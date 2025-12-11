新股上市 | 兩新股登港 希迪智駕招股入場費2657元 智匯礦業招股入場費4556元

希迪智駕(03881)招股入場費2657元，工銀瑞信等五基投斥近5.5億元認購

希迪智駕(03881)今日至下周二(16日)招股，計劃全球發售約540.8萬股H股，當中約5%在港公開發售，其餘在國際發售。每股作價263元，最高集資額約14.22億元，每手10股，入場費2656.52元。公司預期於12月19日(星期五)掛牌，中金、中信建投國際及平安證券(香港)為聯席保薦人。

公司是次引入5家基石投資者包括工銀瑞信、工銀瑞信國際、前海開源群巍、湘江智騁、智駕一號，合共認購約5.46億元，其中湘江智騁及智駕一號分別具湖南長沙國資及廣西國資背景，以每股發售價計，將可認購約207.64萬股，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約4.66%(假設超額配股權獲悉數行使)。

希迪智駕估計，是次全球發售所得款項淨額將達13.09億元，當中約55%將在未來五年內用研發；約15%用於提高國內外商業化能力及進一步加強公司與國內及全球客戶的合作；約20%用於旨在進一步整合產業鏈上下游資源的潛在投資及併購機會；其餘作營運資金及一般公司用途。

希迪智駕是中國商用車智能駕駛產品及解決方案的供應商。公司於2017年，由香港科技大學教授、被稱為「大疆教父」的李澤湘和投資者馬濰創立，前身為長沙智能駕駛研究院(簡稱：CiDi)，專注研發自動駕駛礦區貨車、物流車及車聯網（V2X）技術方案。

希迪智駕上半年虧損按年擴大2.71倍至4.55億元人民幣；收入按年增57.87%至4.08億元人民幣。

智匯礦業(02546)招股入場費4556元，招金礦業等基投逾2億元認購

智匯礦業(02546)今日至下周二(16日)招股，計劃全球發售約1.22億股H股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎4.1元至4.51元，集資額最高約達5.5億元，每手1000股，入場費4555.48元。公司預期於12月19日(星期五)掛牌，國金證券(香港)和邁時資本擔任聯席保薦人。

公司是次引入招金礦業(01818)全資擁有的斯派柯、大灣區共同家園投資旗下GIGA Industries與Poly Platinum為基石投資者，合共認購約2.24億元，若以招股中位價每股4.3元計算，則可認購相當於5060.3萬股股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的10.37%。

智匯礦業估計，將從全球發售中獲得所得款項淨額約4.71億元，當中約29.2%將用於全面提升採礦能力；約23.4%將用於增加在西藏採礦權範圍內的探礦投資；約18.7%將用於提升選礦生產能力及優化精礦生產能力，以支持公司可持續增長；約14%將用於投資及收購具有增長潛力的資產；約7.7%將於2030年之前用作營運資金及其他一般企業用途；約7%將於2026年之前用作償還銀行貸款。

智匯礦業是一家礦業公司，專注在中國西藏的鋅、鉛及銅的探礦、採礦、精礦生產及銷售業務。根據上海有色網的資料，以2024年西藏鋅精礦、鉛精礦及銅精礦的平均年產量計，智匯礦業分別排名第五位、第四位及第五位。公司的採礦作業位於西藏那曲市嘉黎縣絨多鄉，分別持有面積約58.5平方公里的探礦權及面積約4.5平方公里的採礦權。

今年首7個月，智匯礦業錄得收入約2.57億元人民幣，同比增長約2.53倍；股東應佔利潤約5173.7萬元人民幣，上年同期則錄得虧損約4000元人民幣。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇