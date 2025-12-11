美國議息 | 新主席上台為儲局大肆減息鋪路 專家料購債持續至明年第三季

美聯儲宣布減息0.25厘，一如市場預期，但驚喜位在於聯儲局即將自明日起開始購買短期國債，短期內每月買入額達到400億美元，隔晚美股興奮，帶動港股高開，惟港股高位缺乏承接，半日收窄升幅至僅22點。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，臨近年末，投資者傾向於逢高沽貨，因此今日港股出現高開低走的現象，短線料恒指於25550點至25750點區間上落，百天線（約25800點）有較大阻力。

若特朗普鴿派人選上台，料明年至少減息四次

美聯儲今年最後一次議息，如期減息0.25厘，降至3.5厘至3.75厘之間，惟點陣圖顯示，委員預期明年全年只會再減息一次，總共減息0.25厘，與此前市場預期明年減息兩次稍有出入。聶振邦表示，是次減息路徑暫時參考價值不大，主因明年5月將會進行新舊主席的交替，屆時減息風格可能會有明顯差異。

美聯儲主席繼任熱門人選哈塞特曾表示美聯儲還有很大減息空間，目前據報美國總統特朗普及美國財長貝森特正啟動美聯儲下任主席人選的最後一輪面試。聶振邦笑稱，市傳特朗普對美聯儲主席人選的關鍵考核點就在於減息頻率，他認為，若此情況屬實，預期明年5月前可能僅減息一次，等到新主席上任後將會加快減息步伐，料至少減息三次，最樂觀的情況減息五次。聶振邦解釋道，現任美聯儲主席鮑威爾在會後聲明提到，預期美國通脹明年第一季才會見頂，這使得第一季減息誘因顯著減少，所以1月維持不變的可能性較大。

預期購債持續至明年第三季，並加大購債規模

美聯儲自明日起開始購買短期國債，短期內每月買入額達到400億美元。聯儲局主席鮑威爾指未來幾個月可能會維持較高的買入水平，以管理準備金水平並確保貨幣市場的流動性。雖然這涉及購買資產（擴表），但美聯儲官員將其定性為準備金管理操作（RMP)，而非全面的、旨在刺激經濟的量化寬鬆（QE）。

聶振邦表示，400億美元的規模並不算大，以往的QE每月購債規模達600億美元，金融海嘯第一輪QE每月曾達1000億美元，此次僅屬於小規模買債，並不可視為變相QE。QE主要發生在重大金融衝擊時，後續演變為QE的可能性很小。

他進一步指出，考慮到美聯儲剛剛恢復買債，所以規模相對較小，但在美國債務壓力的持續增加下，不排除未來每個月的購債規模會逐步擴大。他認為，若按照鮑威爾預測，通脹於第一季見頂，則買債規模可能從明年第二季度加大，但料不會多於600億美元。若是次購買短債對利率影響可控，美聯儲可能會轉向購買長債，其中購買五年期或以下的可能性較高，而購買十年期或以上的國債對整體債息影響相對較大，則購買的可能性較小。至於買債時間，聶振邦認為買債至少持續到第三季度，而是否延續至第四季度則取決於經濟表現。

對於是次買債對於港匯的影響，聶振邦認為對港匯不會產生太大影響，因為該操作對美股本身影響有限，市場更為關注減息相關消息。此外，從2022年初至今，美聯儲買債規模與債息暫呈正向關係，買債越多，但從市場心理角度來看，反而可能被市場解讀為美國經濟表現不佳，對債價未必具正面影響。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽