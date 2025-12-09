港交所 | 推出科技100指數，涉人工智能、生物科技等六大主題

港交所(00388)宣布，將於今天（9日）推科技100指數（港交所科技100）。港交所科技100是該所推出的首隻港股指數，進一步拓展其指數業務，並繼續推動區內資本市場生態圈的發展。

（資料圖片）

其中，港交所科技100是一個寬基股票指數，追蹤100家在香港交易所上市的市值最大的科技公司的表現。這些公司的行業涵蓋六大創新主題，分別為：人工智能、生物科技及製藥、電動汽車及智能駕駛、資訊科技、互聯網和機器人。指數的成分股皆為港股通合資格股票，以滿足國際和中國內地投資者的投資需求。

行政總裁陳翊庭表示，很高興能推出香港交易所科技100指數，這是集團指數及數據業務發展的一個重要里程碑。這隻寬基指數涵蓋了多個重塑港股市場格局的創新行業，也凸顯了香港市場在推動這些新興產業發展方面的關鍵角色。這一指數為投資者提供了一個有效且全面的投資工具，幫助他們把握科技和新興領域的投資機遇。

設有快速納入機制

港交所指，科技100設有快速納入機制，符合特定條件的新上市公司在獲納入港股通交易後，可於常規審核周期外快速加入指數。

另外，港交所今天還同時宣布，已與中國內地資產管理公司易方達基金管理有限公司（易方達基金）簽訂協議，授權其在中國內地推出追蹤港交所科技100的交易所買賣基金（ETF）。根據授權協議，易方達基金計劃在中國內地推出追踪港交所科技100的ETF，具體安排將取決於監管批准及發行人的進一步公告。

陳翊庭續指，港交所與易方達基金達成的授權安排，將進一步推動港股相關產品在中國內地市場的發展，滿足內地投資者捕捉港股市場科技投資機遇的強烈需求。港交所期待與易方達及其他業界夥伴緊密合作，共同開發創新的指數和產品，以滿足投資者不斷變化的需求，推動市場提供更豐富的投資工具。

展望未來，香港交易所將繼續拓展指數業務，並加強與業界夥伴合作，共同推出更多指數相關的產品。



撰文：經濟通採訪組

