圓套利交易」：過去投資者習慣借入「近乎零利率」的便宜日圓，轉手去買比特幣等高獲利資產。如今日本央行暗示本月加息，導致借錢成本變貴，這條資金活水恐被截斷，大幅降低市場追逐加密貨幣的意願。


　　此外，過去每逢大跌總有「逢低買盤」(dip-buyers)進場承接，但這次不同。數據顯示，近期連結比特幣基金的資金流向疲弱，散戶不再積極「抄底」。市場監測團隊也示警，投資者已出現「不願逢低買進」的觀望氛圍。再者，被視為比特幣國庫始祖、也是最大企業持有者的MicroStrategy，其執行長上周表示，如果mNAV這項用來比較公司股價與每股比特幣持有價值的指標跌破1，公司可能被迫出售部分持幣。目前該比率約為1.2。這家頂級比特幣持有企業可能被迫拋售的前景，也讓其他投資者感到猶豫。


　　德意志銀行分析師Marion Laboure總結指，與過去主要由散戶投機驅動的崩盤不同，今年的低迷是在大量機構參與、政策發展和全球總體經濟趨勢交織下發生，這些力量結合在一起，使得比特幣在疲軟後通常會出現的快速反彈，變得愈來愈不可能。

 

摩通：比特幣已成增長型資產　長期具備攀升至24萬美元潛力

 

　　不過，摩根大通上周發表研究報告預測，由於市場結構的持續演變，比特幣在長期內具備攀升至240000美元的巨大潛力。報告指，隨著市場成熟，加密貨幣已從過去依賴四年一次「減半」周期的模式，轉變為一個日益受宏觀經濟力量影響的資產類別。摩根大通分析師強調，加密貨幣市場正在進行結構性轉型，從早期的「風險資本」生態系統，過渡到一個由機構流動性而非散戶投機所支撐的「典型可交易宏觀資產類別」。

 

　　報告指，機構投資者的參與正在為市場提供關鍵的深度和穩定資金流，有助於錨定長期價格。在一次內部活動中，摩根大通發言人暗示比特幣具備成為一個跨越多年度的增長型資產的潛力。然而，報告也警告市場仍存在「流動性高但結構上效率低」的特性，不均衡的流動性仍可能導致價格劇烈波動。

 

黃偉豪：短線對比特幣看法審慎　若中長期看好宜分注買入

 

比特幣 | 急跌又急彈重上9萬美元，相關ETF回升可以點部署？

黃偉豪


　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，暫時對比特幣看法較審慎，但若看好其中長線向上趨勢，相關ETF仍可吸納，但分階段分注買會較好，始終對比特幣短期走勢審慎，因見今年很多資產價格包括股市及黃金都反覆向上，唯獨比特幣表現較差，現價未必有太多誘因令投資者追入。雖然候任聯儲局主席人選是比特幣「好友」，但投資者未必會看得太重，其實特朗普也是比特幣大好友，記得今年初當他上場時也只令比特幣炒過一輪，但升勢未能持續。

 

　　黃偉豪續指，比特幣近期走勢也頗波動，雖然隔晚重上約92000美元，但近兩日升跌幅都很誇張，而在年底前投資者一般取態會較審慎，不會特別進取，除非有重大利好事件出現，否則不會於現水平冒險買入如此波動資產。因此，短線對比特幣看法較審慎，但若中長期仍看好虛擬資產，可採分注買入策略，相關ETF也可用此策略。

 

　　比特幣ETF今早普遍急升，華夏比特幣(03042)半日升6.58%收報11.34元，FA南方比特幣(03066)升6.6%報30.38元，FA三星比特幣(03135)升6.89%報30.72元，博時比特幣(03008)升6.58%報7.13元，嘉實比特幣(03439)升6.64%報11.4元。以太幣ETF亦飆升，華夏以太幣(03046)升7.98%報7.175元，FA南方以太幣(03068)升8.05%報13.82元，嘉實以太幣(03179)升8.16%報7.225元，博時以太幣(03009)升8.14%報2.312元。

 

比特幣急跌又急彈重上9萬美元，相關ETF回升可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評比特幣急跌及大市，立即重溫

 

 

其他比特幣ETF相關新聞：
《異動股》比特幣ETF造好，幣價兩日內急跌又急彈重上九萬

 

【你點睇？】大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，你認為是否涉及重大監管漏洞？全港仍有多幢舊樓及屋邨正進行維修，為防慘劇重演，你認為應當如何加強承建商防火責任及規管？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02788

創新實業

18.120

異動股

00800

文遠知行－Ｗ

23.120

異動股

00204

資本界金控

0.375

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02788 創新實業
  • 18.120
  • 00800 文遠知行－Ｗ
  • 23.120
  • 00204 資本界金控
  • 0.375
  • 02110 天成控股
  • 0.249
  • 02800 盈富基金
  • 25.940
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 73.350
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 18.080
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.980
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.800
  • 目標︰$25.00
  • 00321 德永佳集團
  • 1.150
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 00763 中興通訊
  • 32.560
  • 01347 華虹半導體
  • 73.950
  • 00005 滙豐控股
  • 111.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.220
報章貼士
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.700
  • 目標︰$46.00
  • 02276 康耐特光學
  • 55.000
  • 目標︰--
  • 00590 六福集團
  • 26.100
  • 目標︰$27.80
熱炒概念股
即時重點新聞

03/12/2025 17:14  【宏福苑大火】死亡人數增至159人，年齡最少為1歲

03/12/2025 16:58  《盤後部署》成交萎縮恒指失守兩平均線，中電信現頭肩底可吼

03/12/2025 16:13  港股午後跌幅擴，恒指收跌334點報25760失守百天線，成交再收縮至1643億

03/12/2025 16:08  《新股掛牌》樂摩科技收高逾36%，先高後低每手帳面盈利縮至1450元

03/12/2025 16:08  《新股掛牌》金岩高嶺新材收高2%，每手帳面僅賺80元早段盈利幾乎全蒸發

03/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７９億元，買小米沽騰訊

03/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標價至138元，高盛升阿里健康目標一成

03/12/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７８３７，一周拆息較上日升至１﹒６…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 柬埔寨將對華試免簽，滬指連跌兩日，朱雀三號首飛回收失敗新文章
人氣文章

新聞>專訪

雷鼎鳴專訪｜中美爭鬥持續惟短期可控，GDP兩倍於美或逼華府退縮（有片）新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

宏福苑大火 | 保監局成立專責小組，目前找到約1100張產險保單及7600張壽險保單新文章
品味生活
生活
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

香港粉麵老字號田記粉麵廠｜堅守宗旨：絕不生產自己都不願食的麵條 新文章
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱Elon Musk 行動力法則︰倒推模糊＋量化目標，不求完美立即行動新文章
人氣文章

熱話 Feature

香港中醫醫院12.11啟用︱免費接駁車＋交通攻略＋App預約服務新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

燃點節日的性感魔法！Insider推介3款內衣配件，聖誕浪漫感瞬間Up！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚外情的雙面擁抱：滿足了慾望，亦同時在製造傷痕
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

見證戰後英國設計風格轉變！收藏家最愛G-Plan家具的復古魅力？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
40歲婦患子宮內膜癌，女兒小三突來經、兒子遲發育，揭全家飲食習慣惹禍
人氣文章
飲茶養生｜營養學專家推介1款「天然降血壓茶」　每天喝這份量有效防癌/抗老/降三高　
人氣文章
中醫拆解鮑魚功效｜養血柔肝滋陰降火，鮑魚殼入藥清肝明目降血壓新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 18:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事03/12/2025
神州經脈 | 柬埔寨將對華試免簽，滬指連跌兩日，朱雀三號首飛回收失敗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案爭議令英國施紀賢政府眾叛親離

03/12/2025 10:35

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區