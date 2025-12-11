異動股 | 中興通訊急挫8%，或因過往海外行賄面臨美國10億美元罰款

中興通訊(00763)H股現價跌7.9%，報29.14元，以現價計，該股暫連跌5日，累計跌幅10.9%。該股成交約1655萬股，涉資4.89億元。

《路透》引述消息人士報道，指中興正與美國司法部就多年來的海外行賄指控磋商和解方案，有可能要向美國支付最少10億美元，甚至20億美元罰款。

消息人士向《路透》指，美國司法部今年加快推進對中興涉嫌違反《海外反腐敗法》(FCPA)的刑事調查，指中興涉嫌在南美及其他地區，為取得電信標案而向外國官員提供賄賂或其他利益，尤其委內瑞拉為美國焦點調查市場。

消息人士指無論中興與美方達成任何最終和解方案，都必先獲得中國政府批准方可落實，預料將以刑事共謀行賄等罪名構成和解框架。《路透》指中興通訊未就上述消息回應。

報道引述法律界人士指，FCPA案件往往在涉嫌不當行為發生多年後才曝光並進入司法程序，是次對中興的指控最新行為可追溯至2018年，若最終以高額罰款和解，將再度凸顯美國對中國的長期監察。

現時，恒生指數報25773，升232點或升0.9%，主板成交逾232億元。國企指數報9022，升68點或升0.8%。恒生科技指數報5607，升26點或升0.5%。

