  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首

04/12/2025

　　瑞銀發表報告指，今年全球億萬富豪總財富達15.8萬億元（美元．下同）創新高，按年升13%；人數淨增加8.8%至2919人，主要受惠於業務創新及大規模跨代傳承。其中，196名富豪屬白手興家，創2021年後年度增幅第二高，為全球財富新增近3900億元。

 

瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首

 

　　亞太區方面，今年億萬富豪人數淨增加5.6%至1036人，增幅居全球之首；總財富增長11.1%至4.2萬億美元；內地保持領先地位，億萬富豪財富增加22.2%至近1.8萬億元，人數增淨增加10.1%至470人，僅次於美國的924人；香港億萬富豪總財富增長0.6%至3280億元，人數淨增加2名，升至76名。

 

　　報告指，科技界億萬富豪財富增長23.8%至3萬億元，與消費及零售業並列為全球行業之首。女性億萬富豪平均財富增速8.4%，為全球男性億萬富豪的兩倍多。瑞銀表示，未來15年南亞和東亞的下一代料將繼承7640億元；大中華區的下一代將繼承4070億元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

32.940

異動股

02418

德銀天下

8.580

異動股

02328

中國財險

17.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 32.940
  • 02418 德銀天下
  • 8.580
  • 02328 中國財險
  • 17.000
  • 08222 壹照明
  • 0.031
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.900
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 74.000
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 18.110
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.000
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.460
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 111.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
  • 02628 中國人壽
  • 26.760
  • 00763 中興通訊
  • 32.720
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.980
報章貼士
  • 00066 港鐵公司
  • 31.320
  • 目標︰$33.80
  • 01157 中聯重科
  • 7.520
  • 目標︰$8.70
  • 02858 易鑫集團
  • 2.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

04/12/2025 17:22  《盤後部署》港股連續三日成交低於兩千億，德林國際喘穩宜吼高息撈底

04/12/2025 19:26  【宏福苑大火】麥美娟：災民每戶生活津貼增至10萬元，研居民長期居住問題

04/12/2025 18:04  瑞銀：全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首

04/12/2025 18:35  《新股上市》遇見小麵暗盤潛水近15%，每手蝕520元

04/12/2025 15:18  光大證券：港股明年有機會上試30000點以上水平，關注四大板塊

04/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒８億元，買盈富基金沽騰訊

04/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗維持財險目標評級，滙證削石藥升百濟目標

04/12/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７８３６，一周拆息較上日升至２﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中法元首會談，東航全球最長航線首航，寒武紀擬搶佔中國市場新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

摩根資管料明年美國科技股分野較大，倡下半年股債比例平衡新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜港股年尾難破悶局？亞馬遜發布新晶片！前瞻多個美國經濟數據新文章
人氣文章

娛樂

金獅大賞｜劉青雲封首屆影帝，《爸爸》奪5獎，《破‧地獄》最佳電影新文章
人氣文章

政經范局．范強

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

已婚單身：當婚姻名存實亡，就能美化出軌事實？
人氣文章

Travel & Dining Feature

聖誕下午茶2025：酒店聯乘珠寶美學主題、英國百年老牌以茶入酒，來一場溫馨下午節慶時光！新文章
人氣文章

港女講男．妮洛

婚內男友：一發不可收拾的婚外情，只是源於「貪心」和「悶」？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食用安全｜用錯1種廚具惹禍　女子體內永久化學物PFAS超標慘患肝癌
人氣文章
名人健康 │ 78歲葉麗儀抗癌心路歷程，自爆曾患抑鬱症，一度想輕生新文章
人氣文章
宏福苑大火 │ 5間殯儀機構免費提供殯葬服務，支援家屬渡過難關
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 21:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/12/2025
瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

定期存款 | PAObank新客一個月港元定存享18厘爆息優...

03/12/2025 16:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區