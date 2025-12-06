  • 會員
美股收盤 | 道指揚升百點，Netflix巨額收購華納兄弟串流業務惹憂

06/12/2025

　　美股周五（5日）延續升勢，三大指數全線收高，受惠於通脹數據降溫及重磅併購消息刺激。

 

　　串流平台Netflix(US.NFLX)宣布與華納兄弟探索(US.WBD)達成協議，將以720億美元收購後者的影視工作室及串流媒體業務，包括HBO和Max。​Netflix將藉此囊括《哈利波特》、《蝙蝠俠》及《權力遊戲》等頂級IP。

 

　　華納兄弟探索股價收市升6.3%，但仍低於收購溢價，反映市場對監管審批的擔憂。​一名白宮高級官員表示，特朗普政府對該交易持高度懷疑態度，擔憂其可能造成串流媒體市場的壟斷。此外，美國編劇工會亦公開反對該交易，呼籲監管機構介入。另外，市場擔憂Netflix巨額收購支出及整合風險或影響公司短期盈利能力。Netflix股價收市下跌2.9%。

 

美股收盤 | 道指揚升百點，Netflix巨額收購華納兄弟串流業務惹憂

Netflix將以720億美元收購華納兄弟探索的影視工作室及串流媒體業務，包括HBO和Max。(Shutterstock)

 

　　道指收市升104.05點，或0.22%，報47954.99點；標普500指數升13.28點，或0.19%，報6870.4點；納指升72.99點，或0.31%，報23578.13點。

 

　　總結全周，三大指數均錄得升幅，其中標指更在過去十個交易日內錄得第九次上漲，同時逼近歷史高位，顯示市場在年底前的強勁動力。​

 

美匯走軟，油價造好

 

　　隨著美國聯儲局下周議息會議臨近，市場對減息的預期進一步升溫，美匯指數走勢疲軟，日內報99，下跌0.06%。美元兌日圓在155.2水平徘徊，日內報155.31，升約0.1%。歐元兌美元匯價盤中溫和向上，報1.164，微升0.02%。

 

　　現貨金價及紐約期金守於每盎司4200美元之上。現貨黃金報每盎司4237美元，日內跌幅約0.17%。紐約期金報4230美元，日內跌幅約0.3%。

 

　　國際油價造好，紐約期油上漲約0.8%，報每桶60.18美元，盤中一度高見60.5美元。布蘭特期油上漲0.8%，報每桶63.81美元。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，你認為是否涉及重大監管漏洞？全港仍有多幢舊樓及屋邨正進行維修，為防慘劇重演，你認為應當如何加強承建商防火責任及規管？► 立即投票

即時重點新聞

05/12/2025 17:24  《盤後部署》港股成交返2000億元迎接央行周，廣汽搞作多多成國策之選

05/12/2025 17:41  【新股上市】HashKey據報最快下周開始接受投資者認購，集資額至少15.6億元

05/12/2025 16:09  《新股掛牌》遇見小麵(2408)收低28%，全日低走每手蝕980元

05/12/2025 15:57  中金：料明年恒指或上試31000點水平，港股盈利增長6-7%

05/12/2025 18:52  遠東邱達昌︰槓桿比率目標兩年內降至50%，桂香街發展項目料不會錄虧損

05/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒４１億元，買小米沽阿里

05/12/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】大摩升平保目標近三成，中銀削多隻蘋概股目標

05/12/2025 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７８３９，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 道指揚升百點，Netflix巨額收購華納兄弟串流業務惹憂新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

遠東邱達昌︰槓桿比率目標兩年內降至50%，桂香街發展項目料不會錄虧損新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | HashKey據報最快下周開始接受投資者認購，集資額至少15.6億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

親子理財．李錦

如何促進孩子擺脫「無力感」| 壓力中的穩定家庭(上) 新文章
人氣文章

熱話 Feature

Kobo年度電子書排行榜2025︱《持續買進》暢銷冠軍，《我所看見的未來》及心理勵志書籍熱銷 新文章
人氣文章

政經范局．范強

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

糖尿病前期有轉機？最新研究指頭兩年是黃金逆轉期！從減脂和飲食習慣入手，好好管理血糖！
人氣文章

Beauty Feature

蘇丹紅美妝品事件總整理：長期使用或增致癌風險！僅限工業用途的蘇丹紅，為何會落到消費者手上？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫拆解鮑魚功效｜養血柔肝滋陰降火，鮑魚殼入藥清肝明目降血壓
人氣文章
致癌飲食警示｜5種常見早餐藏健康風險，女士食蛋過量患癌死亡率高3.2倍
人氣文章
身高問題 │ 15歲生身高僅138cm，醫生揭1習慣導致無法再長高 新文章
人氣文章財經熱話06/12/2025
美股收盤 | 道指揚升百點，Netflix巨額收購華納兄弟串流業務惹憂
照顧者 情緒健康

