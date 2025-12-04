瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首

瑞銀發表報告指，今年全球億萬富豪總財富達15.8萬億元（美元．下同）創新高，按年升13%；人數淨增加8.8%至2919人，主要受惠於業務創新及大規模跨代傳承。其中，196名富豪屬白手興家，創2021年後年度增幅第二高，為全球財富新增近3900億元。

亞太區方面，今年億萬富豪人數淨增加5.6%至1036人，增幅居全球之首；總財富增長11.1%至4.2萬億美元；內地保持領先地位，億萬富豪財富增加22.2%至近1.8萬億元，人數增淨增加10.1%至470人，僅次於美國的924人；香港億萬富豪總財富增長0.6%至3280億元，人數淨增加2名，升至76名。

報告指，科技界億萬富豪財富增長23.8%至3萬億元，與消費及零售業並列為全球行業之首。女性億萬富豪平均財富增速8.4%，為全球男性億萬富豪的兩倍多。瑞銀表示，未來15年南亞和東亞的下一代料將繼承7640億元；大中華區的下一代將繼承4070億元。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票