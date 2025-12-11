  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

異動股 | 中興通訊急挫8%，或因過往海外行賄面臨美國10億美元罰款

11/12/2025

　　中興通訊(00763)H股現價跌7.9%，報29.14元，以現價計，該股暫連跌5日，累計跌幅10.9%。該股成交約1655萬股，涉資4.89億元。

 

異動股 | 中興通訊急挫8%，或因過往海外行賄面臨美國10億美元罰款

 

　　《路透》引述消息人士報道，指中興正與美國司法部就多年來的海外行賄指控磋商和解方案，有可能要向美國支付最少10億美元，甚至20億美元罰款。

 

　　消息人士向《路透》指，美國司法部今年加快推進對中興涉嫌違反《海外反腐敗法》(FCPA)的刑事調查，指中興涉嫌在南美及其他地區，為取得電信標案而向外國官員提供賄賂或其他利益，尤其委內瑞拉為美國焦點調查市場。

 

　　消息人士指無論中興與美方達成任何最終和解方案，都必先獲得中國政府批准方可落實，預料將以刑事共謀行賄等罪名構成和解框架。《路透》指中興通訊未就上述消息回應。

 

　　報道引述法律界人士指，FCPA案件往往在涉嫌不當行為發生多年後才曝光並進入司法程序，是次對中興的指控最新行為可追溯至2018年，若最終以高額罰款和解，將再度凸顯美國對中國的長期監察。

 

　　現時，恒生指數報25773，升232點或升0.9%，主板成交逾232億元。國企指數報9022，升68點或升0.8%。恒生科技指數報5607，升26點或升0.5%。

 

【你點睇？】美國頒國家安全戰略，擬重新平衡美中經濟關係，強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08311

圓美光電

0.077

異動股

01810

小米集團－Ｗ

42.340

異動股

01860

匯量科技

15.770

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08311 圓美光電
  • 0.077
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.340
  • 01860 匯量科技
  • 15.790
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 123.600
  • 03800 協鑫科技
  • 1.050
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 113.900
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 48.980
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 66.250
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.600
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 20.900
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 602.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.000
  • 00005 滙豐控股
  • 113.900
  • 00358 江西銅業股份
  • 33.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.340
報章貼士
  • 01093 石藥集團
  • 7.670
  • 目標︰$9.00
  • 00014 希慎興業
  • 18.440
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 44.300
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/12/2025 12:51  【美國議息】本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息明年初徘徊2至3厘區間

11/12/2025 12:07  寬鬆訊號未振港股，恒指盤中逐步回落，半日僅收升22點報25563

11/12/2025 12:20  《新股上市》石藥(01093)旗下石藥創新已向聯交所遞H股上市申請

11/12/2025 11:19  長和(00001)港口出售計劃據報因談判複雜而放緩

11/12/2025 10:25  【關稅戰】墨西哥通過對亞洲國家產品加徵關稅，對中國汽車最多徵50%

11/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１８億元，買小米沽盈富基金

11/12/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】滙證上調地產股目標升希慎逾兩成，法巴微升滙豐目標

11/12/2025 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７９８，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

傳或向美國支付逾十億美元解決行賄指控，中興通訊股價插近一成可否撈底？新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震撼彈新文章
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 墨西哥通過對亞洲國家產品加徵關稅，對中國汽車最多徵50%新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

台北捷運明年開放手機支付，QR Code、Apple Pay、信用卡入閘 免悠遊卡新文章
人氣文章

搵食地圖

TruffleBAKERY首度推出爆餡冬甩系列！慶祝香港店一周年：IG打卡免費送鹽忌廉黑松露冬甩／招牌白松露鹽包新文章
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

網絡攻擊︱守網者三大應對策略：離開、說不及求助 建立安全共融環境新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

斷食新潮流！隔日斷食能否兼顧減脂與增肌？ 新文章
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

情感的餘韻：分手後的友誼是真實還是幻影？
人氣文章

Art & Living Feature

展覽「不斷不捨不離」｜歐陽應齊 x 陳朗晴對談：物件是記憶、關係、生命的延續   新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
40歲後肌肉量每10年流失8%以上！想老年健步如飛？「Build肌」黃金組合：蛋白質＋肌酸
人氣文章
拆解惡夢之謎｜四招驅走夢魘，重新入睡技巧與睡眠小貼士
人氣文章
名人保養｜鍾漢良51歲生日上海跑全馬大曬Fit爆身型，網民大讚活像年青小伙子
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 14:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 14:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 14:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/12/2025 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/12/2025
傳或向美國支付逾十億美元解決行賄指控，中興通訊股價插近一成可否撈底？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國議息 | 溫灼培：聯儲局明年僅減一次息？

11/12/2025 11:27

貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區