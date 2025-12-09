  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港交所 | 推出科技100指數，涉人工智能、生物科技等六大主題

09/12/2025

　　港交所(00388)宣布，將於今天（9日）推科技100指數（港交所科技100）。港交所科技100是該所推出的首隻港股指數，進一步拓展其指數業務，並繼續推動區內資本市場生態圈的發展。

 

港交所 | 推出科技100指數，涉人工智能、生物科技等六大主題

（資料圖片）

 

　　其中，港交所科技100是一個寬基股票指數，追蹤100家在香港交易所上市的市值最大的科技公司的表現。這些公司的行業涵蓋六大創新主題，分別為：人工智能、生物科技及製藥、電動汽車及智能駕駛、資訊科技、互聯網和機器人。指數的成分股皆為港股通合資格股票，以滿足國際和中國內地投資者的投資需求。

 

　　行政總裁陳翊庭表示，很高興能推出香港交易所科技100指數，這是集團指數及數據業務發展的一個重要里程碑。這隻寬基指數涵蓋了多個重塑港股市場格局的創新行業，也凸顯了香港市場在推動這些新興產業發展方面的關鍵角色。這一指數為投資者提供了一個有效且全面的投資工具，幫助他們把握科技和新興領域的投資機遇。

 

設有快速納入機制

 

　　港交所指，科技100設有快速納入機制，符合特定條件的新上市公司在獲納入港股通交易後，可於常規審核周期外快速加入指數。

 

　　另外，港交所今天還同時宣布，已與中國內地資產管理公司易方達基金管理有限公司（易方達基金）簽訂協議，授權其在中國內地推出追蹤港交所科技100的交易所買賣基金（ETF）。根據授權協議，易方達基金計劃在中國內地推出追踪港交所科技100的ETF，具體安排將取決於監管批准及發行人的進一步公告。

 

　　陳翊庭續指，港交所與易方達基金達成的授權安排，將進一步推動港股相關產品在中國內地市場的發展，滿足內地投資者捕捉港股市場科技投資機遇的強烈需求。港交所期待與易方達及其他業界夥伴緊密合作，共同開發創新的指數和產品，以滿足投資者不斷變化的需求，推動市場提供更豐富的投資工具。

 

　　展望未來，香港交易所將繼續拓展指數業務，並加強與業界夥伴合作，共同推出更多指數相關的產品。


撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01709

德林控股

2.060

異動股

01370

奧威控股

0.420

異動股

01928

金沙中國有限公司

20.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01709 德林控股
  • 2.060
  • 01370 奧威控股
  • 0.420
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.500
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 121.400
  • 01302 先健科技
  • 1.750
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 109.500
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 49.160
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.950
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.790
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.060
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 68.850
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.260
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.140
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.900
  • 02318 中國平安
  • 60.750
報章貼士
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 7.620
  • 目標︰$9.90
  • 09880 優必選
  • 112.200
  • 目標︰$130.00
  • 06099 招商證券
  • 14.310
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/12/2025 16:59  《盤後部署》美聯儲議息在即恒指續走軟，長飛光纖食正內地AI潮股價有支持

09/12/2025 12:06  滙豐私銀：預計明年底恒指目標為31000點，AI並非處於泡沫區間

09/12/2025 17:26  吉利汽車(00175)：擬訂立最高4.2億美元短期融資協議用於私有化極氪

09/12/2025 16:20  【ＡＩ】阿里巴巴據報已成立千問C端事業群，目標將千問打造成超級APP

09/12/2025 18:35  《新股上市》寶濟藥業-B(02659)暗盤收高逾倍，每手賺3012元

09/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒３１億元，買騰訊沽泡泡瑪特

09/12/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗下調港交所目標，中金升保險股目標看好友邦…

09/12/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７８０７，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>最Hit資訊

第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 英偉達H200芯片獲准輸華，鴻蒙智行首款MPV明年面世新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙豐私銀預計明年底恒指目標為31000點，AI並非處於泡沫區間新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

食物安全｜梅林榨菜肉絲或含過量獸藥殘餘！食安中心呼籲市民停止食用，受影響批次已停售及下架 新文章
人氣文章

威少看世界．張少威

從抵制以色列參加歌唱大賽看歐洲民意新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

政策指示炒甚麼新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

話題音樂劇《一束光——高錕的記憶》短評：未能發揮東九龍文化中心的硬件優勢
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《狂野時代》: 影像考古與美學再生的實驗 新文章
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 78歲葉麗儀抗癌心路歷程，自爆曾患抑鬱症，一度想輕生
人氣文章
消委會測試報告｜米製麵食9款含砒霜，12款安全米粉獲5星推薦
人氣文章
肩胛骨強化練習｜5個簡單動作改善駝背，防止脊椎前彎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 21:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章最Hit資訊09/12/2025
第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從抵制以色列參加歌唱大賽看歐洲民意

09/12/2025 16:22

大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區