國金頭條 | 聯儲局議息前美股回調，英偉達獲解禁盤後大漲2.7%

聯儲局本年度最後一次議息會在即，投資者採觀望態度，美股周一（8日）在前夕表現疲軟。但英偉達(US.NVDA) 獲批向中國出口H200晶片，收市升1.7%，盤後漲幅擴大至2.7%。

（Shutterstock圖片）

道指收市跌215.67點，或0.45%，報47739.32點；標普500指數跌23.89點，或0.35%，報6846.51點；納指跌32.22點，或0.14%，報23545.9點。

IBM(US.IBM)逆市微升0.4%。公司擬以約110億美元全現金收購數據流處理平台Confluent(US.CFLT)。​Confluent股價應聲大漲逾29%。

博通(US.AVGO)收市升2.8%。市場消息指微軟(US.MSFT)正與該公司商討合作設計定制AI晶片。​甲骨文(US.ORCL)股價升1.4%。市場憧憬其即將於周三公布的季度業績。​

聯儲局將於周二（9日）展開為期兩天的貨幣政策會議，並於周三（10日）公布結果及由主席鮑威爾召開記者會。

美元兌日圓走勢偏強

全球匯市氣氛審慎，美匯指數日內微升約0.1%，於99至99.2水平窄幅上落。​美元兌日圓走勢偏強，日內報155.89，上升0.36%。歐元兌美元走勢強勁，盤中一度升穿1.165關口，尾市反覆向下，報1.164，下跌0.03%。​

現貨黃金於每盎司4180至4210美元區間波動，日內走勢略顯疲軟，輕微回調約0.2%，報每盎司4192美元。​紐約期金價格報每盎司4220，日內跌幅約0.5%。

紐約期油跌穿每桶60美元心理關口，日內跌幅超過2%，報每桶58.81美元。布蘭特期油亦下跌約2.1%，報每桶62.44美元。

