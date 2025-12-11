科網股｜阿里巴巴最新部署！
11/12/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://youtu.be/hc7ZlGD9HJ0
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
11/12/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://youtu.be/hc7ZlGD9HJ0
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多財經熱話
2025-12-11
2025-12-11
2025-12-11
2025-12-11
2025-12-11
2025-12-11
2025-12-11
2025-12-11
延伸閱讀
11/12/2025 12:51 【美國議息】本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息明年初徘徊2至3厘區間
11/12/2025 12:07 寬鬆訊號未振港股，恒指盤中逐步回落，半日僅收升22點報25563
11/12/2025 12:20 《新股上市》石藥(01093)旗下石藥創新已向聯交所遞H股上市申請
11/12/2025 11:19 長和(00001)港口出售計劃據報因談判複雜而放緩
11/12/2025 10:25 【關稅戰】墨西哥通過對亞洲國家產品加徵關稅，對中國汽車最多徵50%
11/12/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１８億元，買小米沽盈富基金
11/12/2025 08:52 【大行炒Ｄ乜】滙證上調地產股目標升希慎逾兩成，法巴微升滙豐目標
11/12/2025 11:35 《財資快訊》美電升報７﹒７７９８，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 14:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 14:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 14:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/12/2025 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N