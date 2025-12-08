  • 會員
新股掛牌 ｜ 卓越睿新首掛收高87%每手賺5890元，納芯微首掛即破發

08/12/2025

新股掛牌 ｜ 卓越睿新首掛收高87%每手賺5890元，納芯微首掛即破發

 

 

卓越睿新尾段急飆收高逾87%報126.4元，每手賺5890元

 

　　卓越睿新(02687)今日首掛，收報126.4元，較招股價67.5元高出87.3%；成交151.03萬股，涉資1.44億元。該股一手100股，不考慮交易費用，每手帳面賺5890元。

 

　　該股開報83.6元，較招股價高23.9%，最高價為142.5元，最低報82元。

 

　　卓越睿新香港公開發售部分共有約13.5萬人申請，超額認購約4812.4倍，認購一手100股H股的5.73萬人中有574人獲配股份，分配比率1%，無人穩獲一手。該集團於今日上午9時掛牌上市，最終發售價67.5元，定價為招股價範圍中位數偏低水平，輝立暗盤於上周五（5日）收報88.1元，比定價升30.5%，一手帳面賺2060元。

 

　　該集團指，「頂頭槌飛」涉33.33萬股，共有2742人申請，其中873人獲發100股，分配比率0.01%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購1.33倍。該集團招股集資約4.5億元。鑑於股權高度集中於數目不多股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。

 

納芯微首掛難敵破發收場，收低逾4%每手蝕500元惟仍跑贏暗盤

 

　　納芯微H(02676)首掛最終仍以破發收場，收報111元，較招股價116元低4.3%，一手100股計不計手續費每手蝕500元；成交201.46萬股，涉資2.22億元。

 

　　納芯微H股今早平開報116元，與招股價一致。但盤中難抵沽壓，AH齊跌，最終納芯微A股(滬:688052)收報155.74元人民幣，跌1.6%或2.54元人民幣；成交394.87萬股，涉資6.11億元人民幣。現價A股對H股呈溢價54.34%。

 

　　然而收市價仍跑贏暗盤不少，納芯微輝立暗盤於上周五(5日）收報105.3元，比定價跌9.2%，較A股周五收市價近四成，一手帳面虧損1070元。

 

超購僅24倍

 

　　納芯微今早公布，香港公開發售部分共有約2.2萬人申請，超額認購約24.33倍，認購一手100股的1.2萬人中有523人獲配股份，分配比率4.32%，認購2500股即穩獲一手。該集團於今日上午9時掛牌上市，最終發售價每股116元，較A股周五收市價（折合約174.22港元）折讓超33%。

 

　　「頂頭槌飛」涉80萬股，共有2人申請，各獲3.06萬股，及其中1人獲發額外100股，分配比率3.83%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購1.65倍。該集團招股集資約22.1億元。鑑於股權高度集中於數目不多股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。

撰文：經濟通市場組

  • 02231 景業名邦集團
  • 0.145
  • 02202 萬科企業
  • 3.460
