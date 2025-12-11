  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

新股上市 | 兩新股登港 希迪智駕招股入場費2657元 智匯礦業招股入場費4556元

11/12/2025

新股上市 | 兩新股登港 希迪智駕招股入場費2657元 智匯礦業招股入場費4556元

 

 

希迪智駕(03881)招股入場費2657元，工銀瑞信等五基投斥近5.5億元認購

 

　　希迪智駕(03881)今日至下周二(16日)招股，計劃全球發售約540.8萬股H股，當中約5%在港公開發售，其餘在國際發售。每股作價263元，最高集資額約14.22億元，每手10股，入場費2656.52元。公司預期於12月19日(星期五)掛牌，中金、中信建投國際及平安證券(香港)為聯席保薦人。

 

　　公司是次引入5家基石投資者包括工銀瑞信、工銀瑞信國際、前海開源群巍、湘江智騁、智駕一號，合共認購約5.46億元，其中湘江智騁及智駕一號分別具湖南長沙國資及廣西國資背景，以每股發售價計，將可認購約207.64萬股，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約4.66%(假設超額配股權獲悉數行使)。

 

　　希迪智駕估計，是次全球發售所得款項淨額將達13.09億元，當中約55%將在未來五年內用研發；約15%用於提高國內外商業化能力及進一步加強公司與國內及全球客戶的合作；約20%用於旨在進一步整合產業鏈上下游資源的潛在投資及併購機會；其餘作營運資金及一般公司用途。

 

　　希迪智駕是中國商用車智能駕駛產品及解決方案的供應商。公司於2017年，由香港科技大學教授、被稱為「大疆教父」的李澤湘和投資者馬濰創立，前身為長沙智能駕駛研究院(簡稱：CiDi)，專注研發自動駕駛礦區貨車、物流車及車聯網（V2X）技術方案。

 

　　希迪智駕上半年虧損按年擴大2.71倍至4.55億元人民幣；收入按年增57.87%至4.08億元人民幣。

 

智匯礦業(02546)招股入場費4556元，招金礦業等基投逾2億元認購

 

　　智匯礦業(02546)今日至下周二(16日)招股，計劃全球發售約1.22億股H股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎4.1元至4.51元，集資額最高約達5.5億元，每手1000股，入場費4555.48元。公司預期於12月19日(星期五)掛牌，國金證券(香港)和邁時資本擔任聯席保薦人。

 

　　公司是次引入招金礦業(01818)全資擁有的斯派柯、大灣區共同家園投資旗下GIGA Industries與Poly Platinum為基石投資者，合共認購約2.24億元，若以招股中位價每股4.3元計算，則可認購相當於5060.3萬股股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的10.37%。

 

　　智匯礦業估計，將從全球發售中獲得所得款項淨額約4.71億元，當中約29.2%將用於全面提升採礦能力；約23.4%將用於增加在西藏採礦權範圍內的探礦投資；約18.7%將用於提升選礦生產能力及優化精礦生產能力，以支持公司可持續增長；約14%將用於投資及收購具有增長潛力的資產；約7.7%將於2030年之前用作營運資金及其他一般企業用途；約7%將於2026年之前用作償還銀行貸款。

 

　　智匯礦業是一家礦業公司，專注在中國西藏的鋅、鉛及銅的探礦、採礦、精礦生產及銷售業務。根據上海有色網的資料，以2024年西藏鋅精礦、鉛精礦及銅精礦的平均年產量計，智匯礦業分別排名第五位、第四位及第五位。公司的採礦作業位於西藏那曲市嘉黎縣絨多鄉，分別持有面積約58.5平方公里的探礦權及面積約4.5平方公里的採礦權。

 

　　今年首7個月，智匯礦業錄得收入約2.57億元人民幣，同比增長約2.53倍；股東應佔利潤約5173.7萬元人民幣，上年同期則錄得虧損約4000元人民幣。

撰文：經濟通市場組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08311

圓美光電

0.077

異動股

01810

小米集團－Ｗ

42.340

異動股

01860

匯量科技

15.770

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08311 圓美光電
  • 0.077
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.340
  • 01860 匯量科技
  • 15.790
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 123.600
  • 03800 協鑫科技
  • 1.050
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 113.900
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 48.980
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 66.250
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.600
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 20.900
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 602.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.000
  • 00005 滙豐控股
  • 113.900
  • 00358 江西銅業股份
  • 33.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.340
報章貼士
  • 01093 石藥集團
  • 7.670
  • 目標︰$9.00
  • 00014 希慎興業
  • 18.440
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 44.300
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/12/2025 12:51  【美國議息】本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息明年初徘徊2至3厘區間

11/12/2025 12:07  寬鬆訊號未振港股，恒指盤中逐步回落，半日僅收升22點報25563

11/12/2025 12:20  《新股上市》石藥(01093)旗下石藥創新已向聯交所遞H股上市申請

11/12/2025 11:19  長和(00001)港口出售計劃據報因談判複雜而放緩

11/12/2025 10:25  【關稅戰】墨西哥通過對亞洲國家產品加徵關稅，對中國汽車最多徵50%

11/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１８億元，買小米沽盈富基金

11/12/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】滙證上調地產股目標升希慎逾兩成，法巴微升滙豐目標

11/12/2025 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７９８，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

傳或向美國支付逾十億美元解決行賄指控，中興通訊股價插近一成可否撈底？新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震撼彈新文章
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 墨西哥通過對亞洲國家產品加徵關稅，對中國汽車最多徵50%新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

惠康Market Place網購店取88折；雙12優惠$12/$122三件＋送$50優惠券
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜分析近期中港股市表現、內地最新通脹數據 美聯儲大機會減息 會議有咩要留意？ 新文章
人氣文章

快樂退休．曾智華

退休旅行者的大樂趣
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀新酒店高空中菜小館！米芝蓮星級女主廚掌舵：熟成燒乳鴿配香茅蘸水、雞肝醬配蔥油包，以雲南食材創作家常風味！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

斷食新潮流！隔日斷食能否兼顧減脂與增肌？ 新文章
人氣文章

Travel & Dining Feature

聖誕下午茶2025：酒店聯乘珠寶美學主題、英國百年老牌以茶入酒，來一場溫馨下午節慶時光！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
每天必吃深色綠葉菜？3大臨床證實益處，營養師教你最佳煮法
人氣文章
女性冬天保養湯水｜天氣忽冷忽暖容易感冒，蓮子能養心益腎、生薑和紅棗溫脾養血新文章
人氣文章
鬱證臟躁 │ 七情內傷易生病，中醫推介3款食療助改善心煩／心慌／焦慮／失眠
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 14:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 14:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 14:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/12/2025 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/12/2025
傳或向美國支付逾十億美元解決行賄指控，中興通訊股價插近一成可否撈底？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國議息 | 溫灼培：聯儲局明年僅減一次息？

11/12/2025 11:27

貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區