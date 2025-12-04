摩根資管料明年美國科技股分野較大，倡下半年股債比例平衡

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰預期，本月美聯儲局將減息0.25厘，及至明年上半年分兩次共多減半厘息。他亦提到，美聯儲局「潛在」新主席定較現任主席鮑威爾鴿派。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（許英略攝）

踏入明年上半年，許長泰仍建議股、債以6:4配置，上半年以股票優先，認為亞洲、美國AI板塊均趨勢正面，惟下半年料美國經濟放緩，建議股債平衡或以債券為優先，並可將高收益債或轉為投資級別債。上述變動主因公司認為，美國上半年經濟會受退稅因素刺激，惟下半年會轉趨放緩。

建議留意美國金融、公用事業

雖然長線建議擁有人工智能（AI）板塊或科技股，但許長泰指出，今年將是科技業界內分野較大的一年，如多間科技公司在準確估計需求、算力及電力供應後，會有個別公司跑出，因此建議美國AI股「揀股不揀市」。此外，他建議投資者是時候留意美國銀行或金融股、電力股等其他行業。

在港上市內地科技股估值空間較大

至於內地科技股，則有別於美國訂閱模式，而是觀察其AI如何融入自身服務及降低公司成本。此外，在港上市的內地科技股估值空間亦較大。許長泰建議明年投資者在固定收益方面，揀選短期政府債券、高收益企業債、新興市場固定收益產品。他續建議亞太區高息股、消費、「反內捲」相關股；基建及交通等另類資產；期權金策略。

金價勿因對沖而沾手

金價年內已創新高見逾每盎司4000美元水平，許長泰指出，推升黃金需求因素仍然完好，如央行持續購入，但建議投資者勿因對沖風險而入手，而是僅僅憧憬金價上升。

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇