新股上市 | 虛幣交易所HASHKEY(03887)招股入場費2809元，瑞銀、富達等參投

09/12/2025

　　被稱為「加密資產第一股」、本港最大持牌虛擬資產交易所Hashkey Exchange母企HASHKEY HLDGS(03887)今日（9日）至本周五（12日）招股，計劃發售約2.41億股股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際配售，每股發售價介乎5.95元至6.95元，最高集資額達16.72億元。每手400股，入場費2808.04元。公司預期於下周三（17日）掛牌，摩根大通、國泰海通和國泰君安國際任聯席保薦人。

 

新股上市 | 虛幣交易所HASHKEY招股入場費2809元，瑞銀、富達等參投

 

　　HASHKEY HLDGS是次引入9家基石投資者，包括瑞銀旗下UBS AM Singapore、富達基金、CDH、信庭基金、Infini、利通、至源控股(00990)，以及公司現有少數股東Space Z PTE. LTD. 和Shining Light Grace Limited，合共認購總額達7500萬美元（約5.84億港元），假設發售價為6.45元中位價計算，則可認購公司9053.6萬股股份，假設發售量調整權及超額配股權均未獲行使，佔公司已發行股份約3.04%。

 

　　公司估計以招股中位價計算，公司全球發售所得淨額將達14.26億元，擬主要將用於技術及基礎設施迭代、市場擴展及生態系統合作、營運及風險管理以及一般企業用途。

 

　　HASHKEY HLDGS提供一個持牌數字資產平台以提供交易促成服務、鏈上服務及資產管理服務。平台共支持80種數字資產代幣，涵蓋類別包括Layer-1資產、去中心化金融(DeFi)代幣、穩定幣等。Hashkey也提供機構級質押等鏈上服務，集成區塊鏈質押基礎設施、代幣化能力以及區塊鏈原生開發，其中質押資產達290億元，為亞洲最大、全球第八大質押服務商。

 

　　成立至今，HashKey 獲得了高榕創投、富達國際等眾多機構的投資。IPO後，魯偉鼎、GDZ International、HashKey Fintech III 及普星能量股份有限公司將成為HashKey控股股東。

 

　　公司今年上半年虧損收窄至約5.07億元，去年同期則虧損7.73億元，惟收入亦減少26.1%至2.84億元。

 

撰文：經濟通市場組

 

撰文：經濟通市場組

