美國減息0.25厘符預期兼意外買債，滙控渣打股價破頂地產股表現各異，應如何部署？

11/12/2025

　　美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，同時宣布自明日(12日)起購買400億美元短期國債，令市場驚喜，偏寬鬆操作有利穩定國際貨幣市場表現，銀行股尤其國際銀行股受惠造好，其中滙控(00005)早段升逾3%高見115.3元，再創上市新高，渣打(02888)亦表現亮眼，股價見2010年以來高位，高見178.2元，今年「聖誕鐘買滙豐」策略或可應驗，渣打也可吼？不過，本港銀行未有跟隨美國減息，地產股表現各異，應如何部署？

 

（iStock圖片）

 

美儲局減息0.25厘符預期　未來30天購買400億美元國債

 

　　美國聯儲局結束一連兩日的議息會議，宣布下調聯邦基金利率目標區間0.25厘，至3.5厘至3.75厘，符合市場預期。這是局方繼9月及10月後，年內連續第三次減息，今年累計減幅達0.75厘。另外，為應對近期市場對流動性的擔憂，聯儲局在會後聲明中釋出重要政策訊號，宣布將在未來30天內購買400億美元國債。此舉被市場解讀為在結束縮表後，進一步確保銀行體系準備金充裕的技術性寬鬆措施。

 

　　不過，今次聯儲局議息會氣氛較以往緊張，決策聲明顯示聯邦公開市場委員會(FOMC)內部出現罕見分歧，投票結果為9比3，是自2019年以來最多反對票的一次。而最新的點陣圖釋放出鷹派訊號，顯示局方預期減息周期將大幅放慢，2026年及2027年料僅各減息一次，幅度均為0.25厘。局方同時顯著上調2026年的經濟增長預測，由9月時估計的1.8%大幅調升至2.3%，反映內需及勞動力市場持續強勁。長期經濟增長預測則維持在1.8%不變。另外，抗通脹進程持續，預計至2026年底，個人消費支出(PCE)物價指數將回落至2.4%，核心PCE物價指數則為2.5%，兩者均低於9月份的預測，顯示局方有信心通脹正受控。另預計失業率維持4.4%，與9月預測相同。

 

本港三大發鈔行維持P息不變　經絡料明年初拆息徘徊2至3厘

 

　　本港銀行未有跟隨美聯儲減息，三大發鈔行維持最優惠利率(P)不變，滙豐銀行率先宣布維持最優惠利率於5厘不變，中銀香港(02388)及渣打香港亦分別維持最優惠利率於5厘及5.25厘不變。總結2024至2025年本港減息周期，本港銀行累計減息5次，合共0.875厘，P按息率及H按封頂息率亦由減息周期前的4.125厘，下調0.875厘至現時3.25厘。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，現時最優惠利率已回復至加息周期前的水平，理論上本港銀行沒有減息的空間。

 

　　拆息方面，今日一個月香港銀行同業拆息(HIBOR)報3.13厘，連續6個工作日維持3厘水平。張顥曦表示，受年結因素影響，年尾HIBOR仍會反覆徘徊於3厘以上水平。另外，本港銀行體系總結餘維持約539億港元，美國今次減息幅度亦較保守，HIBOR回落空間相對有限，料HIBOR明年初大致徘徊於2厘至3厘區間，以一般新造H按計劃H+1.3%計算，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。

 

　　張顥曦續指，現時息口回落至合理水平，對比減息周期前，業主利息開支有所減少，供款壓力得以紓緩，同時亦可增加市民入市信心，有望帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。另外，樓市開始回暖且「量價齊升」，部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，配合政府近年多項樓按放寬措施，對樓按市場帶來正面影響，料明年樓按市場將繼續平穩向上。

 

（Shutterstock圖片）

 

美聯料本港封頂按揭息率仍有下調空間　明年樓市料續量價齊升

 

　　雖然本港最優惠利率早前已回落至加息周期前水平，故今次未有跟隨下調，但值得留意，聯儲局會後聲明表示會重啟買債，未來30天將購買400億美元短期國債。美聯集團行政總裁(住宅)馬泰陽指，不排除聯儲局未來會進一步擴大資產負債表，屆時將增加市場資金流動性，料有助本港拆息跟隨減息步伐回落，減輕供樓人士負擔。另一方面，22年開始本港銀行調高封頂按揭息率，情況維持至今，由於美國減息周期持續，明年美國息率有進一步下調空間，因此估計本港封頂按揭息率亦有下調空間。

 

　　馬泰陽認為息口下調，配合股市造好、經濟改善、租金上升、供應及貨尾減少等多個利好因素持續發酵，增加用家「租轉買」意欲，亦吸引長線投資者入市，展望明年樓市繼續向好，「量價」齊升格局有望延續。馬泰陽續稱，受惠多項利好因素帶動，今年樓市已呈現「價量齊升」的格局。最新12月8日公布的「美聯樓價指數」報133.57點，本年迄今樓價累積升幅擴大至4.25%，創約17個月新高，預期全年上升約5%，連跌3年後首次回升。住宅交投方面，新盤市場表現相當活躍，本年迄今一手成交量已超越1.9萬宗，創自2013年一手銷售條例後新高，今年最終甚至有望超越2萬宗水平。二手交投亦理想，估計今年全年二手住宅成交量有望達4.6萬宗，創4年新高。明年樓價有機會錄8%至10%升幅，一二手交投則進一步攀升。

 

高力：明年樓價料升3%至5%　中原：將追落後料升15%

 

　　高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港表示，減息對於香港住宅樓市能延續樂觀氣氛。本年樓價自4月起，開始修補年來的跌幅，並呈現溫和升勢，至本年10月份，樓價指數更是創下15個月新高，並較3月份低位上升3.3%。雖然香港最優惠利率再作下調的空間不大，然而受到專才移民政策、留學生需求帶動，為香港住宅樓市及租務市場，鞏固穩定的價格基礎，減息進一步釋放購買力，預測2026年樓價將有3%至5%的升幅。

 

　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港最優惠利率已返回加息前水平，可減空間有限，主要銀行亦已宣布最優惠利率維持5%不變。惟是次聯儲局同時宣布將購買400億美元國債，並且維持數月，於資金充裕情況下，香港HIBOR有望下調，按揭利率亦有機會因而下跌。聯儲局由上次議息停縮表，到今次恢復買債，市場形容為「鷹式減息」，旨在維持利率的穩定性，相信此舉對環球資金亦帶來信心。事實上，過去一年中國人民銀行亦多次減息降準，預料多國央行放水，加速資金流轉，對經濟以至樓市都帶來刺激作用。香港樓價距離歷史高位仍有25%距離，在眾多利好因素支持下，明年香港樓價將追落後，料可有15%升幅。

 

（AP圖片）

 

滙控CEO艾橋智談重組理念　持續推進轉型計劃

 

　　今日再創新高的滙控本身亦有消息。據《彭博》報道，滙控行政總裁艾橋智表示，在他15個月前開始對銀行進行徹底重組之前，沒有足夠的管理人員對各自業務的業績完全負責。自執掌這家歐洲最大的銀行以來，艾橋智已將其運營委員會的規模縮減了近一半，取消了他認為可以讓主管逃避決策責任的共同管理職位。他表示，為了使滙控成為一家更精簡、更高效的銀行，還有更多工作要做，他正在繼續推進一項轉型計劃，已經涉及到數千人被裁、多項業務關閉以及另一些業務合併。在精簡業務的過程中，重點之一是將人工智能融入滙豐的運營，滙豐已向約17萬名員工提供AI工具，並將該技術融入其財富管理等業務部門。

 

　　另據《彭博》引述知情人士透露，滙控準備支付約3億美元，以了結一宗法國刑事案件，該案涉及滙豐在所謂「Cum-Cum」股息逃稅醜聞中涉嫌扮演的角色。這宗醜聞也牽扯到法國一些最大的銀行。知情人士指，擬與法國國家金融檢察院(PNF)檢察官達成的和解方案，預計未來幾周由巴黎一位法官在法庭聽證會上進行審查。所謂Cum-Cum交易背後的邏輯，是讓持有法國股票的外國股東在分紅季期間將證券借給免稅實體，例如當地銀行，來避免預扣稅款。

 

溫鋼城：滙控上望120元渣打可見190元　地產股料區間上落

 

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，滙控及渣打都屬國際銀行，對美元會較敏感，而聯儲局今次推出儲備管理買債計劃(RMP)其實變相量化寬鬆，主要買一年期以內的國債，為市場創造400億美元流動性，對於銀行業當然是好事，加上今次減息至3.75厘，對淨息差影響不算大，國際銀行相對著數。再者，滙控及渣打對本身業績及業務較樂觀，股價上升可以理解，未來滙控可能進一步上升，儘管其盈利增長看似沒渣打那麼快。「聖誕鐘買滙豐」策略應行得通，相信滙控不會回調太多，113元可買入，料明年第一季內可見120元，好彩的話今年尾已可達標。至於渣打，管理層自己也提到生意不錯，雖然USDC(美元穩定幣)業務發展較慢，但影響不大，料股價明年第一季尾甚或今年尾前升至190元，惟現價偏離50天線較遠，於近日低位168元買入較佳。銀行股亦首選滙控及渣打，其他料最多表現牛皮。

 

　　至於地產股，溫鋼城指，對其看法中性，新地(00016)近期只沿著50天線走，若回至92元買入，可博其重上100元，短期可於此區間炒上落；恒地(00012)亦於50天線有支持，料於28至30元徘徊；信置(00083)股價較強勢，挨近50天線近10.3元也可吼，但見其也只是窄幅上落。溫鋼城對地產市道看法亦是中性，他指始終之前樓價跌了很多，會有些人買樓，而未來美國應會繼續減息，料明年減多三次，減至3厘，但市場需求問題未解決，年青人不容易買樓，商業物業租金仍便宜，有些企業又去了新加玻開寫字樓，內地也限制資金進出，樓價難大幅上升。

 

　　銀行股今日普遍造好，滙控升2.06%收報114元，渣打升1.49%報177元，中銀香港升0.48%報37.54元，恒生(00011)跌0.13%報153元，東亞(00023)升0.53%報13.17元。地產股個別發展，新地跌0.52%報95.85元，恒地升1.74%報29.18元，長實(01113)升0.26%報39.22元，信置升2.01%報10.68元，新世界(00017)跌2.08%報7.05元，嘉里建設(00683)跌0.1%報20.26元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


