恒指全日跌10點收報25530，滙控盤中再創新高，阿里健康挫4%

美國聯儲局一如預期減息0.25厘，惟本港銀行三大發鈔行未有跟隨減息。午後滙豐銀行與中銀香港(02388)宣布維持最優惠利率5厘不變，而渣打銀行（香港）亦將最優惠貸款利率維持於年息5.25厘不變。恒指高開低收，早段曾升逾200點，高見25801，逼近10天平均線（約25802）惟高位回吐壓力大，恒指掉頭向下，全日收報25530，跌10點或不足0.1%，主板成交近1825億元。恒生中國企業指數收報8934，跌20點或0.2%。恒生科技指數收報5534，跌46點或0.8%。

美聯儲減息兼意外買債，惟點陣圖顯示明年可能僅減息一次，本地銀行股造好，滙控(00005)升2.1%，報114元，盤中高見115.3元，以調整後股價計再創歷史新高。渣打(02888)升1.5%，報177元；中銀香港升0.5%，報37.54元。

對息口敏感的地產股走勢各異，恒地(00012)升1.7%，報29.18元；九置(01997)升0.5%，報24.2元；領展(00823)升0.5%，報34.42元；長實(01113)升0.3%，報39.22元。而新地(00016)跌0.5%，報95.85元；新世界(00017)跌2.1%，報7.05元。

據報美國正加快推進中興(00763)涉嫌違反《海外反腐敗法》(FCPA)的刑事調查，指中興涉嫌在南美及其他地區，為取得電信標案而向外國官員提供賄賂或其他利益。報道指中興正與美國司法部就多年來的海外行賄指控磋商和解方案，有可能要向美國支付最少10億美元，甚至20億美元罰款。中興跌13.1%，報27.5元。

舜宇光學(02382)11月車載鏡頭出貨量按年上升69.4%，舜宇跌2%，報66.75元。蘋概股同跌，鴻騰(06088)跌6.2%，報5.42元；瑞聲科技(02018)跌2.1%，報37.68元；高偉電子(01415)跌1.9%，報28.48元；丘鈦科技(01478)跌2.7%，報8.8元。

英偉達H200獲解禁後，據報獲阿里(09988)及字節跳動查詢採購，國產晶片面對競爭股價續跌，中芯(00981)跌2.3%，報67.15元；華虹(01347)跌4.8%，報72.4元。

不過，有報道指，預計當局鼓勵企業採購國產晶片，企業申請採購H200可能需要審查，並提供使用案例佐證，有意採購H200晶片的阿里跌1.7%，報150.6元。

小米集團(01810)首座大家電工廠「武漢小米智能家電工廠一期」正式竣工投產，首款自產大家電產品「米家中央空調Pro雙風輪」即將面世，小米升1%，報42.18元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊(00700)及小米；阿里成交90.53億元；騰訊收報601.5元，跌1.5元或0.2%，成交75.36億元；小米成交51.88億元。

恒指兩大跌幅股份依次為阿里健康(00241)及聯想集團(00992)；阿里健康收報5.11元，跌0.21元或3.9%，成交7.57億元；聯想集團收報9.46元，跌0.26元或2.7%，成交12.46億元。

恒指兩大升幅股份依次為滙控及翰森製藥(03692)；滙控成交24.73億元，盤中高見115.3元，最低見113.7元；翰森製藥收報43.36元，升0.84元或2%，成交3.87億元。

撰文：經濟通市場組

