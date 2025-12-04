  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

摩根資管料明年美國科技股分野較大，倡下半年股債比例平衡

04/12/2025

　　摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰預期，本月美聯儲局將減息0.25厘，及至明年上半年分兩次共多減半厘息。他亦提到，美聯儲局「潛在」新主席定較現任主席鮑威爾鴿派。

 

摩根資管料明年美國科技股分野較大，倡下半年股債比例平衡

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（許英略攝）

 

　　踏入明年上半年，許長泰仍建議股、債以6:4配置，上半年以股票優先，認為亞洲、美國AI板塊均趨勢正面，惟下半年料美國經濟放緩，建議股債平衡或以債券為優先，並可將高收益債或轉為投資級別債。上述變動主因公司認為，美國上半年經濟會受退稅因素刺激，惟下半年會轉趨放緩。

 

建議留意美國金融、公用事業

 

　　雖然長線建議擁有人工智能（AI）板塊或科技股，但許長泰指出，今年將是科技業界內分野較大的一年，如多間科技公司在準確估計需求、算力及電力供應後，會有個別公司跑出，因此建議美國AI股「揀股不揀市」。此外，他建議投資者是時候留意美國銀行或金融股、電力股等其他行業。

 

在港上市內地科技股估值空間較大

 

　　至於內地科技股，則有別於美國訂閱模式，而是觀察其AI如何融入自身服務及降低公司成本。此外，在港上市的內地科技股估值空間亦較大。許長泰建議明年投資者在固定收益方面，揀選短期政府債券、高收益企業債、新興市場固定收益產品。他續建議亞太區高息股、消費、「反內捲」相關股；基建及交通等另類資產；期權金策略。

 

金價勿因對沖而沾手

 

　　金價年內已創新高見逾每盎司4000美元水平，許長泰指出，推升黃金需求因素仍然完好，如央行持續購入，但建議投資者勿因對沖風險而入手，而是僅僅憧憬金價上升。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

32.940

異動股

02418

德銀天下

8.580

異動股

02328

中國財險

17.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 32.940
  • 02418 德銀天下
  • 8.580
  • 02328 中國財險
  • 17.000
  • 08222 壹照明
  • 0.031
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.900
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 74.000
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 18.110
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.000
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.460
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 111.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
  • 02628 中國人壽
  • 26.760
  • 00763 中興通訊
  • 32.720
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.980
報章貼士
  • 00066 港鐵公司
  • 31.320
  • 目標︰$33.80
  • 01157 中聯重科
  • 7.520
  • 目標︰$8.70
  • 02858 易鑫集團
  • 2.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

04/12/2025 17:22  《盤後部署》港股連續三日成交低於兩千億，德林國際喘穩宜吼高息撈底

04/12/2025 19:26  【宏福苑大火】麥美娟：災民每戶生活津貼增至10萬元，研居民長期居住問題

04/12/2025 18:04  瑞銀：全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首

04/12/2025 18:35  《新股上市》遇見小麵暗盤潛水近15%，每手蝕520元

04/12/2025 15:18  光大證券：港股明年有機會上試30000點以上水平，關注四大板塊

04/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒８億元，買盈富基金沽騰訊

04/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗維持財險目標評級，滙證削石藥升百濟目標

04/12/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７８３６，一周拆息較上日升至２﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中法元首會談，東航全球最長航線首航，寒武紀擬搶佔中國市場新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

摩根資管料明年美國科技股分野較大，倡下半年股債比例平衡新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

聖誕自助餐2025︱港麗酒店早鳥75折＋半自助晚餐生蠔放題＋Brunch任飲香檳＋聖誕老人會面新文章
人氣文章

政經范局．范強

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌新文章
人氣文章

親子理財．李錦

如何促進孩子擺脫「無力感」| 壓力中的穩定家庭(上) 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚外情的雙面擁抱：滿足了慾望，亦同時在製造傷痕
人氣文章

Beauty Feature

冬日乾燥來襲！4大秋冬身體護理，香氛儀式感與敏感肌的溫柔呵護！
人氣文章

Beauty Feature

開箱 Diptyque 聖誕倒數月曆：走進貓咪童話世界！冬日限定冷杉蠟燭、香氛護手霜，經典髮香噴霧！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
宏福苑大火 │ 5間殯儀機構免費提供殯葬服務，支援家屬渡過難關
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
駝背矯正問題：連續兩集橡筋帶輔助練習，強化背肌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 21:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/12/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/12/2025
瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

定期存款 | PAObank新客一個月港元定存享18厘爆息優...

03/12/2025 16:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區