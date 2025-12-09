  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

滙豐私銀預計明年底恒指目標為31000點，AI並非處於泡沫區間

09/12/2025

　　滙豐私人銀行發表明年首季投資展望，對恒生指數的回報前景持積極觀點，預計2026年底恒生指數目標為31000點，主要受益於正面的市場流動性和盈利趨勢，中國政策聚焦提振內需，有望支持2026年的企業利潤率提升並推動盈利增長。香港股市和零售支出復甦、住宅房地產市場靠穩、旅遊活動恢復活力、大量新股準備上市，以及股市走高帶來的正面財富效應，均為香港消費復甦提供助力。

 

滙豐私銀預計明年底恒指目標為31000點，AI並非處於泡沫區間

滙豐私人銀行及財富管理 亞洲首席投資總監范卓雲（左) 及 北亞首席投資總監何偉華（右)

 

　　該行表示，人工智能應用和商業化步伐加速，將於2026年繼續支持強勁的盈利增長，對中國內地、香港、新加坡、南韓和日本股市持正面觀點，與其對美國股票的偏高比重配置相輔相成。該行對環球投資級別債券、優質亞洲和新興市場企業債券、黃金和對沖基金持偏高比重配置，並核心配置於私募股本、私募信貸和基建投資，以提升投資組合的多元化程度。

 

　　該行提及，預期標普500指數有望在明年底前升至7500點創新高；並預計美聯儲局本周減息後，明年維持利率不變。隨著經濟周期和創新趨勢持續，市場憂慮科技股估值過高，和美聯儲局政策前景觸發的短期跌市波幅應該相對溫和，並且屬短暫性質，又認為AI並非處於泡沫區間。

 

明年首季看好亞洲晶片製造商及半導體設備製造商等

 

　　滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，該行的中國創新贏家主題強調偏好人工智能生態系統的領先企業，包括半導體、人工智能雲端和代理、軟件以至實體人工智能，以及人工智能生物科技。他補充，青睞亞洲晶片製造商、半導體設備製造商、電力設備和智能電網供應商。

 

　　該行明年首季有四大優先投資策略，包括放眼人工智能生態圈內外捕捉股市回報機遇；部署另類投資及多元資產策略駕馭市場波動；啟動收益引擎強化投資組合；以及把握亞洲創新與收益帶來多元化投資機遇。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01709

德林控股

2.060

異動股

01370

奧威控股

0.420

異動股

01928

金沙中國有限公司

20.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01709 德林控股
  • 2.060
  • 01370 奧威控股
  • 0.420
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.500
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 121.400
  • 01302 先健科技
  • 1.750
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 109.500
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 49.160
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.950
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.790
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.060
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 68.850
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.260
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.140
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.900
  • 02318 中國平安
  • 60.750
報章貼士
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 7.620
  • 目標︰$9.90
  • 09880 優必選
  • 112.200
  • 目標︰$130.00
  • 06099 招商證券
  • 14.310
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/12/2025 16:59  《盤後部署》美聯儲議息在即恒指續走軟，長飛光纖食正內地AI潮股價有支持

09/12/2025 12:06  滙豐私銀：預計明年底恒指目標為31000點，AI並非處於泡沫區間

09/12/2025 17:26  吉利汽車(00175)：擬訂立最高4.2億美元短期融資協議用於私有化極氪

09/12/2025 16:20  【ＡＩ】阿里巴巴據報已成立千問C端事業群，目標將千問打造成超級APP

09/12/2025 18:35  《新股上市》寶濟藥業-B(02659)暗盤收高逾倍，每手賺3012元

09/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒３１億元，買騰訊沽泡泡瑪特

09/12/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗下調港交所目標，中金升保險股目標看好友邦…

09/12/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７８０７，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>最Hit資訊

第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 英偉達H200芯片獲准輸華，鴻蒙智行首款MPV明年面世新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙豐私銀預計明年底恒指目標為31000點，AI並非處於泡沫區間新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

聯儲局新主席勢必做大動作
人氣文章

娛樂

吳文忻乳癌復發年初入院16日，擴散至尾龍骨不良於行：「每日起身擘大眼都痛！」新文章
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜姚浩然：港股悶市區間睇邊？中資金融股 VS 國際金融股邊個更吸引？資源股可留意呢兩隻！
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《狂野時代》: 影像考古與美學再生的實驗 新文章
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《換乘真愛》：愛，在永恆之前選擇一次
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 78歲葉麗儀抗癌心路歷程，自爆曾患抑鬱症，一度想輕生
人氣文章
每天必吃深色綠葉菜？3大臨床證實益處，營養師教你最佳煮法
人氣文章
KO曱甴｜林青霞豪宅遭大量曱甴入侵　連環出動滅蟲隊：嚇到手震【附消滅曱甴方法】新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 21:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章最Hit資訊09/12/2025
第十屆「兒童書展」12.12盛大開鑼 第四屆「香港學校展區」再度進駐 助家長規劃子女升學藍圖
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從抵制以色列參加歌唱大賽看歐洲民意

09/12/2025 16:22

大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區