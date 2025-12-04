機械人股 | 特朗普政府擬推動機械人發展，相關概念股再落鑊，邊隻係首選？

據報美國總統特朗普政府銳意推動機械人技術發展，考慮在明年發布相關行政指令，隔晚美股機械人概念股急漲，iRobot飆升73.9%，Serve Robotics漲18.2%，特斯拉亦攀升4.1%。港股機械人概念股今早(4日)亦再落鑊，其中德昌電機(00179)及三花智控(02050)齊飆逾9%，優必選(09880)則升逾3%。不過，優必選最近又再配股集資，是否仍可吼？還有甚麼選擇？

（德昌電機網頁視頻截圖）

傳特朗普擬明年發布行政命令 支持機械人行業加快發展

特朗普政府繼加速人工智能(AI)發展後，下一步轉向機械人。報道引述知情人士指，美國商務部長盧特尼克近期頻繁會見機械人行業的CEO，「全力支持(all in)」該行業加快發展，還稱特朗普政府正考慮明年發布一項關於機械人的行政命令。商務部發言人表示，致力於發展機械人技術和先進製造業，因它們對於將關鍵生產帶回美國至關重要。報道又引述知情人士透露，運輸部也正準備宣布成立機械人技術工作小組，或在年底前公布。國會山莊也對此表現出日益濃厚的興趣。共和黨曾提出一項針對《國防授權法案》修正案，旨在成立一個國家機械人技術委員會。



上月底特朗普亦簽署了一項行政命令，啟動「創世紀計劃」。根據該命令，能源部將建立一個人工智能實驗平台，整合美國的超級電腦與獨特數據資源，用於生成科學基礎模型，並支援機械人實驗室的研究。總統科學與技術事務助理(APST)負責統籌這項國家計劃，協調並整合聯邦政府各部門的數據與基礎設施。此外，能源部長、總統科學與技術事務助理，以及人工智能與加密技術特別顧問，將與學術界和私營部門的創新者合作，共同推動並強化「創世紀計劃」。

大摩調研：62%華企擬未來三年部署人形機械人 惟僅23%對當前產品滿意

另外，摩根士丹利最新研報顯示，針對中國企業高管的人形機械人調研結果令人振奮：62%的受訪企業計劃在未來三年內部署人形機械人，市場潛力巨大。然而，僅有23%的受訪者對當前產品表示滿意，靈活性、功能性和價格仍是待突破的關鍵瓶頸。

值得注意的是，複合機械人(移動底座+機械臂)預計將率先實現規模化應用，21%的企業計劃在2025年部署，至2027年這一比例將躍升至64%，顯著領先於輪式(58%)和雙足(41%)人形機械人的部署進度。大摩分析認為，複合機械人的先發優勢主要源於技術成熟度更高，整合了相對成熟的移動與操控技術，在工業場景中展現出更佳的效率、靈活性和成本效益。從應用場景看，物流倉儲(85%)、製造業(79%)和客戶服務(70%)成為未來三年最可能部署人形機械人的三大領域，這些場景共同特點是操作環境相對結構化、任務變化較小，便於針對性訓練和優化。

貝恩料2035年全球人形機械人銷量達600萬台 物料成本低六至七成

另諮詢顧問公司貝恩近日發表報告顯示，全球人形機械人市場仍處於早期探索階段，未來5至10年將進入黃金發展期。機構預測，到2035年，全球人形機械人年銷量有望達到600萬台，市場規模突破1200億美元；樂觀情形下，銷量或將超過1000萬台，市場規模達2600億美元。

貝恩公司全球合夥人、大中華區高科技業務主席成鑫表示，人形機械人大規模部署取決於四個因素，包括規模化成本降低及正向ROI投資回報、關鍵技術突破與成熟度、行業需求緊迫性，以及應用場景的風險承受力。他認為，當成本下降至投資回報超越部分行業人類勞動力時，將迎來大規模替代人工臨界點。參考新能源汽車過去十年50至60%的BOM(物料清單)成本降幅，貝恩預計2035年人形機械人BOM成本將由目前的4萬至5萬美元，降至1萬至2萬美元，降幅達60%至70%。

優必選人形機器人再獲1.43億人幣訂單 今年總訂單金額已達13億

據內媒日前報道，優必選成功中標江西九江市人形機械人數據獲取與訓練中心項目，中標金額1.43億元人民幣，將採用優必選最新款可自主換電的工業人形機械人Walker S2。優必選表示，今次中標的九江項目，致力於打造江西省首個規模領先、技術先進、場景覆蓋廣泛的人形機械人數據獲取與訓練中心，助力當地機械人產業高質量發展。優必選介紹，其Walker系列人形機械人今年訂單總金額已達到13億元人民幣，當中不包括全尺寸科研教育人形機械人「天工行者」及小型人形機械人「AI悟空」。

不過，優必選上周才公布擬折讓11%配售3146.8萬股，淨籌30.6億元，用於收購及還債等，這已是公司自兩年前上市以來第六次配股。花旗發表研報指，優必選此次配售預料將導致約6.25%的股權攤薄，目前仍維持對其盈利預測不變，但將目標價從170元下調至155元，維持「買入」評級，看好其在人形機械人產業的先發優勢。摩通亦將優必選目標價從178元下調至154元，指優必選在快速演進的中國人形機械人行業中脫穎而出，成為高增長企業，但自上市以來已進行過六輪配售，料引發投資者關注與爭議，目前維持「增持」評級。

（優必選官網截圖）

此外，中金早前發表研報，首次覆蓋德昌電機，給予「跑贏行業」評級，目標價43.6元，相當於預測2026及2027財年市盈率分別20倍及18.9倍。中金表示，公司是汽車微電機領軍企業，深度覆蓋全球市場多年。汽車電動化趨勢下微電機市場持續擴容，公司優勢穩固。進軍人形機械人及液冷領域，打造新增長點。

郭家耀：機械人技術受關注首選優必選 德昌回至近30元也可吼

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，華府擬推動機械人發展會引起市場關注，當然這是美國當地政策，中國此類公司受惠非常有限，且礙於現時的技術壁壘、關係較緊張，中國公司未必直接受惠，但也證明了機械人技術受市場廣泛關注，每個國家都會投入資源發展，這是好事。另外，近期此類機械人公司都有一些訂單消息陸續公布，起碼看到它們有些商業化進展，這亦屬正面舉動，進一步當然希望看到其技術提升及訂單量增加，但同時留意到此類公司都處於投入階段，資本需求較高，所以會經常做一些配股集資活動；因應整個行業仍處於初期起步階段，股價穩定性較低，亦會受集資活動影響。

郭家耀續指，當中優必選剛配完股，反而可能是好事，短期再配售機會較低，暫時釋放了對股價壓力，若就著最近市場重新留意此類機械人股的機會，股價跌下來反而是不錯的收集時間，現價也可以開始收集，但因應此類股份表現不太穩定，要控制一下注碼。至於德昌電機此類概念股，因其本業已有一定盈利，變相資金壓力較小，可能較適合相對穩陣的投資者，當然其業務爆炸性可能未及那些新機械人公司，潛在回報率相對有些限制，但若不希望波動性太大，待回至30元邊緣才買入會較好。而其他機械人股如那些新上市的都處於投入階段，盈利及股價穩定性不高，宜繼續緊密跟進其技術及產能發展，相比之下優必選仍為首選。

機械人概念股今早普遍上升，優必選半日升3.84%收報113.5元，地平線機器人(09660)升4.39%報8.09元，越疆(02432)升2.47%報39.88元，德昌電機升9.18%報31.4元，敏實集團(00425)升3.36%報33.86元，三花智控升9.18%報35.44元，極智嘉(02590)升5.47%報25.46元，首程控股(00697)升3%報2.06元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

