開市Go | 中經會撐內需治內捲穩樓市靈活降準降息，四新股同日招股

要聞盤點

1、美股三大指數周四（11日）表現分化，儘管聯儲局連續第三次減息為市場注入流動性，惟甲骨文業績指引令人失望，引發投資者對AI板塊估值過高的憂慮，拖累納指逆市收跌。相比之下，受惠於藍籌股強勢及資金輪動，道指再創收市新高。道指收市升646點，或1.34%，報48704點；標普500指數升14點，或0.21%，報6900點；納指跌60點，或0.25%，報23593點。中國金龍指數跌7點。日經期貨截至上午8時02分跌245點。

2、烏克蘭總統澤連斯基提議以公投決定頓巴斯歸屬，白宮稱特朗普對俄烏停火談判拖延感到失望。

3、上周美國首次申請失業救濟人數創疫情以來最大增幅，逆轉感恩節當周申請量大幅下降的情況。

4、中央經濟工作會議周三及四舉行，會議指出明年要堅持內需主導、創新驅動及對外開放，並整治內捲式競爭等，另提到要著力穩定房地產市場。

5、彭博解讀，中央經濟工作會議暗示明年將繼續支持經濟但不加大刺激力度，並要求著力穩定房地產市場，鼓勵收購存量商品房改為保障性住房。不過對比去年論述，今年中經會在重點任務表述的排序中房地產優先級降至末位，貨幣政策新增「靈活」降準降息，以促進物價合理回升作為重要考量。

6、內地傳聞稱交易鏈路調整新規將實施，包括交易報盤增加延時；要求券商3個月內清退所有客戶專屬設備，包括單一客戶服務設備等。多家券商IT部門回應稱尚未收到具體通知。

7、恒生港股通軟件及半導體指數將更名為恒生港股通軟件主題指數，新增閱文等四股，剔除中芯國際等四股，12月16日生效。

8、OpenAI發布GPT-5.2模型與谷歌競爭，執行長奧特曼稱明年1月解除紅色警報，並疑似說漏嘴泄露AI晶片計劃。

9、博通第四財季營收及每股收益超預期，預計AI晶片需求推動首季收入達191億美元勝預期，半導體收入將翻倍。

10、華芢生物-B(02396)、南華期貨(02691)、印象大紅袍(02695)及明基醫院(02581)今日起招股，均至12月17日截止，預計12月22日掛牌。華芢生物每股38.2至51元，入場費10302.88元；南華期貨每股12至16元，入場費8080.68元；印象大紅袍每股3.47至4.1元，入場費4141.35元；明基醫院每股9.34至11.68元，入場費5898.9元。

