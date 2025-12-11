  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

異動精選 | 美聯儲減息兼買債銀行地產齊興奮，LV前高管加入泡泡瑪特股價上揚

11/12/2025

異動精選 | 美聯儲減息兼買債銀行地產齊興奮，LV前高管加入泡泡瑪特股價上揚

 

異動精選 | 美聯儲減息兼買債銀行地產齊興奮，LV前高管加入泡泡瑪特股價上揚

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

150.600

異動股

01347

華虹半導體

72.400

異動股

06969

思摩爾國際

12.370

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,661.98
    +604.23 (+1.257%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,886.23
    -0.45 (-0.007%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,520.40
    -133.75 (-0.565%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升116.621
變動率︰+1.147%
較港股︰+2.30%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.599
變動率︰-0.675%
較港股︰+0.23%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌96.575
變動率︰-0.720%
較港股︰+0.76%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.646
變動率︰-4.620%
較港股︰-6.00%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升47.860
變動率︰+1.960%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升128.320
變動率︰+1.785%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌155.880
變動率︰-1.851%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌112.575
變動率︰-2.346%
精選美股 More
V
維薩
按盤價(USD)︰升341.368
變動率︰+4.801%
MA
萬事達
按盤價(USD)︰升558.590
變動率︰+3.661%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌265.485
變動率︰-3.492%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌16.875
變動率︰-3.571%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/12/2025 12:52 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/12/2025 12:52 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.600
  • 01347 華虹半導體
  • 72.400
  • 06969 思摩爾國際
  • 12.370
  • 00992 聯想集團
  • 9.460
  • 02575 軒竹生物－Ｂ
  • 77.400
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 114.000
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 49.020
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 66.750
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.620
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 20.900
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.600
  • 00700 騰訊控股
  • 601.500
  • 00005 滙豐控股
  • 114.000
  • 00358 江西銅業股份
  • 33.420
  • 00939 建設銀行
  • 7.580
報章貼士
  • 01093 石藥集團
  • 7.690
  • 目標︰$9.00
  • 00014 希慎興業
  • 18.500
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 43.880
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/12/2025 09:07  《盤前攻略》聯儲局驚喜宣布買短債美股造好，港股恒指牛倉望止血

11/12/2025 08:27  【開市Ｇｏ】美聯儲降息並重啟購債，大行續睇淡油價，京東工業暗盤跌

11/12/2025 07:54  《國金頭條》聯儲局減息25點並額外「放水」，美股直逼歷史新高

11/12/2025 08:03  【美國議息】聯儲局如期減息0.25厘，意外啟動400億美元購債計劃

11/12/2025 07:56  【新股上市】智匯礦業(02546)招股入場費4556元，招金礦業等基投逾2億元認購

11/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９１億元，買美團沽中海油

11/12/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】滙證上調地產股目標升希慎逾兩成，法巴微升滙豐目標

11/12/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８１５，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指三連跌，中歐重啟貿易救濟對話，汽車月度產量創新高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美國減息0.25厘符預期兼意外買債，滙控渣打股價破頂地產股表現各異，應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌10點收報25530，滙控盤中再創新高，阿里健康挫4%新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

《尋秦記》不再是都巿傳說！落實12月31日上映，電影公司率先爆項少龍搞笑對白
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜分析近期中港股市表現、內地最新通脹數據 美聯儲大機會減息 會議有咩要留意？
人氣文章

娛樂

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味
人氣文章

Travel & Dining Feature

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！ 新文章
人氣文章

Beauty Feature

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康丨與張學友合唱《你最珍貴》成名，台灣女歌手因甲狀腺問題引發眼疾恐失明
人氣文章
長時間鉤織容易肩頸痛、手指痠脹，中醫針灸有效治療勞損，4招調理繼續享受手作樂趣
人氣文章
慢性發炎｜長期慢性發炎易患癌， 醫生推薦4種抗炎食物預防癌症
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 01:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事11/12/2025
神州經脈 | 滬指三連跌，中歐重啟貿易救濟對話，汽車月度產量創新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區