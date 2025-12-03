恒指 | 港股午後跌幅擴，恒指收跌334點報25760失守百天線，成交再收縮至1643億

美股周二回升，然而港股開市即低開過百點穿兩萬六，恒指早市在10天線（約25837）上下徘徊，直到午後內險內房內需板塊跌幅擴大，恒指跌幅擴大，不但跌穿10天線，更下殺穿100天線（約25789），恒指全日收報25760，跌334點或1.3%。恒生中國企業指數收報9028，跌154點或1.7%。恒生科技指數收報5534，跌89點或1.6%。

值得留意的是交投持續收縮，今日主板成交僅1644億元，按日更進一步下跌7.8%，港股通淨流入約23億元。

財險(02328)總裁于澤被傳遭內地當局帶走調查，消息持續發酵，財險跌4%，報17.04元，母企人保(01339)同跌2.63%，報6.67元；外界擔心險企進入深層反腐，同業國壽(02628)跌3.59%，報26.32元，為表現最差藍籌，中國平安(02318)跌1.74%，報56.4元。

萬科企業(02202)據報有投資者反對債券展期方案，違約風險升級，股價挫3.01%，報3.55元，潤地(01109)跌3.1%，報29.42元，龍湖(00960)跌2.29%，報9.82元，中海外(00688)跌1.36%，報13.08元。

內需股同跌，潤啤(00291)跌2.78%，報27.32元，農夫山泉(09633)跌2.51%，報48.1元，新東方(09901)跌2.36%，報40.52元，李寧(02331)走低1.96%，報17元。

南非傳媒集團Naspers旗下Prosus最新資料披露，截至11月底減持美團(03690)及騰訊(00700)，美團股價再跌0.62%，報95.9元，連跌4日累計跌幅7.79%，騰訊亦軟0.97%，報611元。其他科技股方面，快手(01024)跌2.25%，報67.4元，小米(01810)跌1.18%，報40.22元，京東集團(09618)跌0.43%，報115.5元。

美國總統特朗普計劃於2026年初宣布聯儲會新主席人選，而且人選範圍已鎖定到一人，暗示可能提名國家經濟委員會主任哈塞特。出口股創科實業(00669)升3.15%，報94.9元，領漲藍籌。

中國宏橋(01378)升2.3%，報32.94元；西班牙爆發非洲豬瘟，勢影響全球豬肉價格，萬洲國際(00288)升1.8%，報8.47元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

