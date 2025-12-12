美股 | 道指標普齊創新高，惟甲骨文瀉10.8%拖累納指

聯儲局連續第三次減息並購買國債，為市場注入流動性，道指和標普500周四（11日）均創收市新高。但甲骨文(US.ORCL)業績指引令人失望，再次引發投資者對AI泡沫的憂慮，拖累納指逆市收跌。

道指收市升646.26點，或1.34%，報48704.01點；標普500指數升14.31點，或0.21%，報6900.99點；納指跌60.3點，或0.25%，報23593.86點。

寬鬆貨幣政策環境利好傳統經濟板塊，刺激資金流入金融及消費類股。支付商Visa(US.V)獲大行上調評級，股價勁升6.1%，成為道指破頂的頭號功臣；美國運通(US.AXP)亦跟隨造好，升2.5%並創下歷史新高。​

甲骨文股價單日暴瀉10.8%，創下近期最大跌幅，成為納指下跌主因。​其他重磅股表現方面，英偉達(US.NVDA)跌1.5%，特斯拉(US.TSLA)跌1%，谷歌(US.GOOG)跌2.3%。

經濟基本面為美股提供了底部支撐。最新公布的9月份貿易數據顯示，美國貿易逆差意外收窄至528億美元，創下自2020年以來的最低水平。​

歐元兌美元強勢反彈

受聯儲局減息及最新公布的就業數據疲弱影響，美匯指數呈現弱勢，跌至98.32水平，單日跌幅約0.3%。​美元兌日圓失守156重要心理關口，並下試155中段支持位，日內報155.54，下跌約0.3%。

歐元兌美元強勢反彈，匯價一度升穿1.176水平，創下自10月中旬以來新高，日內報1.1743，上升0.4%。​

國際金價高位整固。現貨金高見每盎司4285美元，隨後獲利回吐，報4270美元水平，升幅約1%。紐約期金投活躍，高見4317美元，日內報每盎司4301美元，較昨日收市升0.8%。​

紐約期油與布蘭特期油雙雙走低，紐約期油報每桶57.54美元，日內跌幅約1.3%。​布蘭特期油報每桶61.37美元，下跌1.3%。

撰文：經濟通市場組

