港股 | 午市前瞻 | 恒指反覆上落一指標線成關鍵 理想交車不理想別處尋突破

04/12/2025

　　美國最新私人就業數據疲弱，引發投資者對經濟轉差的憂慮，加強減息理據，聯儲局下周減息25點子的可能性升至約89%。港股窄幅高開，但在10天線（約25826）及100天線（約25805）交纏築成的阻力位上，恒指顯然升勢乏力，一度下跌超過110點，半日收市則報25809，升48點或0.2%，主板成交近923億元。恒生中國企業指數報9062，升34點或0.4%。恒生科技指數報5567，升32點或0.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指反覆上落一指標線成關鍵 理想交車不理想別處尋突破

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：A股下跌美股轉強不利港股

 

　　恒指昨日大跌逾300點後，今早高開數十點，但開市不久走勢逆轉，一度倒跌過百點。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指自上周四及五開始，已經出現逢高沽貨的情況，今早亦類似。由於市場早前憧憬內地可能在12月出台提振消費政策，一眾家電股走強，然而市場開始意識本月出台的機會不大，投資氣氛轉差。此外，A股走弱影響港股氣氛，畢竟港股成交很大程度上來自北水，而美股轉強吸引資金回流，對港股同樣造成壓力。

 

　　聶振邦指，恒指昨天跌穿100天線後，現時將會在該水平爭持。倘若今明兩天收市守不住100天線，預料下周走勢進一步轉差，低位可能持續回調至25000至25200才見支持。他預料，短期內恒指窄幅上落，即使短期內收復100天線，恒指只會保持溫和升幅，預料恒指年底最樂觀見26500。

 

理想汽車銷售不理想，AI智能眼鏡幫助有限


　
　　理想汽車(02015)發布首款AI智能眼鏡Livis，售價1999元人民幣起，與小米(01810)AI眼鏡同價，惟較阿里(09988)夸克AI眼鏡起售價1899元人民幣略高。據介紹，用戶可通過「理想同學」語音指令，無需操作手機，一句話即可完成空調開啟、方向盤加熱、尾門控制等操作。

 

　　不過新品公布後，理想股價並未受惠，該股今日最多跌4%，低見67元，為接近三年低。今日股價不但跑輸大市，亦跑輸一眾新能源車股。聶振邦指，理想AI智能眼鏡或對理想汽車用戶有一定吸引力，但預料對集團整體業績貢獻有限，產品推出對股價提振作用不大。相反，市場關注其新車交付量持續下跌情況。理想早前公布，11月交車量按年跌32%。期內同為汽車新勢力的小鵬(09868)及蔚來(09866)則錄得按年上升。而且理想已經連續多月按年交車量錄得雙位數下跌，投資難免擔憂其發展前景。聶振邦表示，理想第三季盈轉虧，加上10月及11月新車交付量按年顯著下跌，預料第四季情況持續轉差。

 

內地汽車競爭激烈，理想或向機械人方向發展

 

　　另外，乘聯分會發布最新數據顯示，11月全國乘用車市場零售226.3萬輛，按年下降7%。而新能源市場零售135.4萬輛，按年升7%。聶振邦認為，儘管新能源車仍錄得按年上升，惟升幅比年初大為縮窄，預料未來新能源車競爭將會持續激烈，業界亦將出現重新洗牌。雖然龍頭比亞迪和理想先後錄得年度盈利，但理想第三季開始轉虧，相反零跑(09863)開始出現季度盈利，小米亦大致上收支平衡，理想相對處於不利位置。不過，由於理想過去兩年以及今年上半年錄得盈利，預料資金儲備充足，短期不會構成問題。

 

　　聶振邦指，理想在汽車面臨激烈競爭，未來或步小鵬後塵，向機械人方向發展，為集團尋找突破點。根據理想規劃，未來AI眼鏡將不斷進化，第一代聚焦整合度等，第二代將加入AR，最終版本將成為獨立穿戴機械人。聶振邦認為，理想近期股價累跌不少，加上有新產品推出，預料股價或在62元至65元見初步支持，短期跌至上市低位52元的機會較小。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指反覆上落一指標線成關鍵 理想交車不理想別處尋突破

理想股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

撰文：經濟通通訊社市場組

  • 08222 壹照明
  • 0.031
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
