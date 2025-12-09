芯片股 | 特朗普批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹借勢回調可趁機吸？

美國總統特朗普批准英偉達(Nvidia)向中國出口人工智能(AI)芯片H200，條件是美國政府獲得25%銷售分成。芯片股近日藉著內地資金掀起AI芯片淘金熱再度炒上，今早(9日)普遍借H200開綠燈而回吐，其中昨日(8日)分別逆市升逾4%及近3%的華虹半導體(01347)及中芯國際(00981)都跌逾2%，可否趁機吸納？

（AP圖片）

特朗普批准英偉達對華出口H200芯片 美國政府抽取25%分成

美國特朗普政府為英偉達AI芯片H200出口到中國開綠燈，條件是美國政府獲得25%的銷售分成，特朗普並稱已經知會中國國家主席習近平，對方對此作出了積極回應。特朗普在社交媒體貼文稱，美國將允許英偉達在滿足一系列條件的前提下，向中國及其他地區的獲准客戶交付H200芯片。他表示，這項政策將支持美國就業、增強美國製造業，並使美國納稅人受益，商務部正在敲定細節，同樣的方案也將適用於超微半導體(AMD)、英特爾(Intel)和其他美國公司。特朗普又表示，中國國家主席習近平對美方該項提議作出了積極回應。

英偉達為特朗普這一決定歡呼，稱其將有助於支持美國的高薪就業和製造業。惟民主黨資深參議員沃倫表示，解除英偉達對華銷售H200芯片禁令將損害「美國的經濟和國家安全」。沃倫稱：「在與特朗普私下會面，以及向特朗普宴會廳捐款後，英偉達執行長黃仁勳如願以償了。」她要求黃仁勳就此到國會作證。

中芯擬購中芯北方49%股權 摩爾線程A股掛牌股價飆升

另外，中芯國際近日公布，有關擬發行股份購買中芯北方49%股權，該集團、各中介機構及其他相關方正在積極推進交易的相關工作。截至上周五(5日），交易所涉及的審計、評估及盡職調查等工作尚未完成。集團指，在該等工作完成後，集團將再次召開董事會，審議交易相關議案，並按照規定履行後續有關程序及信息披露義務。

（AP圖片）

值得一提，內地資金掀起AI芯片淘金熱，北京圖形處理器(GPU)製造商、有「中國版英偉達」之稱的摩爾線程(滬:688795)上周五(5日)A股首日掛牌股價飆逾4倍，「國產AI芯片第一股」寒武紀(滬:688256)市值暴漲，另百度(09888)確認正就擬議分拆AI芯片業務昆侖芯上市進行評估，近日股價同樣抽高。

10月全球半導體銷售額同比大增33% AI推動需求激增

此外，據美國半導體行業協會(SIA)的最新數據，10月全球半導體銷售額同比激增33%，總額達713億美元(約合人民幣5040億元)，其中DRAM(動態隨機存取存儲器)銷售額同比飆升90%。按地區劃分，亞太及其他的銷售額實現了59.6%的顯著年增幅。

分析認為，這背後的最大助推力是，AI推動需求激增，大量行業產能轉向用於AI加速器的高帶寬內存(HBM)，導致用於標準DRAM和3D NAND的晶圓產出減少。當前全球AI基礎設施建設熱潮正在造成存儲芯片等關鍵投入品短缺，或將推動2026年DRAM均價持續上漲。Counterpoint Research預計，先進和傳統存儲芯片價格將在2026年初可能再漲20%。

莫灝楠：中芯華虹利潤率低 純炒國產替代不值得吸納

（莫灝楠）

南華金融集團副總監莫灝楠認為，英偉達能否對華出口H200芯片，其實對中芯及華虹零影響，當中華虹產品屬低技術即成熟製程，中芯產品屬中高階，但其客戶也全為華為、摩爾線程或寒武紀等；國家強制雲服務公司去買國產芯片，是否入口H200芯片沒甚麼分別，中芯及華虹業績也與此無關。

莫灝楠又指，A股通常以國產替代邏輯去看待這幾間公司，只要此邏輯足夠熾熱，其股價就會上升，其中華虹作為一間重資產、成熟製程的代工公司，可能只有20至30%利潤率，現時過千億市值、幾百倍PE很不合理，其實它只是一間普通代工廠，純因國產替代邏輯炒起。至於中芯，其與華虹的分別在於技術較高，但芯片良率及利潤率都很低。

芯片股今早普遍向下，中芯半日跌2.37%收報70.1元，華虹跌2.77%報77.25元，晶門半導體(02878)跌2.2%報0.445元，宏光半導體(06908)跌1.89%報0.52元，惟ASMPT(00522)倒升0.84%報78.5元，上海復旦(01385)升0.14%報42.06元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評比特幣急跌及大市，立即重溫

其他芯片股相關新聞：

《異動股》中芯(00981) 跌逾3%失守20天線，現報69.4元

「港交所科技100」每半年調整一次，首批入選股份包括阿里、中芯、美團

【你點睇？】宏福苑五級火過後，地產商會正研究地盤全面禁煙，你認為是否可行？► 立即投票