異動精選 | 美聯儲減息兼買債銀行地產齊興奮，LV前高管加入泡泡瑪特股價上揚
11/12/2025
11/12/2025
11/12/2025 09:07 《盤前攻略》聯儲局驚喜宣布買短債美股造好，港股恒指牛倉望止血
11/12/2025 08:27 【開市Ｇｏ】美聯儲降息並重啟購債，大行續睇淡油價，京東工業暗盤跌
11/12/2025 07:54 《國金頭條》聯儲局減息25點並額外「放水」，美股直逼歷史新高
11/12/2025 08:03 【美國議息】聯儲局如期減息0.25厘，意外啟動400億美元購債計劃
11/12/2025 07:56 【新股上市】智匯礦業(02546)招股入場費4556元，招金礦業等基投逾2億元認購
11/12/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９１億元，買美團沽中海油
11/12/2025 08:52 【大行炒Ｄ乜】滙證上調地產股目標升希慎逾兩成，法巴微升滙豐目標
11/12/2025 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒７８１５，一周拆息較上日微軟至２﹒…
