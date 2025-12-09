盤前攻略 | 議息前美股回吐 期指市場主導港股料盤中波幅較大

美國聯儲局今年最後一次議息即將展開，盡管減息0.25厘可能性甚高，但仍須關注議息聲明及委員取態，隔晚美股略見回吐，道指跌215點報47739，納指跌32點報23545，標普跌23點報6846。

（Shutterstock圖片）

Netflix收購華納兄弟探索探索出現戲劇性進展，派拉蒙(Paramount)因不滿華納兄弟探索董事會決定，決定繞過董事局對股東提出惡意收購，以每股30美元、合計1080億美元收購華納兄弟探索所有股份，比起Netflix以現金加股票來只收購串流平台HBO及影視工作室，派拉蒙連盈利能力下降的傳統電視業務一併收入囊中。市場預期派拉蒙全現金交易更為打動股東，隔晚Netflix股價再挫3.41%。

中概股偏淡靜，ADR較港股個別發展

中概股個別發展；阿里巴巴跌0.12%報158.13美元，拼多多平收報117.62美元，京東升0.07%報29.95美元，百度再升3.50%報130.30美元，小鵬升2.60%報20.52美元，理想升0.84%報17.95美元，蔚來升1.19%報5.10美元，攜程跌2.23%報70.15美元，名創優品升3.27%報19.91美元。

ADR較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.01%，折合605.1港元；美團(03690)ADR較港股低0.35%，折合99.2港元；友邦(01299)ADR較港股高0.15%，折合78.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.29%，折合110.5港元；小米(01810)ADR較港股低0.24%，折合42.5港元。

恒指成交低令期指市場主導大市，牛區街貨急增惟淡友雞肋

恒指夜期跌14點報25763。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25771，升11點，恒指出開市料繼續無方向，變幅不足100點。

昨日恒指開市同樣無方向，但盤中跌幅忽然擴大跌幅至近300點，可見在成交偏低的淡靜市況期間，大市上落改由指數期貨市場主導。參考恒指牛熊證街貨分布，上日恒指下跌剛好未觸及恒指牛證區域，吸引大量好友趁低掃貨牛證，昨日全個牛區淨增2537張對應期指張數街貨，接近最貼價的25600至25699區域更淨增683張對應期指張數至1492張，成為最多新增區域。因應目前大市已跌抵100天線重要支持，雖然肥牛吸引並足以成為下殺誘因，但減息預期下將削弱淡友造淡意欲，料短期內仍以窄幅好淡爭持為主。

