美國議息 | 聯儲局如期減息0.25厘，意外啟動400億美元購債計劃

美國聯儲局結束一連兩日的議息會議，宣布下調聯邦基金利率目標區間0.25厘，至3.5厘至3.75厘，符合市場預期。這是局方繼9月及10月後，年內連續第三次減息，今年累計減幅達0.75厘。​

為應對近期市場對流動性的擔憂，聯儲局在會後聲明中釋出重要政策訊號，宣布將在未來30天內購買400億美元國債。此舉被市場解讀為在結束縮表後，進一步確保銀行體系準備金充裕的技術性寬鬆措施。​

FOMC：通脹已大致受控

負責制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會(FOMC)在聲明中指出，通脹已大致受控，就業市場持續降溫成為政策焦點。最新的經濟預期摘要顯示，官員預計減息周期尚未完結，點陣圖中位數預測2026年將再減息0.25厘，意味明年的貨幣政策將維持適度寬鬆以支持經濟軟著陸。​

市場分析指出，聯儲局是次決定不僅回應了通脹回落的趨勢，其新推出的購債計劃更直接回應了華爾街對年末資金壓力的憂慮。自12月1日局方正式停止縮減資產負債表以來，市場一直關注當局會否有進一步行動來穩定短期融資市場，是次舉措料將為債市注入強心針。

撰文：經濟通國金組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽