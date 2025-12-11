傳或向美國支付逾十億美元解決行賄指控，中興通訊股價插近一成可否撈底？

據報中興通訊(00763)(深:000063)可能向美國政府支付逾10億美元罰款，以了結多年涉嫌海外行賄的指控。中興股價今早(11日)急跌近一成至28元水平。值得一提，中興日前推出搭載字節跳動旗下豆包AI助手手機，開售首日即售罄，股價於上周一(1日)爆升近14%，惜其後連日回吐，現時不止打回原形，且跌得更深，另中興早前公布第三季盈利按年跌近88%，若想趁低吸納看來要小心。

路透：中興涉海外行賄 或向美國支付最少10億美元罰款

《路透》引述消息人士報道，指中興正與美國司法部就多年來的海外行賄指控磋商和解方案，有可能要向美國支付最少10億美元，甚至20億美元罰款。消息人士向《路透》指，美國司法部今年加快推進對中興涉嫌違反《海外反腐敗法》(FCPA)的刑事調查，指中興涉嫌在南美及其他地區，為取得電訊標案而向外國官員提供賄賂或其他利益，尤其委內瑞拉為美國焦點調查市場。

消息人士指無論中興與美方達成任何最終和解方案，都必先獲得中國政府批准方可落實，預料將以刑事共謀行賄等罪名構成和解框架。報道又引述法律界人士指，FCPA案件往往在涉嫌不當行為發生多年後才曝光並進入司法程序，是次對中興的指控最新行為可追溯至2018年，若最終以高額罰款和解，將再度凸顯美國對中國的長期監察。

中興：正與美司法部溝通 通過法律等堅決維護自身權益

中興公布，董事會已知悉近期新聞媒體針對公司涉及美國《反海外腐敗法》合規性調查的報道。公司指，正與美國司法部就有關事項進行溝通，並將通過法律等手段堅決維護自身權益。

該公司指，始終堅持全面強化合規體系建設，致力於建設行業領先的合規體系，反對一切形式的腐敗行為，對任何可能相關的個人持零容忍態度。公司強調，目前生產經營一切正常。

搭載豆包AI助手中興手機一日售罄 惟榮耀高管不看好

另值得一提，字節跳動旗下豆包團隊近日發布豆包手機助手預覽版，並首發搭載於與中興通訊合作的工程樣機nubia M153。被稱為「豆包AI手機」的nubia M153據報首批僅有3萬部，售價3499元人民幣，開售首日即售罄，還在二手市場掀起一陣炒風。據報字節與中興正研發第二代產品，如無意外，預計於2026年底出貨。

不過，對於「字節做手機」，榮耀首席影像工程師羅巍在微博發文點評稱，他個人並不看好，「因為字節跳動沒有硬件研發能力，或者硬件能力並不比中興領先」，若字節堅持，他預計「三世而亡」，「否則一代死」。他舉例稱，「軟件公司做手機還是比較困難的，Google強不，收了HTC，但是也是邊緣業務」。而豆包日前明確表示沒有自研手機計劃，正與多家手機廠商洽談，以「生態合作」形式將豆包手機助手整合進不同品牌機型中，相關進展將在後續公布。

360創始人、董事長周鴻禕則發視頻表示，這款處於技術預覽階段的手機助手會直接沖垮互聯網大廠的護城河，他們原本靠用戶必須打開APP才能享受服務，例如淘寶、美團靠用戶停留和廣告賺錢，現在AI幫用戶直接完成任務。他估計，接下來可能會看到一場技術攻防戰，各大APP可能會調整頁面結構，讓AI讀取信息更困難；電商APP也許會限制第三方調用服務。而據了解，豆包手機助手的操作手機功能目前不支持操作微信，多名「豆包AI手機」用戶近日在社交平台反映，使用豆包手機助手操作微信時被強制登出且無法再登入。

野村：中興為字節跳動邊緣AI主要受惠者 維持中性評級

野村早前發表報告稱，據指字節跳動與中興通訊合作，於其智能手機品牌努比亞推出搭載豆包大模型的AI助理。該AI助手可透過語音或側邊按鍵啟動，作為AI代理執行跨應用程式多步驟的複雜任務，如訂票。該行認為今次合作不僅是行動AI應用，更是已無縫整合至邊緣裝置的複雜AI代理系統。



該行認為中興通訊作為早期合作夥伴，應是字節跳動邊緣AI計劃的主要受惠者，此合作關係可能有助提升該公司智慧型手機銷量。不過，該行提醒，中興通訊核心電訊設備業務在中國市場持續面臨資本支出下行周期，而快速增長的AI伺服器業務短期內可能持續稀釋公司整體毛利率，維持「中性」評級及39元目標價。

溫鋼城：若罰款10億美元打擊很大 若跌穿28元恐下試23元

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，中興通訊上季業績確較差，每股盈利大跌逾八成，績後股價已跌了一輪，雖曾借手機的消息推升過上去，但現又再回落。不過，若要支付10億美元罰款予美國，是真的蝕錢，而今早半日成交已相等於過去幾日全日成交，沽壓算大，穩陣起見不宜那麼快便出手撈底，恐會跌穿11月24日28元低位，而按技術分析，以之前高位36.2元計算，若跌穿28元，恐要下試23元。



溫鋼城又認為，即使解決了涉嫌行賄問題，中興是否可於美國銷售亦難料，相信美國政府不會讓中國通訊設備隨便入到美國，中興最後會否被罰款、如何罰，以及會否放棄美國市場，稍後可再觀察，但股價表現一定差，若市場氣氛麻麻，加上6G發展剛開始，遠未能入帳，股價穿底機會很大，之前它也是由22、23元升上來，再試23元不出奇，始終要罰的是10億美元，不是人民幣，需要很長時間才可賺回來，且現時公司市值才239億港元，罰10億美元「很攞命」。

中興通訊半日跌9.36%收報28.68元，連跌5日，累計跌幅12.35%，成交15.78億元。其他電訊設備股表現各異，京信通信(02342)跌2.65%報2.57元，中國鐵塔(00788)跌1.39%報12.04元，長飛光纖光纜(06869)升2.66%報43.2元，中國通信服務(00552)跌1.5%報4.59元。

