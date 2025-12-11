  • 會員
美國議息 | 本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息明年初徘徊2至3厘區間

11/12/2025

　　美聯儲局一如市場預期減息0.25厘，不過本港銀行未有跟隨。三大發鈔行維持最優惠利率（P）不變，滙豐銀行率先宣布維持最優惠利率於5厘不變，中銀香港(02388)及渣打香港，亦分別維持最優惠利率於5厘及5.25厘不變。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，現時最優惠利率已回復至加息周期前的水平，理論上本港銀行沒有減息的空間，料明年初拆息徘徊2至3厘區間。

 

美國議息 | 本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息明年初徘徊2至3厘區間

 

去年至今港銀累計減息5次，共0.875厘

 

　　總結2024年至2025年本港減息周期，本港銀行累計減息5次，合共0.875厘，P按息率及H按封頂息率亦由減息周期前的4.125厘，下調0.875厘至現時3.25厘。假設貸款額500萬元、年期為30年，減息周期前，實際按息為4.125厘，每月供款為24232元，入息要求為48465元；經過銀行5次減息後，現時實際按息已下調至3.25厘，每月供款減少2472元（10.2%）至21760元，入息要求則減少4945元（10.2%）至43520元。

 

實際按息短期內料維持3.25厘

 

　　拆息方面，今日一個月HIBOR報3.13厘，連續6個工作日維持3厘水平。張顥曦表示，受年結因素影響，年尾HIBOR仍會反覆徘徊於3厘以上水平。另外，本港銀行體系總結餘維持約539億港元，美國今次減息幅度亦較保守，HIBOR回落空間相對有限，料HIBOR明年初大致徘徊於2厘至3厘區間，以一般新造H按計劃H+1.3%計算，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。

 

樓市「量價齊升」，料明年樓按市場平穩向上

 

　　張顥曦續指，現時息口回落至合理水平，對比減息周期前，業主利息開支有所減少，供款壓力得以紓緩，同時亦可增加市民入市信心，有望帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。另外，樓市開始回暖且「量價齊升」，部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，配合政府近年多項樓按放寬措施，對樓按市場帶來正面影響，料明年樓按市場將繼續平穩向上。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

