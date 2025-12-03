比特幣 | 急跌又急彈重上9萬美元，相關ETF回升可以點部署？

比特幣(Bitcoin，BTC)近期走勢動盪，上月底跌近80000美元後開始有資金護盤流入，雖然本周一（1日）再度急跌，但昨晚（2日）起又見有資金跟進撈底，推動其自87000美元急升至92000美元水平，一晚升幅達5.7%，今早（3日）進一步升越93000美元。消息面上，美國總統特朗普暗示可能於明年初宣布提名哈塞特任聯儲局新主席，而哈塞特一向被視為加密貨幣友好派，不過有分析指投資者情緒仍謹慎，而比特幣自10月初創下紀錄高位12.6萬美元以來，已下跌近30%。在港上市的比特幣ETF今早普遍隨幣價彈逾半成，仍有多少反彈空間？應如何部署？

加密貨幣友好派哈塞特或執掌美儲局 惟分析指投資者情緒仍謹慎



美國總統特朗普計劃於2026年初宣布聯儲局新主席人選，而且人選範圍已鎖定到一人，暗示可能提名國家經濟委員會主任哈塞特。哈塞特曾在Coinbase學術和監管諮詢委員會擔任職務，並於今年6月披露持有加密貨幣交易平台Coinbase(US.COIN)至少100萬美元的股份，其上任聯儲新主席被外界認為利好加密行業。

另《彭博》報道，在經歷了數周投資者需求疲軟之後，加密貨幣交易員列舉了大量積極跡象，其中包括美國證券交易委員會主席Paul Atkins的評論，他計劃公布針對數字資產公司的「創新豁免」具體措施。此外，Vanguard Group周一宣布，將允許主要持有加密貨幣的ETF和共同基金在其平台上進行交易。

不過，市場觀察人士表示，多項指標表明反彈可能並不均衡。根據CryptoQuant的數據，比特幣資金費率(衡量加密貨幣市場情緒的關鍵指標)在過去幾天已轉為負值，意味著永續期貨市場對空頭頭寸的需求大於對多頭頭寸的需求。同時，USDT和USDC等穩定幣在加密貨幣交易所的餘額上升，亦間接表明投資者仍按穩錢包觀望幣價走勢。有指因應憂慮日本央行加息，市場對套利交易拆倉潮對高風險資產的波動有所戒備。

專家：幣圈正遭受多重逆風襲擊 V型反轉機率日益渺茫

另有專家分析，與過去單純由散戶投機驅動的崩盤不同，這次幣圈正遭受「殘酷的多重逆風」襲擊，讓V型反轉的機率日益渺茫。首先，加密貨幣與科技股同陷「估值過高」陰霾，投資者追高意願冷卻。同時市場仍在消化10月初高達190億美元的去槓桿衝擊。更糟的是，股幣賣壓形成惡性循環：投資者被迫拋售股票以填補比特幣虧損，股市的負面情緒也反過來拖累幣圈，加劇雙邊跌勢。另外，日本動向罕見衝擊美股與幣圈。關鍵在於「日圓套利交易」：過去投資者習慣借入「近乎零利率」的便宜日圓，轉手去買比特幣等高獲利資產。如今日本央行暗示本月加息，導致借錢成本變貴，這條資金活水恐被截斷，大幅降低市場追逐加密貨幣的意願。



此外，過去每逢大跌總有「逢低買盤」(dip-buyers)進場承接，但這次不同。數據顯示，近期連結比特幣基金的資金流向疲弱，散戶不再積極「抄底」。市場監測團隊也示警，投資者已出現「不願逢低買進」的觀望氛圍。再者，被視為比特幣國庫始祖、也是最大企業持有者的MicroStrategy，其執行長上周表示，如果mNAV這項用來比較公司股價與每股比特幣持有價值的指標跌破1，公司可能被迫出售部分持幣。目前該比率約為1.2。這家頂級比特幣持有企業可能被迫拋售的前景，也讓其他投資者感到猶豫。



德意志銀行分析師Marion Laboure總結指，與過去主要由散戶投機驅動的崩盤不同，今年的低迷是在大量機構參與、政策發展和全球總體經濟趨勢交織下發生，這些力量結合在一起，使得比特幣在疲軟後通常會出現的快速反彈，變得愈來愈不可能。

摩通：比特幣已成增長型資產 長期具備攀升至24萬美元潛力

不過，摩根大通上周發表研究報告預測，由於市場結構的持續演變，比特幣在長期內具備攀升至240000美元的巨大潛力。報告指，隨著市場成熟，加密貨幣已從過去依賴四年一次「減半」周期的模式，轉變為一個日益受宏觀經濟力量影響的資產類別。摩根大通分析師強調，加密貨幣市場正在進行結構性轉型，從早期的「風險資本」生態系統，過渡到一個由機構流動性而非散戶投機所支撐的「典型可交易宏觀資產類別」。

報告指，機構投資者的參與正在為市場提供關鍵的深度和穩定資金流，有助於錨定長期價格。在一次內部活動中，摩根大通發言人暗示比特幣具備成為一個跨越多年度的增長型資產的潛力。然而，報告也警告市場仍存在「流動性高但結構上效率低」的特性，不均衡的流動性仍可能導致價格劇烈波動。

黃偉豪：短線對比特幣看法審慎 若中長期看好宜分注買入

黃偉豪



胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，暫時對比特幣看法較審慎，但若看好其中長線向上趨勢，相關ETF仍可吸納，但分階段分注買會較好，始終對比特幣短期走勢審慎，因見今年很多資產價格包括股市及黃金都反覆向上，唯獨比特幣表現較差，現價未必有太多誘因令投資者追入。雖然候任聯儲局主席人選是比特幣「好友」，但投資者未必會看得太重，其實特朗普也是比特幣大好友，記得今年初當他上場時也只令比特幣炒過一輪，但升勢未能持續。

黃偉豪續指，比特幣近期走勢也頗波動，雖然隔晚重上約92000美元，但近兩日升跌幅都很誇張，而在年底前投資者一般取態會較審慎，不會特別進取，除非有重大利好事件出現，否則不會於現水平冒險買入如此波動資產。因此，短線對比特幣看法較審慎，但若中長期仍看好虛擬資產，可採分注買入策略，相關ETF也可用此策略。

比特幣ETF今早普遍急升，華夏比特幣(03042)半日升6.58%收報11.34元，FA南方比特幣(03066)升6.6%報30.38元，FA三星比特幣(03135)升6.89%報30.72元，博時比特幣(03008)升6.58%報7.13元，嘉實比特幣(03439)升6.64%報11.4元。以太幣ETF亦飆升，華夏以太幣(03046)升7.98%報7.175元，FA南方以太幣(03068)升8.05%報13.82元，嘉實以太幣(03179)升8.16%報7.225元，博時以太幣(03009)升8.14%報2.312元。

