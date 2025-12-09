滙豐私銀預計明年底恒指目標為31000點，AI並非處於泡沫區間

滙豐私人銀行發表明年首季投資展望，對恒生指數的回報前景持積極觀點，預計2026年底恒生指數目標為31000點，主要受益於正面的市場流動性和盈利趨勢，中國政策聚焦提振內需，有望支持2026年的企業利潤率提升並推動盈利增長。香港股市和零售支出復甦、住宅房地產市場靠穩、旅遊活動恢復活力、大量新股準備上市，以及股市走高帶來的正面財富效應，均為香港消費復甦提供助力。

滙豐私人銀行及財富管理 亞洲首席投資總監范卓雲（左) 及 北亞首席投資總監何偉華（右)

該行表示，人工智能應用和商業化步伐加速，將於2026年繼續支持強勁的盈利增長，對中國內地、香港、新加坡、南韓和日本股市持正面觀點，與其對美國股票的偏高比重配置相輔相成。該行對環球投資級別債券、優質亞洲和新興市場企業債券、黃金和對沖基金持偏高比重配置，並核心配置於私募股本、私募信貸和基建投資，以提升投資組合的多元化程度。

該行提及，預期標普500指數有望在明年底前升至7500點創新高；並預計美聯儲局本周減息後，明年維持利率不變。隨著經濟周期和創新趨勢持續，市場憂慮科技股估值過高，和美聯儲局政策前景觸發的短期跌市波幅應該相對溫和，並且屬短暫性質，又認為AI並非處於泡沫區間。

明年首季看好亞洲晶片製造商及半導體設備製造商等

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，該行的中國創新贏家主題強調偏好人工智能生態系統的領先企業，包括半導體、人工智能雲端和代理、軟件以至實體人工智能，以及人工智能生物科技。他補充，青睞亞洲晶片製造商、半導體設備製造商、電力設備和智能電網供應商。

該行明年首季有四大優先投資策略，包括放眼人工智能生態圈內外捕捉股市回報機遇；部署另類投資及多元資產策略駕馭市場波動；啟動收益引擎強化投資組合；以及把握亞洲創新與收益帶來多元化投資機遇。

撰文：經濟通採訪組

