盤前攻略 | 聯儲局驚喜宣布買短債美股造好 港股恒指牛倉望止血

11/12/2025

　　美國聯儲局宣布減息0.25厘，一如市場預期，但驚喜位在於聯儲局即將自明日起開始購買短期國債，每月買入額達到400億美元。聯儲局主席鮑威爾指未來幾個月可能會維持較高的買入水平，以緩解短期貨幣市場壓力。

 

盤前攻略 | 聯儲局驚喜宣布買短債美股造好 港股恒指牛倉望止血

（Shutterstock圖片）

 

　　鮑威爾又提到，關稅帶來的通脹影響已被證明屬暫時性，意味著美聯儲日後有更大減息空間，言論帶動美股造好，隔晚道指升497點或1.05%報48057，納指升77點或0.33%報23654，標普升46點或0.67%報6886。

 

中概個別發展，滙控ADR較港股高逾3%

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴升1.83%報158.82美元，拼多多跌1.59%報115.18美元，京東跌0.30%報29.63美元，百度升1.72%報126.07美元，小鵬跌0.81%報19.65美元，理想跌1.04%報17.20美元，蔚來平收報5.02美元，貝殼升3.65%報17.02美元，新濠博亞跌4.77%報8.39美元。

 

　　ADR較港股個別造好；騰訊(00700)ADR較港股低0.24%，折合601.6港元；美團(03690)ADR較港股高0.35%，折合100.3港元；友邦(01299)ADR較港股高0.75%，折合78.1港元；滙控(00005)ADR較港股高3.18%，折合115.3港元；小米(01810)ADR較港股高0.54%，折合42.0港元。

 

聯儲局買短債「輕手寬鬆」穩定匯市，望有利港股止跌回彈

 

　　昨晚恒指夜期升66點報25602。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數升148點報25635，恒指料跟隨高開過百點。

 

　　聯儲局減息一如預期，但會後聲明以至操作上都偏向寬鬆，而最為意外是聯儲局開展購買短期國債，此舉對比大型量化寬鬆（QE）以購買中長期國債政策會較為「輕手」，於聯儲局而言是一種穩定短期貨幣波動的措施，雖然未必能主動刺激經濟，但在市場一直憂慮日本加息引發波動的當下，聯儲局操作明顯有利緩解市場擔憂，並一定程度降低波動風險。

 

　　對港股而言，聯儲局偏鴿取態將有利支撐大市表現，對近期市況淡靜帶來的陰跌壓力會有所支撐，強化恒指25200支持力度。參考恒指牛熊證街貨分布，議息前夕港股淡友無懼減息利好向下屠牛，殺好友一個措手不及，在連日下跌後恒指上日盤中倒升，相對上日恒指牛證淨增數量偏向收斂，比較多新增牛證街貨望要位於25100以下，24800至25099的300點區域內淨增501張對應期指張數街貨，以目前市場利好偏多來推斷，殺牛風險可望暫時減低。

 

