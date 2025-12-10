  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

盤前攻略 | 美國10月職位空缺超預期美股仍偏軟 中概股下跌恒指料低開

10/12/2025

　　美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，10月份的職位空缺達767萬個，遠超預期的715萬個。另外美國聯儲局下任主席大熱人選白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，聯儲局本周有空間減息多過0.25厘，但無助道指收市站穩。美股周二個別發展，道指低開14點後，轉升最多218點，但收市仍跌179點或0.38%，報47560點；標指回吐0.09%，報6840點；納指升0.13%，報23576點。

 

盤前攻略 | 美國10月職位空缺超預期美股仍偏軟 中概股下跌恒指料低開

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數跌1.37%。阿里巴巴跌1.37%，報155.96美元；京東跌0.74%，報29.70美元；百度跌4.71%，報123.94美元；理想跌3.12%，報17.39美元；小鵬跌3.46%，報19.81美元；蔚來跌1.37%，報5.03美元；嗶哩嗶哩跌2.42%，報25.37美元。

 

夜期略低水，港股ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌41點，報25399，低水35點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股低0.12%，折合97.2港元；長和(00001)ADR較港股低0.81%，折合54.0港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.15%，折合601.6港元；小米(01810)ADR較港股低0.38%，折合41.1港元；港交所(00388)ADR較港股低0.32%，折合399.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.62%，折合110.2港元。


　
夜期黑期略跌料恒指輕微低開，新股寶濟藥業暗盤翻倍

 

　　恒指昨日大跌逾300點，牛證屍橫遍野，超過3500張牛證跌入被收回範圍，不過部分好友重整旗鼓，除了重貨區25100至25199區間略減少數十張外，其他組別全面加倉。儘管部分淡友獲利離場，但亦有較進取的淡友再較貼價區間加倉，因此熊證街貨僅減少2張至總數6746張。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌18點，報25374，低水60點，預料恒指輕微低開。由於恒指連跌兩日，累跌超過600點，再跌空間有限。美聯儲目前仍在進行議息，預料在本港時間明天早上宣布議息結果。在美國宣布議息結果前，加上中概股下跌，料恒指盤走勢反覆偏軟，不過，在上月低位（約25178）附近料有支持。

 

　　今日再有熱門新股首掛，寶濟藥業-B(02659)公布，香港公開發售部分共有約28.3萬人申請，超額認購約3525倍，認購一手獲分配比率為7%，無人穩獲一手。該股最終發售價每股26.38元，輝立暗盤收報56.5元，比定價升1.14倍，一手帳面賺3012元。由於藥業股今年整體走勢不俗，預料該股具炒作空間，今天維持高開高收的機會較大。

 

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01302

先健科技

1.590

異動股

01855

中慶股份

1.340

異動股

01025

嘉藝控股

0.280

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,783.15
    +222.86 (+0.469%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,845.52
    +5.01 (+0.073%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,520.86
    -55.63 (-0.236%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升114.861
變動率︰+4.259%
較港股︰+2.83%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升98.038
變動率︰+2.015%
較港股︰+1.75%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升60.928
變動率︰+0.935%
較港股︰-0.44%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.606
變動率︰+0.872%
較港股︰-0.11%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升46.970
變動率︰+2.087%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升158.470
變動率︰+1.609%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升125.010
變動率︰+0.863%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌114.100
變動率︰-2.595%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升133.400
變動率︰+2.892%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升65.150
變動率︰+2.874%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰跌22.200
變動率︰-3.938%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌85.026
變動率︰-4.540%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/12/2025 11:56 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/12/2025 11:56 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01302 先健科技
  • 1.590
  • 01855 中慶股份
  • 1.340
  • 01025 嘉藝控股
  • 0.280
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.000
  • 02800 盈富基金
  • 25.700
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 111.700
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.150
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 68.100
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.700
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.020
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.160
  • 02899 紫金礦業
  • 32.960
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.780
  • 00027 銀河娛樂
  • 39.440
  • 00268 金蝶國際
  • 13.970
報章貼士
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.980
  • 目標︰$9.70
  • 08391 基石科技控股
  • 0.740
  • 目標︰$0.85
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 64.500
  • 目標︰$73.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/12/2025 17:05  《盤後部署》恒指跌至25200前有支持關注議息結果，摩通短線看好金沙

10/12/2025 14:40  《本港樓市》仲量聯行：香港樓市終見轉勢曙光，明年樓價料升最多5%

10/12/2025 14:37  【新股上市】畢馬威料明年本港IPO集資額達3500億元，續穩守全球三甲

10/12/2025 18:04  滙控據報擬支付約3億美元，以和解法國「Cum-Cum」稅務案件

10/12/2025 18:35  《新股上市》京東工業(07618)暗盤潛水近3%，每手蝕74元

10/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１８億元，買小米沽盈富基金

10/12/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】摩通升中石油目標逾一成，建銀升優必選目標近三成

10/12/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

淡友轉軚 | 仲量聯行曾煥平：明年住宅樓價料升5%，宏福苑悲劇或令建築費急升（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | CPI創21個月高，PPI降幅擴，IMF亞行上調中國增長預測新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀股 | 政治局會議預告明年續實施寬鬆幣策，內銀股價連日調整應如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

政策指示炒甚麼
人氣文章

搵食地圖

麥當勞新品︱巨無霸保溫罐套裝登場︰保溫罐＋保溫保冷袋＋角色手巾＋電子禮券換購攻略新文章
人氣文章

台灣熱話．姚超文

賴清德封小紅書，傷人三分損己七分
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「相知無遠近」：張愛玲、宋淇與宋鄺文美，跨越半生的友誼
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

每月一次的東倫敦Hackney跳蚤市集：齊集品味古著、設計師古董家具，驚喜不斷！ 新文章
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

PUA精神控制：口裡說愛，卻處處貶損你！被操控的人只會愈愛愈卑微？ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜鍾漢良51歲生日上海跑全馬大曬Fit爆身型，網民大讚活像年青小伙子
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？
人氣文章
女性冬天保養湯水｜天氣忽冷忽暖容易感冒，蓮子能養心益腎、生薑和紅棗溫脾養血新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 00:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/12/2025
淡友轉軚 | 仲量聯行曾煥平：明年住宅樓價料升5%，宏福苑悲劇或令建築費急升（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區