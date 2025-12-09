  • 會員
國金頭條 | 聯儲局議息前美股回調，英偉達獲解禁盤後大漲2.7%

09/12/2025

　　聯儲局本年度最後一次議息會在即，投資者採觀望態度，美股周一（8日）在前夕表現疲軟。但英偉達(US.NVDA) 獲批向中國出口H200晶片，收市升1.7%，盤後漲幅擴大至2.7%。

 

國金頭條 | 聯儲局議息前美股回調，英偉達獲解禁盤後大漲2.7%

（Shutterstock圖片）

 

　　道指收市跌215.67點，或0.45%，報47739.32點；標普500指數跌23.89點，或0.35%，報6846.51點；納指跌32.22點，或0.14%，報23545.9點。

 

　　　IBM(US.IBM)逆市微升0.4%。公司擬以約110億美元全現金收購數據流處理平台Confluent(US.CFLT)。​Confluent股價應聲大漲逾29%。

 

　　博通(US.AVGO)收市升2.8%。市場消息指微軟(US.MSFT)正與該公司商討合作設計定制AI晶片。​甲骨文(US.ORCL)股價升1.4%。市場憧憬其即將於周三公布的季度業績。​

 

　　聯儲局將於周二（9日）展開為期兩天的貨幣政策會議，並於周三（10日）公布結果及由主席鮑威爾召開記者會。

 

美元兌日圓走勢偏強

 

　　全球匯市氣氛審慎，美匯指數日內微升約0.1%，於99至99.2水平窄幅上落。​美元兌日圓走勢偏強，日內報155.89，上升0.36%。歐元兌美元走勢強勁，盤中一度升穿1.165關口，尾市反覆向下，報1.164，下跌0.03%。​

 

　　現貨黃金於每盎司4180至4210美元區間波動，日內走勢略顯疲軟，輕微回調約0.2%，報每盎司4192美元。​紐約期金價格報每盎司4220，日內跌幅約0.5%。

 

　　紐約期油跌穿每桶60美元心理關口，日內跌幅超過2%，報每桶58.81美元。布蘭特期油亦下跌約2.1%，報每桶62.44美元。

 

本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 21:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從抵制以色列參加歌唱大賽看歐洲民意

09/12/2025 16:22

大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

