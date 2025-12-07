一周部署 | 政府市場齊施壓美儲料減息，中經會指明經濟政策方向

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

通脹數據支持儲局減息

美國9月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.3%、按年上升2.8%，核心PCE物價指數按月上升0.2%、按年上升2.8%，均符合市場預期，雖然數據滯後且存在失真問題，但總算給美聯儲本月減息提供了依據，交易員預計聯儲局下周議息後減息的可能性高達87%。被視為美聯儲新一任主席唯一人選的白宮經濟委員會主任哈塞特此前甚至直接出口術，稱降息25基點已形成共識。在美國總統特朗普及資本市場的雙重壓力下，美聯儲減息料沒有太大懸念，壓力去到再下一周議息的日本央行，如果選擇在美聯儲連續減息的當下收緊錢袋子，美元日圓套息交易面臨逆轉，日圓資產吸引力顯著提升加速資金回流，全球流動性格局可能會被改寫。

中經會料預示十五五開局戰略產業

中國領導層將於本月召開中央經濟工作會議，為明年經濟工作定調，預計貨幣政策維持「適度寬鬆」，財政政策則「更加積極」，重點工作包括消費擴張、科技創新和房地產風險化解等等。至於GDP是否會維持增長5%的目標，市場有不同聲音：野村預期會議或下調明年GDP增長目標，由今年約5%略為調低至介乎4.5%至5%；ING則指出，自2011年以來，中國從未連續3年以上保持相同增長目標，故將目標下調至4.5%以上的可能性增加。此外，2026年作為「十五五」開局之年，預計經濟亮點將從傳統的勞動力密集製造業進一步轉移至高端製造業，例如AI相關產業、人形機械人、低空經濟、量子科技、核聚變等前沿領域。

中國CPI料返溫和增長

中國即將即將公布11月CPI數據，預期同比增速將升至約0.5%，樂觀預測甚至可以達到0.8%，構成溫和回升，最嚴重的通縮螺旋可能已過去。不過，物價溫和上漲是建立在低基數效應上，而且是受部分食品價格上漲推動，通脹情勢仍然遠低於歷史平均水平。核心CPI（不含食品和能源）同比增長預計僅在1.0%至1.2%之間。反映供應端物價的PPI預計仍處於通縮狀態，同比降幅約2%，國內需求仍然低迷，通縮壓力持續存在。值得一提的是，不同於其他發達經濟體，中國居民的資產結構過度偏向房地產，如果房地產風險不被妥善化解，房市沒有止跌回升，未來居民消費表現可能偶有亮點，但整體難言樂觀。

ASIC挑戰英偉達吸引資金關注

AI大戰如火如荼，本以為最大贏家是提供高端AI晶片、做獨市生意的英偉達，不料號稱Google採用自研TRU晶片開發的Gemini 3橫空出世，效能不輸ChatGPT、Claude等模型，儘管英偉達在雲端AI算力上的地位仍然無法撼動，但足以讓其定價和市佔率出現壓力。TPU是 Google 自行設計的專用晶片（ASIC），不同於英偉達原本作為顯示卡用途的GPU，被用來專注於AI工作負載，TPU在深度學習訓練與推論中展現2－3倍以上的能效優勢，且因高度客製化而降低部署成本。

Gemini的成功為其他試圖追趕AI潮流的科技巨企帶來信心，亞馬遜、META和微軟都推出了自研AI ASIC，分別針對訓練與推論工作負載進行優化，與 Google TPU 屬同一家族，至於國內的華為昇騰、寒武紀(滬:688256)、阿里(09988)以及百度(09888)旗下昆侖芯也在做典型 的AI ASIC。

但這不代表英偉達神話就此落幕，目前大多數AI框架、開源模型、研究工具都優先支援英偉達GPU，開發者遷移成本極高，而且英偉達​​​​​可以提供​​一整套AI資料中心解決方案，目前仍然是企業發展AI服務的最優先選項，被視為英偉達最難被撼動的護城河。

