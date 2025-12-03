  • 會員
異動股 ｜ 國壽跌3%，中國財險總裁于澤傳被帶走憂掀險企深層反腐

03/12/2025

異動股 ｜ 國壽跌3%，中國財險總裁于澤傳被帶走憂掀險企深層反腐

 

 

國壽(02628)現價跌3.4%，報26.36元；中國平安(02318)跌1.7%，報56.4元；新華保險(01336)跌2%，報46.22元；太保(02601)跌2.1%，報31.16元；中國太平(00966)跌2.2%，報17.17元。

 

　　A股午後略為擴大，滬綜指最新報3879，跌18點或跌0.5%；深成指報12970，跌85點或跌0.7%。兩市連跌第二日，其中滬指昨日跌穿3900點後，至今反彈無力。

 

　　另外，人保(01339)跌2.6%，報6.67元；財險(02328)跌3.4%，報17.15元。

 

　　有傳中國人保集團副總裁兼中國財險黨委書記、總裁于澤於上周六（11月29日）被帶走調查，目前官方尚未確認消息。據《券商中國》報道稱，人保集團已為此召開黨委會會議。雖然略顯突然，但也有人士稱，對于澤出事「不意外」，「各種舉報沒有停過」。

 

　　綜合內媒報道，自2025年以來已有至少10名保險業高階主管被查處，而財險業之所以成為金融貪腐的重災區，因財險公司有大量面向企業客戶的業務，同時嚴重依賴中介管道，形成了複雜的利益鏈，主管有更大空間實施暗箱操作及權力尋租。

撰文：經濟通市場組

