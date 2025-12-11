  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

傳或向美國支付逾十億美元解決行賄指控，中興通訊股價插近一成可否撈底？

11/12/2025

　　據報中興通訊(00763)(深:000063)可能向美國政府支付逾10億美元罰款，以了結多年涉嫌海外行賄的指控。中興股價今早(11日)急跌近一成至28元水平。值得一提，中興日前推出搭載字節跳動旗下豆包AI助手手機，開售首日即售罄，股價於上周一(1日)爆升近14%，惜其後連日回吐，現時不止打回原形，且跌得更深，另中興早前公布第三季盈利按年跌近88%，若想趁低吸納看來要小心。

 

傳或向美國付逾十億美元解決行賄指控，中興通訊股價插近一成可否撈底？

（資料圖片）

 

路透：中興涉海外行賄　或向美國支付最少10億美元罰款

 

　　《路透》引述消息人士報道，指中興正與美國司法部就多年來的海外行賄指控磋商和解方案，有可能要向美國支付最少10億美元，甚至20億美元罰款。消息人士向《路透》指，美國司法部今年加快推進對中興涉嫌違反《海外反腐敗法》(FCPA)的刑事調查，指中興涉嫌在南美及其他地區，為取得電訊標案而向外國官員提供賄賂或其他利益，尤其委內瑞拉為美國焦點調查市場。

 

　　消息人士指無論中興與美方達成任何最終和解方案，都必先獲得中國政府批准方可落實，預料將以刑事共謀行賄等罪名構成和解框架。報道又引述法律界人士指，FCPA案件往往在涉嫌不當行為發生多年後才曝光並進入司法程序，是次對中興的指控最新行為可追溯至2018年，若最終以高額罰款和解，將再度凸顯美國對中國的長期監察。

 

中興：正與美司法部溝通　通過法律等堅決維護自身權益

 

　　中興公布，董事會已知悉近期新聞媒體針對公司涉及美國《反海外腐敗法》合規性調查的報道。公司指，正與美國司法部就有關事項進行溝通，並將通過法律等手段堅決維護自身權益。

 

　　該公司指，始終堅持全面強化合規體系建設，致力於建設行業領先的合規體系，反對一切形式的腐敗行為，對任何可能相關的個人持零容忍態度。公司強調，目前生產經營一切正常。

 

搭載豆包AI助手中興手機一日售罄　惟榮耀高管不看好

 

　　另值得一提，字節跳動旗下豆包團隊近日發布豆包手機助手預覽版，並首發搭載於與中興通訊合作的工程樣機nubia M153。被稱為「豆包AI手機」的nubia M153據報首批僅有3萬部，售價3499元人民幣，開售首日即售罄，還在二手市場掀起一陣炒風。據報字節與中興正研發第二代產品，如無意外，預計於2026年底出貨。

 

　　不過，對於「字節做手機」，榮耀首席影像工程師羅巍在微博發文點評稱，他個人並不看好，「因為字節跳動沒有硬件研發能力，或者硬件能力並不比中興領先」，若字節堅持，他預計「三世而亡」，「否則一代死」。他舉例稱，「軟件公司做手機還是比較困難的，Google強不，收了HTC，但是也是邊緣業務」。而豆包日前明確表示沒有自研手機計劃，正與多家手機廠商洽談，以「生態合作」形式將豆包手機助手整合進不同品牌機型中，相關進展將在後續公布。

 

　　360創始人、董事長周鴻禕則發視頻表示，這款處於技術預覽階段的手機助手會直接沖垮互聯網大廠的護城河，他們原本靠用戶必須打開APP才能享受服務，例如淘寶、美團靠用戶停留和廣告賺錢，現在AI幫用戶直接完成任務。他估計，接下來可能會看到一場技術攻防戰，各大APP可能會調整頁面結構，讓AI讀取信息更困難；電商APP也許會限制第三方調用服務。而據了解，豆包手機助手的操作手機功能目前不支持操作微信，多名「豆包AI手機」用戶近日在社交平台反映，使用豆包手機助手操作微信時被強制登出且無法再登入。

 

傳或向美國支付逾十億美元解決行賄指控，中興通訊股價插近一成可否撈底？

（截自中興通訊網頁新聞中心）

 

野村：中興為字節跳動邊緣AI主要受惠者　維持中性評級

 

　　野村早前發表報告稱，據指字節跳動與中興通訊合作，於其智能手機品牌努比亞推出搭載豆包大模型的AI助理。該AI助手可透過語音或側邊按鍵啟動，作為AI代理執行跨應用程式多步驟的複雜任務，如訂票。該行認為今次合作不僅是行動AI應用，更是已無縫整合至邊緣裝置的複雜AI代理系統。


　　該行認為中興通訊作為早期合作夥伴，應是字節跳動邊緣AI計劃的主要受惠者，此合作關係可能有助提升該公司智慧型手機銷量。不過，該行提醒，中興通訊核心電訊設備業務在中國市場持續面臨資本支出下行周期，而快速增長的AI伺服器業務短期內可能持續稀釋公司整體毛利率，維持「中性」評級及39元目標價。

 

溫鋼城：若罰款10億美元打擊很大　若跌穿28元恐下試23元

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，中興通訊上季業績確較差，每股盈利大跌逾八成，績後股價已跌了一輪，雖曾借手機的消息推升過上去，但現又再回落。不過，若要支付10億美元罰款予美國，是真的蝕錢，而今早半日成交已相等於過去幾日全日成交，沽壓算大，穩陣起見不宜那麼快便出手撈底，恐會跌穿11月24日28元低位，而按技術分析，以之前高位36.2元計算，若跌穿28元，恐要下試23元。


　　溫鋼城又認為，即使解決了涉嫌行賄問題，中興是否可於美國銷售亦難料，相信美國政府不會讓中國通訊設備隨便入到美國，中興最後會否被罰款、如何罰，以及會否放棄美國市場，稍後可再觀察，但股價表現一定差，若市場氣氛麻麻，加上6G發展剛開始，遠未能入帳，股價穿底機會很大，之前它也是由22、23元升上來，再試23元不出奇，始終要罰的是10億美元，不是人民幣，需要很長時間才可賺回來，且現時公司市值才239億港元，罰10億美元「很攞命」。

 

　　中興通訊半日跌9.36%收報28.68元，連跌5日，累計跌幅12.35%，成交15.78億元。其他電訊設備股表現各異，京信通信(02342)跌2.65%報2.57元，中國鐵塔(00788)跌1.39%報12.04元，長飛光纖光纜(06869)升2.66%報43.2元，中國通信服務(00552)跌1.5%報4.59元。

  

傳或向美國支付逾十億美元解決行賄指控，中興通訊股價插近一成可否撈底？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

【你點睇？】美國頒國家安全戰略，擬重新平衡美中經濟關係，強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01790

達力環保

0.450

異動股

08311

圓美光電

0.077

異動股

01810

小米集團－Ｗ

42.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08311 圓美光電
  • 0.077
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.340
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 123.600
  • 00763 中興通訊
  • 28.040
  • 01093 石藥集團
  • 7.680
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 113.900
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 49.000
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 66.250
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.610
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 20.900
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 601.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.100
  • 00005 滙豐控股
  • 113.900
  • 00358 江西銅業股份
  • 33.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 42.340
報章貼士
  • 01093 石藥集團
  • 7.680
  • 目標︰$9.00
  • 00014 希慎興業
  • 18.450
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 44.140
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/12/2025 12:51  【美國議息】本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息明年初徘徊2至3厘區間

11/12/2025 12:07  寬鬆訊號未振港股，恒指盤中逐步回落，半日僅收升22點報25563

11/12/2025 12:20  《新股上市》石藥(01093)旗下石藥創新已向聯交所遞H股上市申請

11/12/2025 11:19  長和(00001)港口出售計劃據報因談判複雜而放緩

11/12/2025 10:25  【關稅戰】墨西哥通過對亞洲國家產品加徵關稅，對中國汽車最多徵50%

11/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１８億元，買小米沽盈富基金

11/12/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】滙證上調地產股目標升希慎逾兩成，法巴微升滙豐目標

11/12/2025 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７９８，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

傳或向美國支付逾十億美元解決行賄指控，中興通訊股價插近一成可否撈底？新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震撼彈新文章
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 墨西哥通過對亞洲國家產品加徵關稅，對中國汽車最多徵50%新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

台北捷運明年開放手機支付，QR Code、Apple Pay、信用卡入閘 免悠遊卡新文章
人氣文章

英倫出走日記．Cally

宏福苑大火灰燼中的記憶：當海外港人成為集體哀悼的一部分新文章
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

網絡攻擊︱守網者三大應對策略：離開、說不及求助 建立安全共融環境新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Secret Santa聖誕禮物提案：從護手霜到小腿按摩器，300-500元的交換禮物清單！ 新文章
人氣文章

Art & Living Feature

話題音樂劇《一束光——高錕的記憶》短評：未能發揮東九龍文化中心的硬件優勢
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

女性性功能障礙：陰道痙攣！與心理因素、家庭成長背景有關？盆腔運動可改善情況？生殖醫學科專科醫生：由感官練習開始建立親密感！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會測試報告｜米製麵食9款含砒霜，12款安全米粉獲5星推薦
人氣文章
名人健康｜曾創作金曲《執迷不悔》，57歲音樂人袁惟仁驚傳深夜入院，7年前跌倒後需長期臥床
人氣文章
KO曱甴｜林青霞豪宅遭大量曱甴入侵　連環出動滅蟲隊：嚇到手震【附消滅曱甴方法】
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 14:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 14:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 14:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/12/2025 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/12/2025
傳或向美國支付逾十億美元解決行賄指控，中興通訊股價插近一成可否撈底？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國議息 | 溫灼培：聯儲局明年僅減一次息？

11/12/2025 11:27

貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區