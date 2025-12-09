  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

芯片股 | 特朗普批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹借勢回調可趁機吸？

09/12/2025

　　美國總統特朗普批准英偉達(Nvidia)向中國出口人工智能(AI)芯片H200，條件是美國政府獲得25%銷售分成。芯片股近日藉著內地資金掀起AI芯片淘金熱再度炒上，今早(9日)普遍借H200開綠燈而回吐，其中昨日(8日)分別逆市升逾4%及近3%的華虹半導體(01347)及中芯國際(00981)都跌逾2%，可否趁機吸納？

 

芯片股 | 特朗普批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹借勢回調可趁機吸？

（AP圖片）

 

特朗普批准英偉達對華出口H200芯片　美國政府抽取25%分成

 

　　美國特朗普政府為英偉達AI芯片H200出口到中國開綠燈，條件是美國政府獲得25%的銷售分成，特朗普並稱已經知會中國國家主席習近平，對方對此作出了積極回應。特朗普在社交媒體貼文稱，美國將允許英偉達在滿足一系列條件的前提下，向中國及其他地區的獲准客戶交付H200芯片。他表示，這項政策將支持美國就業、增強美國製造業，並使美國納稅人受益，商務部正在敲定細節，同樣的方案也將適用於超微半導體(AMD)、英特爾(Intel)和其他美國公司。特朗普又表示，中國國家主席習近平對美方該項提議作出了積極回應。

 

　　英偉達為特朗普這一決定歡呼，稱其將有助於支持美國的高薪就業和製造業。惟民主黨資深參議員沃倫表示，解除英偉達對華銷售H200芯片禁令將損害「美國的經濟和國家安全」。沃倫稱：「在與特朗普私下會面，以及向特朗普宴會廳捐款後，英偉達執行長黃仁勳如願以償了。」她要求黃仁勳就此到國會作證。

 

中芯擬購中芯北方49%股權　摩爾線程A股掛牌股價飆升

 

　　另外，中芯國際近日公布，有關擬發行股份購買中芯北方49%股權，該集團、各中介機構及其他相關方正在積極推進交易的相關工作。截至上周五(5日），交易所涉及的審計、評估及盡職調查等工作尚未完成。集團指，在該等工作完成後，集團將再次召開董事會，審議交易相關議案，並按照規定履行後續有關程序及信息披露義務。

 

芯片股 | 特朗普批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹借勢回調可趁機吸？

（AP圖片）

 

　　值得一提，內地資金掀起AI芯片淘金熱，北京圖形處理器(GPU)製造商、有「中國版英偉達」之稱的摩爾線程(滬:688795)上周五(5日)A股首日掛牌股價飆逾4倍，「國產AI芯片第一股」寒武紀(滬:688256)市值暴漲，另百度(09888)確認正就擬議分拆AI芯片業務昆侖芯上市進行評估，近日股價同樣抽高。

 

10月全球半導體銷售額同比大增33%　AI推動需求激增

 

　　此外，據美國半導體行業協會(SIA)的最新數據，10月全球半導體銷售額同比激增33%，總額達713億美元(約合人民幣5040億元)，其中DRAM(動態隨機存取存儲器)銷售額同比飆升90%。按地區劃分，亞太及其他的銷售額實現了59.6%的顯著年增幅。

 

　　分析認為，這背後的最大助推力是，AI推動需求激增，大量行業產能轉向用於AI加速器的高帶寬內存(HBM)，導致用於標準DRAM和3D NAND的晶圓產出減少。當前全球AI基礎設施建設熱潮正在造成存儲芯片等關鍵投入品短缺，或將推動2026年DRAM均價持續上漲。Counterpoint Research預計，先進和傳統存儲芯片價格將在2026年初可能再漲20%。

 

莫灝楠：中芯華虹利潤率低　純炒國產替代不值得吸納

 

芯片股 | 特朗普批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹借勢回調可趁機吸？

（莫灝楠）

 

　　南華金融集團副總監莫灝楠認為，英偉達能否對華出口H200芯片，其實對中芯及華虹零影響，當中華虹產品屬低技術即成熟製程，中芯產品屬中高階，但其客戶也全為華為、摩爾線程或寒武紀等；國家強制雲服務公司去買國產芯片，是否入口H200芯片沒甚麼分別，中芯及華虹業績也與此無關。

 

　　莫灝楠又指，A股通常以國產替代邏輯去看待這幾間公司，只要此邏輯足夠熾熱，其股價就會上升，其中華虹作為一間重資產、成熟製程的代工公司，可能只有20至30%利潤率，現時過千億市值、幾百倍PE很不合理，其實它只是一間普通代工廠，純因國產替代邏輯炒起。至於中芯，其與華虹的分別在於技術較高，但芯片良率及利潤率都很低。

 

　　芯片股今早普遍向下，中芯半日跌2.37%收報70.1元，華虹跌2.77%報77.25元，晶門半導體(02878)跌2.2%報0.445元，宏光半導體(06908)跌1.89%報0.52元，惟ASMPT(00522)倒升0.84%報78.5元，上海復旦(01385)升0.14%報42.06元。

 

芯片股 | 特朗普批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹借勢回吐可趁機吸？

 

芯片股 | 特朗普批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹借勢回吐可趁機吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評比特幣急跌及大市，立即重溫

 

 

其他芯片股相關新聞：
《異動股》中芯(00981) 跌逾3%失守20天線，現報69.4元
「港交所科技100」每半年調整一次，首批入選股份包括阿里、中芯、美團

 

【你點睇？】宏福苑五級火過後，地產商會正研究地盤全面禁煙，你認為是否可行？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

特朗普

最新美元 / 港元

7.7819

道瓊斯工業平均指數

47,739.32

納斯達克綜合指數

23,545.90

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01709 德林控股
  • 2.060
  • 01370 奧威控股
  • 0.420
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.500
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 121.400
  • 01302 先健科技
  • 1.750
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 109.500
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 49.160
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.950
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.790
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.060
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 68.850
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.260
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.140
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.900
  • 02318 中國平安
  • 60.750
報章貼士
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 7.620
  • 目標︰$9.90
  • 09880 優必選
  • 112.200
  • 目標︰$130.00
  • 06099 招商證券
  • 14.310
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/12/2025 16:59  《盤後部署》美聯儲議息在即恒指續走軟，長飛光纖食正內地AI潮股價有支持

09/12/2025 12:06  滙豐私銀：預計明年底恒指目標為31000點，AI並非處於泡沫區間

09/12/2025 17:26  吉利汽車(00175)：擬訂立最高4.2億美元短期融資協議用於私有化極氪

09/12/2025 16:20  【ＡＩ】阿里巴巴據報已成立千問C端事業群，目標將千問打造成超級APP

09/12/2025 18:35  《新股上市》寶濟藥業-B(02659)暗盤收高逾倍，每手賺3012元

09/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒３１億元，買騰訊沽泡泡瑪特

09/12/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗下調港交所目標，中金升保險股目標看好友邦…

09/12/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７８０７，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>最Hit資訊

第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 英偉達H200芯片獲准輸華，鴻蒙智行首款MPV明年面世新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙豐私銀預計明年底恒指目標為31000點，AI並非處於泡沫區間新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

聯儲局新主席勢必做大動作
人氣文章

台灣熱話．姚超文

賴清德封小紅書，傷人三分損己七分新文章
人氣文章

港是港非．李慕飛

新形勢下新議員的新任務新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

被LVMH相中的養生品牌？WTHN成為「精品養生」代名詞，消費者買單嗎？
人氣文章

港女講男．妮洛

曖昧總是沒有下文？2大初次約會雷點，一不小心馬上出局！  新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
餐具安全｜劣質仿瓷碗釋甲醛恐增患血癌風險，消委會推介24款安全餐具 新文章
人氣文章
運動熱潮丨4招緩解運動後疲勞＋8大營養成分助你強筋骨、護關節
人氣文章
宏福苑火災後，如何照顧長者情緒？從「被看見」到「有掌控」，共同走過復原之路
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 21:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章最Hit資訊09/12/2025
第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從抵制以色列參加歌唱大賽看歐洲民意

09/12/2025 16:22

大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區