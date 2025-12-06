美股收盤 | 道指揚升百點，Netflix巨額收購華納兄弟串流業務惹憂

美股周五（5日）延續升勢，三大指數全線收高，受惠於通脹數據降溫及重磅併購消息刺激。

串流平台Netflix(US.NFLX)宣布與華納兄弟探索(US.WBD)達成協議，將以720億美元收購後者的影視工作室及串流媒體業務，包括HBO和Max。​Netflix將藉此囊括《哈利波特》、《蝙蝠俠》及《權力遊戲》等頂級IP。

華納兄弟探索股價收市升6.3%，但仍低於收購溢價，反映市場對監管審批的擔憂。​一名白宮高級官員表示，特朗普政府對該交易持高度懷疑態度，擔憂其可能造成串流媒體市場的壟斷。此外，美國編劇工會亦公開反對該交易，呼籲監管機構介入。另外，市場擔憂Netflix巨額收購支出及整合風險或影響公司短期盈利能力。Netflix股價收市下跌2.9%。

Netflix將以720億美元收購華納兄弟探索的影視工作室及串流媒體業務，包括HBO和Max。(Shutterstock)

道指收市升104.05點，或0.22%，報47954.99點；標普500指數升13.28點，或0.19%，報6870.4點；納指升72.99點，或0.31%，報23578.13點。

總結全周，三大指數均錄得升幅，其中標指更在過去十個交易日內錄得第九次上漲，同時逼近歷史高位，顯示市場在年底前的強勁動力。​

美匯走軟，油價造好

隨著美國聯儲局下周議息會議臨近，市場對減息的預期進一步升溫，美匯指數走勢疲軟，日內報99，下跌0.06%。美元兌日圓在155.2水平徘徊，日內報155.31，升約0.1%。歐元兌美元匯價盤中溫和向上，報1.164，微升0.02%。

現貨金價及紐約期金守於每盎司4200美元之上。現貨黃金報每盎司4237美元，日內跌幅約0.17%。紐約期金報4230美元，日內跌幅約0.3%。

國際油價造好，紐約期油上漲約0.8%，報每桶60.18美元，盤中一度高見60.5美元。布蘭特期油上漲0.8%，報每桶63.81美元。

撰文：經濟通國金組

