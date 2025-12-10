盤前攻略 | 美國10月職位空缺超預期美股仍偏軟 中概股下跌恒指料低開

美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，10月份的職位空缺達767萬個，遠超預期的715萬個。另外美國聯儲局下任主席大熱人選白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，聯儲局本周有空間減息多過0.25厘，但無助道指收市站穩。美股周二個別發展，道指低開14點後，轉升最多218點，但收市仍跌179點或0.38%，報47560點；標指回吐0.09%，報6840點；納指升0.13%，報23576點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數跌1.37%。阿里巴巴跌1.37%，報155.96美元；京東跌0.74%，報29.70美元；百度跌4.71%，報123.94美元；理想跌3.12%，報17.39美元；小鵬跌3.46%，報19.81美元；蔚來跌1.37%，報5.03美元；嗶哩嗶哩跌2.42%，報25.37美元。

夜期略低水，港股ADR普遍低走

恒指夜期跌41點，報25399，低水35點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股低0.12%，折合97.2港元；長和(00001)ADR較港股低0.81%，折合54.0港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.15%，折合601.6港元；小米(01810)ADR較港股低0.38%，折合41.1港元；港交所(00388)ADR較港股低0.32%，折合399.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.62%，折合110.2港元。





夜期黑期略跌料恒指輕微低開，新股寶濟藥業暗盤翻倍

恒指昨日大跌逾300點，牛證屍橫遍野，超過3500張牛證跌入被收回範圍，不過部分好友重整旗鼓，除了重貨區25100至25199區間略減少數十張外，其他組別全面加倉。儘管部分淡友獲利離場，但亦有較進取的淡友再較貼價區間加倉，因此熊證街貨僅減少2張至總數6746張。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌18點，報25374，低水60點，預料恒指輕微低開。由於恒指連跌兩日，累跌超過600點，再跌空間有限。美聯儲目前仍在進行議息，預料在本港時間明天早上宣布議息結果。在美國宣布議息結果前，加上中概股下跌，料恒指盤走勢反覆偏軟，不過，在上月低位（約25178）附近料有支持。

今日再有熱門新股首掛，寶濟藥業-B(02659)公布，香港公開發售部分共有約28.3萬人申請，超額認購約3525倍，認購一手獲分配比率為7%，無人穩獲一手。該股最終發售價每股26.38元，輝立暗盤收報56.5元，比定價升1.14倍，一手帳面賺3012元。由於藥業股今年整體走勢不俗，預料該股具炒作空間，今天維持高開高收的機會較大。

